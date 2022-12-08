Війна - це не щось нове, ми почали готуватися задовго до повномасштабного вторгнення, - мер Рівного Третяк у програмі "Захист". ВIДЕО
Мер Рівного Олександр Третяк у новому випуску програми "Захист" розповів, як готується Рівне до будь-яких ворожих провокацій та наступу зі сторони Білорусі, як планують діяти у випадку тотального блекауту та про те, коли рівняни почали готуватися до можливого повномасштабного вторгнення з боку РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олександр Третяк - міський голова Рівного, політик, громадський діяч, засновник та координатор численних волонтерських ініціатив. На час обрання - один з наймолодших очільників міста в Україні. Під його керівництвом Рівне вже зранку 24 лютого приймало перших переселенців.
Третяк розповів, що для нього війна розпочалась ще 2014 року.
"В 14 році я активно з волонтерами вже пройшов всю лінію фронту на передовій як волонтер, тому війна для мене це не щось нове чи страшне. Коли 24 лютого повномасштабана розгорнулась агресія, ми були готові зустрічати та бити ворога. Ми задовго до початку повномасштабного вторгнення почали готувати місто, адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник міста.
Також Третяк розповів про найтяжчі моменти.
"Надзвичайно важко емоційно - отримувати сповіщення про загибель чергового військового. З військовим комісаром я відвідую родини, сповіщаю про смерть та загибель чоловіка, батька, сина. Це, напевно, найтяжче", - розповів очільник міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто, у вас була інформація, а у Зедента не було?!
Так може бути?!
хто здав Херсон ?
це ви так готувались ?
Питайте в мера Херсону.
"Ми задовго до початку повномасштабного вторгнення почали готувати місто, адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник міста."
Джерело:
21 листопада 2021 рік.
Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому - голова ГУР Міноборони.
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
Британська розвідка оприлюднила нову карту можливого вторгнення в УкраїнуРосійські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому - до Одеси та Вінниці.
https://zaxid.net/****************************************************************************************
Зараз кожний зельоний почне наче соловейко співать, які вони молодці і як готувалися з 2014 до війни.
Чучело! Вивезти до війни по тихому дружину, дітей, маму і коханку в Європу на дачку в монако з чесно напижжених грошеняток - це не "готувались"!
#НамПишуть
Доброго дня!
Хочу звернутися до мера нашого міста і його радників. Нещодавно опинилася в досить неприємній і навіть шокуючій ситуації.
Захворіла моя трьохрічна донечка і ми записалися на прийом до свого педіатра в Міську дитячу поліклініку #3, що по вул.Грушевського. Талончик був на середу на 16.30. Коли прийшли прийшли на прийом, то виявилось, що поліклініка закрита (not_sure) .
Правда на дверях висіло оголошення, що це пов'язано з плановими відключеннями електроенергії і звертатись потрібно до чергового педіатра, вхід до кабінету якого з двору. А там…. На задньому дворі жива черга з хворих дітей, які прийшли до своїх педіатрів з талончиками,у всіх температура, кашель. Всі стоять під відкритим небом в холод, йде дощ. До педіатра ми потрапили через годину, а в дитини 39!!!! Лікарка проводила огляд в малесенькому кабінетику при тьмяному освітленні однієї не то лампи , не то ліхтарика.
Так от(wtf)(wtf)(upset)! Скажіть, будь ласка, керманичі нашого міста, де ж генератори для лікарень???!!!
Чи нагальніше в цей час потрібно класти тротуари і обладнувати автомийки??????
Чи це сильно затратно щоб у 2-3 кабінетах горіло світло і лікарі могли прийняти своїх пацієнтів?????
@ Олеся