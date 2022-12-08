Війна - це не щось нове, ми почали готуватися задовго до повномасштабного вторгнення, - мер Рівного Третяк у програмі "Захист". ВIДЕО

Мер Рівного Олександр Третяк у новому випуску програми "Захист" розповів, як готується Рівне до будь-яких ворожих провокацій та наступу зі сторони Білорусі, як планують діяти у випадку тотального блекауту та про те, коли рівняни почали готуватися до можливого повномасштабного вторгнення з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Третяк - міський голова Рівного, політик, громадський діяч, засновник та координатор численних волонтерських ініціатив. На час обрання - один з наймолодших очільників міста в Україні. Під його керівництвом Рівне вже зранку 24 лютого приймало перших переселенців.

Третяк розповів, що для нього війна розпочалась ще 2014 року.

"В 14 році я активно з волонтерами вже пройшов всю лінію фронту на передовій як волонтер, тому війна для мене це не щось нове чи страшне. Коли 24 лютого повномасштабана розгорнулась агресія, ми були готові зустрічати та бити ворога. Ми задовго до початку повномасштабного вторгнення почали готувати місто, адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник міста.

Також Третяк розповів про найтяжчі моменти.

"Надзвичайно важко емоційно - отримувати сповіщення про загибель чергового військового. З військовим комісаром я відвідую родини, сповіщаю про смерть та загибель чоловіка, батька, сина. Це, напевно, найтяжче", - розповів очільник міста.

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