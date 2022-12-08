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Новини Відео Війна
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Війна - це не щось нове, ми почали готуватися задовго до повномасштабного вторгнення, - мер Рівного Третяк у програмі "Захист". ВIДЕО

Мер Рівного Олександр Третяк у новому випуску програми "Захист" розповів, як готується Рівне до будь-яких ворожих провокацій та наступу зі сторони Білорусі, як планують діяти у випадку тотального блекауту та про те, коли рівняни почали готуватися до можливого повномасштабного вторгнення з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Третяк - міський голова Рівного, політик, громадський діяч, засновник та координатор численних волонтерських ініціатив. На час обрання - один з наймолодших очільників міста в Україні. Під його керівництвом Рівне вже зранку 24 лютого приймало перших переселенців. 

Третяк розповів, що для нього війна розпочалась ще 2014 року.

"В 14 році я активно з волонтерами вже пройшов всю лінію фронту на передовій як волонтер, тому війна для мене це не щось нове чи страшне. Коли 24 лютого повномасштабана розгорнулась агресія, ми були готові зустрічати та бити ворога. Ми задовго до початку повномасштабного вторгнення почали готувати місто, адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник міста.

Також Третяк розповів про найтяжчі моменти.

"Надзвичайно важко емоційно - отримувати сповіщення про загибель чергового військового. З військовим комісаром я відвідую родини, сповіщаю про смерть та загибель чоловіка, батька, сина. Це, напевно, найтяжче", - розповів очільник міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 8 грудня відбудеться прем’єра фільму "Під захистом України". ВIДЕО

Автор: 

Рівне (573) Третяк Олександр (10)


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Топ коментарі
+11
адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник містаДжерело:

Тобто, у вас була інформація, а у Зедента не було?!
Так може бути?!
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08.12.2022 13:12
+11
Це той мер який прямо зараз заключив контракт на 52 мільйони, на вкладення бруківки в Рівному…
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08.12.2022 13:23
+7
за такі висловлювання його можуть й зняти. він ігнорував наказ верховного готуватись до шашликів.
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08.12.2022 13:23
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08.12.2022 13:09 Відповісти
Таких як він мільйони тому й орки дохнуть як мухи на нашій землі
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08.12.2022 13:10 Відповісти
адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник містаДжерело:

Тобто, у вас була інформація, а у Зедента не було?!
Так може бути?!
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08.12.2022 13:12 Відповісти
Це той мер який прямо зараз заключив контракт на 52 мільйони, на вкладення бруківки в Рівному…
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08.12.2022 13:23 Відповісти
У Зеленського навчились. Патріотичні відоси, а бабло в асфальт ( замінили на бруківку ) замість на оборону. А ще в Рівному під час затяжного періоду дощів цілодобово мили бруківку. Уявляєте скільки коштує година роботи спецтехніки? А уявляєте як можна перевірити об'єм виконаних робіт, який зник у системі каналізації або випарувався на сонці?
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08.12.2022 22:29 Відповісти
за такі висловлювання його можуть й зняти. він ігнорував наказ верховного готуватись до шашликів.
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08.12.2022 13:23 Відповісти
Брехня !

хто здав Херсон ?

це ви так готувались ?
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08.12.2022 13:29 Відповісти
Мер Рівного мав готувати Херсон до нападу рашистів?
Питайте в мера Херсону.
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08.12.2022 16:34 Відповісти
Піздюк ще той !!! з великої букви "П".
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08.12.2022 13:33 Відповісти
А можна по пунктах :що конкретно було зроблено перед вторгненням 24.02, у м.Рівне?Ще один балабол...
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08.12.2022 13:38 Відповісти
Можна подивитись відео в статті.
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08.12.2022 16:44 Відповісти
Це відео дуже схоже на рекламу.Звідки у мера розвіддані про вторгнення?У нього мабуть є своя розвідслужба,і він чомусь не довіряє зеленському.А кіно про тир та надання першої допомоги,зняли ,скоріш за все,недавно,бо такого мера вже давно крутили б на телезеляфоні.
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08.12.2022 21:51 Відповісти
Подивіться, в кінці кінців відео, а потім пишіть коментарі. Мер пояснює якою інформацією керувався до нападу. На Марафоні в позитивному контексті не згадають, тому що він ішов на вибори мера від партії Порошенка.
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08.12.2022 22:00 Відповісти
Це рекламний ролик з ненав'зливим музичним супроводом.Реклама бреше ЗАВЖДИ.Мабуть готується до виборів.Вище в коментах пишуть що він нещодавно,заключив контракт на укладання бруківки в Рівному,на 52 млн.
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08.12.2022 22:27 Відповісти
Але ж і не спростовуюють те, що він каже про підготовку міста до вторгнення.
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08.12.2022 22:30 Відповісти
А те що якісь військові повідомили про війну мабуть правда.От тільки орки сконцентрували свої сили для взяття Києва і на Рівне нападати не збирались.Мабуть військові товариші мера забули йому про це повідомити
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08.12.2022 22:33 Відповісти
Якщо ви погано розумієте українську мову з голосу, то прочитайте статтю:

"Ми задовго до початку повномасштабного вторгнення почали готувати місто, адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник міста."

Джерело:
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08.12.2022 22:38 Відповісти
А можна конкретніше:ЯКІ ПАРТНЕРИ ТА ЯКА РОЗВІДКА є у мера міста Рівне.Ніякі партнери і ніяка розвідка не надавали цьому меру жодних даних, та планів нападу,а якби й надали ,то міста Рівне в цих планах не було.Інформація в ЗМІ не є розвідданими,і зовсім необов'зково,начитавшись газет та інтенет-видань,готувати місто до нападу.А з приводу підготовки хотілось би почути звичайних мешканців.
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08.12.2022 23:10 Відповісти
ПАРТНЕРИ ТА РОЗВІДКА не у мера міста Рівне, а України.

21 листопада 2021 рік.

Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому - голова ГУР Міноборони.

https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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08.12.2022 23:20 Відповісти
Лютий 2022.

Британська розвідка оприлюднила нову карту можливого вторгнення в УкраїнуРосійські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому - до Одеси та Вінниці.

https://zaxid.net/****************************************************************************************
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08.12.2022 23:21 Відповісти
Заяву головного розвідника України Буданова, яку я показала, ви не помітили?
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09.12.2022 00:19 Відповісти
Та ти задовбав .Уся україна знала , блін допити влаштовуєш. Ти ж мабуть крім г+г нічого не дивився.
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09.12.2022 05:33 Відповісти
Ну началося.
Зараз кожний зельоний почне наче соловейко співать, які вони молодці і як готувалися з 2014 до війни.
Чучело! Вивезти до війни по тихому дружину, дітей, маму і коханку в Європу на дачку в монако з чесно напижжених грошеняток - це не "готувались"!
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08.12.2022 13:40 Відповісти
Цей мер якраз не зелений. Тому також не вгодний ОПі.
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08.12.2022 16:29 Відповісти
Якщо він не зелений, то чого співає з зегнідами в унісон?
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08.12.2022 16:38 Відповісти
Про що конкретно?
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08.12.2022 16:39 Відповісти
Подивіться відео. Третяк говорить і робив до війни протилежне президенту, міністерству оборони та різних арестовичів.
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08.12.2022 16:47 Відповісти
Ось такі запитання задають мешканці Рівного

#НамПишуть

Доброго дня!
Хочу звернутися до мера нашого міста і його радників. Нещодавно опинилася в досить неприємній і навіть шокуючій ситуації.

Захворіла моя трьохрічна донечка і ми записалися на прийом до свого педіатра в Міську дитячу поліклініку #3, що по вул.Грушевського. Талончик був на середу на 16.30. Коли прийшли прийшли на прийом, то виявилось, що поліклініка закрита (not_sure) .

Правда на дверях висіло оголошення, що це пов'язано з плановими відключеннями електроенергії і звертатись потрібно до чергового педіатра, вхід до кабінету якого з двору. А там…. На задньому дворі жива черга з хворих дітей, які прийшли до своїх педіатрів з талончиками,у всіх температура, кашель. Всі стоять під відкритим небом в холод, йде дощ. До педіатра ми потрапили через годину, а в дитини 39!!!! Лікарка проводила огляд в малесенькому кабінетику при тьмяному освітленні однієї не то лампи , не то ліхтарика.

Так от(wtf)(wtf)(upset)! Скажіть, будь ласка, керманичі нашого міста, де ж генератори для лікарень???!!!

Чи нагальніше в цей час потрібно класти тротуари і обладнувати автомийки??????
Чи це сильно затратно щоб у 2-3 кабінетах горіло світло і лікарі могли прийняти своїх пацієнтів?????

@ Олеся
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10.12.2022 20:52 Відповісти
 
 