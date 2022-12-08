Система ППО РФ послаблена, вони не можуть організувати навіть оборону стратегічних об’єктів. Завжди є якісь вразливості, - Бутусов. ВIДЕО

Росія не може забезпечити повне розгортання своїх систем ППО навколо всіх важливих об’єктів у зоні бойових дій.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія зосередила усі сили для прикриття своїх армійських угруповань на території України. Вони зазнають великих втрат. Якщо дивитися за підрахунками порталу Oryx, Росія втратила понад 80 ракетно-зенітних комплексів, різних систем, додатково радари різні інші засоби протиповітряної оборони. Таким чином, вони значно послаблені. Вони не можуть організувати таку щільну об’єктову оборону навіть своїх стратегічних об’єктів", - пояснив журналіст.

Бутусов назвав дуже показовою ситуацію, коли невідомий безпілотник атакував російську авіабазу в Курську.

"Безпілотник атакував російську авіабазу Курськ і запалив там, знищив склад з пальним, який не можуть загасити весь день. База Курськ розташована неподалік від кордонів відносно, набагато ближче, ніж Дягілєво і Саратов. І там теж протиповітряна оборона не спрацювала. Тобто у противника відсутня щільність бойових порядків протиповітряної оборони. Вони не можуть забезпечити повне розгортання своїх систем ППО навколо всіх важливих об’єктів у зоні бойових дій. Завжди є якісь вразливості. Завжди можна знайти якусь можливість ударити. І противник послаблений внаслідок великих втрат на Донбасі". - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 грудня вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи. Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.

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