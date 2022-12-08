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Система ППО РФ послаблена, вони не можуть організувати навіть оборону стратегічних об’єктів. Завжди є якісь вразливості, - Бутусов. ВIДЕО

Росія не може забезпечити повне розгортання своїх систем ППО навколо всіх важливих об’єктів у зоні бойових дій.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія зосередила усі сили для прикриття своїх армійських угруповань на території України. Вони зазнають  великих втрат. Якщо дивитися за підрахунками порталу Oryx, Росія втратила понад 80 ракетно-зенітних комплексів, різних систем, додатково радари різні інші засоби протиповітряної оборони. Таким чином, вони значно послаблені. Вони не можуть організувати таку щільну об’єктову оборону навіть своїх стратегічних об’єктів", - пояснив журналіст.

Бутусов назвав дуже показовою ситуацію, коли невідомий безпілотник атакував російську авіабазу в Курську.

"Безпілотник атакував російську авіабазу Курськ і запалив там, знищив склад з пальним, який не можуть загасити весь день. База Курськ розташована неподалік від кордонів відносно, набагато ближче, ніж Дягілєво і Саратов. І там теж протиповітряна оборона не спрацювала. Тобто у противника відсутня щільність бойових порядків протиповітряної оборони. Вони не можуть забезпечити повне розгортання своїх систем ППО навколо всіх важливих об’єктів у зоні бойових дій. Завжди є якісь вразливості. Завжди можна знайти якусь можливість ударити. І противник послаблений внаслідок великих втрат на Донбасі". - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 грудня вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи. Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.

Також читайте: Україна має право захищати себе не лише на власній території, - уряд Німеччини

Автор: 

ППО (3188) росія (65162) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+16
Асфальтом? Телемарафоном? Чи може пунктами незламності?
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08.12.2022 16:17
+5
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08.12.2022 16:23
+4
вопрос.....тогда что мы ждем?...йййздячить их тогда 24\7.....!!!!!!!
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08.12.2022 16:14
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вопрос.....тогда что мы ждем?...йййздячить их тогда 24\7.....!!!!!!!
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08.12.2022 16:14 Відповісти
Асфальтом? Телемарафоном? Чи може пунктами незламності?
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08.12.2022 16:17 Відповісти
Ех, шкода асфальт так далеко не докинеш.
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08.12.2022 16:20 Відповісти
сигаретами
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08.12.2022 16:21 Відповісти
Випадково почула як якась школота теревенить про своi походеньки..
Один i каже - Навiщо я вчора коктейлi купував..тiльки купу грошей i час з тою Юлькою змарнував..
Другий питає з пiдковиркою - I шо там, знову динамо ?
- Та ну ii нах.. Шо тобi пунк незламностi ...
- Теж при бажаннi можно зiгрiтися? ))
- Тiльки зачинений наглухо...
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08.12.2022 16:56 Відповісти
Телемарафоном! Да Ви Майстер по знущанням.
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08.12.2022 19:42 Відповісти
Саме так. Тому москалі просто відтягнули подалі носії.
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08.12.2022 16:21 Відповісти
I возii..
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08.12.2022 16:58 Відповісти
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08.12.2022 16:23 Відповісти
О ПВО СССР, особенно о сотворении, ярко писал В.Суворов. Как в песенке =Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.
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08.12.2022 16:33 Відповісти
Ракетно-дронові удари по авіа- і нафто-базах, стратегічих мостах й по інших важливих військових об'єктах рашистів в Криму й на інших анексованих ними територіях України, а головне - на території самої пітьми за станом на 2013 рік, крім власне воєнних результатів, мали наслідком підвищення ступеня відмороженості "глибинного народу" на пітьмі, що досить швидко призвичаївся до нової нормальності, коли десь щось вибухає і горить, але його самого не вбиває.
Це дозволяє тримати градус війни на такому рівні, коли рашистський обиватель й далі сприйматиме її чужою й дикою грою і самодурством власних правителів.
Цей фактор може стати вирішальним на шляху до перемоги українського народу в цій війні.
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08.12.2022 16:40 Відповісти
Система ППО кацапів дирява булі є і буде, то вона по телевізору міцна і надійна.
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08.12.2022 19:40 Відповісти
 
 