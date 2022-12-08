Путін хоче зламати українців терором, але він не переможе, - Блінкен. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін цілеспрямовано знищує громадянську інфраструктуру у спробі зламати волю народу України, але він нічого цим не досягне.
Про це заявив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ.
Блінкен написав, що Путін "застосовує стратегію руйнування житла та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху. Ми залишатимемося єдиними з Україною стільки, скільки потрібно".
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Топ коментарі
+5 Alex Rabinovich
показати весь коментар08.12.2022 20:05
+5 Senator #518037
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+3 Bob East
показати весь коментар08.12.2022 20:11
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Два урода...а подлодка КУРСк одинаковая ..🤣🤣🤣💀💀💀
Про скелети у британській шафі.
На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали. А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово(!) різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🔱❤️🖤🔱
Кстати база телеканала Дождь обосраного находится в Голландии...🤣но крысы путлера кажуть мы на Мацковии сидим.. уроды тупорылые🦍🦍👹😆