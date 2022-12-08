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Путін хоче зламати українців терором, але він не переможе, - Блінкен. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін цілеспрямовано знищує громадянську інфраструктуру у спробі зламати волю народу України, але він нічого цим не досягне.

Про це заявив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен написав, що Путін "застосовує стратегію руйнування житла та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху. Ми залишатимемося єдиними з Україною стільки, скільки потрібно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може прагнути фальшивого миру, щоб перегрупувати сили та знову атакувати Україну, - Блінкен

Автор: 

Держдепартамент США (1627) путін володимир (23818) США (22818) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Блинкен: путин хочет сломать нас террором, но это не поможет - F-16 все равно не дадим.
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08.12.2022 20:05
+5
Гитлер бомбил Британию в 1940 году..типа хотел победить Черчилля...бомбил все подряд и электростанции тоже...Самое интересное что Сралин бомбил Финляндию и тоже в 1940' году и тоже по подстанциям..типа хотел победить Маршала Маннергейма
Два урода...а подлодка КУРСк одинаковая ..🤣🤣🤣💀💀💀
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08.12.2022 20:15
+3
сломать Украинцев куйло не сломает, но страну уничтожить может если в белом доме будут и дальше тянуть с передачей Украине самолетов, танков и тактических ракет.
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08.12.2022 20:11
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Блинкен: путин хочет сломать нас террором, но это не поможет - F-16 все равно не дадим.
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08.12.2022 20:05 Відповісти
да уж, только поговорить
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08.12.2022 20:10 Відповісти
Они там с чипсами и колой смотрят на шоу.
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08.12.2022 20:11 Відповісти
к сожалению так и есть
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08.12.2022 20:39 Відповісти
сломать Украинцев куйло не сломает, но страну уничтожить может если в белом доме будут и дальше тянуть с передачей Украине самолетов, танков и тактических ракет.
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08.12.2022 20:11 Відповісти
Не может он уничтожить страну, ну не может. Вызвать временные трудность да, но не уничтожить. Но это не отменяет того факта, что амеры помогают не в полном обьеме
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08.12.2022 20:15 Відповісти
Маразматик пообещал шизфренику - самолетов, танков и тактических ракет Украине не даст.
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08.12.2022 20:16 Відповісти
Своевременно подметил---другие не успели и подумать такое. Молодец, спасибо. Сиропа бы кленового подбросил к блинам---а Блин-кин!
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08.12.2022 20:12 Відповісти
Гитлер бомбил Британию в 1940 году..типа хотел победить Черчилля...бомбил все подряд и электростанции тоже...Самое интересное что Сралин бомбил Финляндию и тоже в 1940' году и тоже по подстанциям..типа хотел победить Маршала Маннергейма
Два урода...а подлодка КУРСк одинаковая ..🤣🤣🤣💀💀💀
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08.12.2022 20:15 Відповісти
Бачиш, Британія має національні особливості...

Про скелети у британській шафі.

На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали. А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово(!) різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.

Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях.
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08.12.2022 22:23 Відповісти
А що мішає це робити НАМ І ЗАРАЗ". Не "на часі"? Взагалі то "часи" міняються, вносяться "корективи" відносно ситуації, так що...
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09.12.2022 05:42 Відповісти
Приємно ,що так думає Блінкін.Сподіваюся він так і хоче.Тільки він не може знати за українців.
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08.12.2022 20:19 Відповісти
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08.12.2022 20:19 Відповісти
Це цілком можливо. Але зараз часи такі, що навіть кацапські агенти можуть змінювати орієнтацію, коли починають уявлять "чудесне" життя "среди берёзок" і з діркою в полу замість унітаза.
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08.12.2022 21:32 Відповісти
На авиабазе Бердянска прошли мощные взрывы...мабуть Бавовнятко 👹👹👹🦍👹👹🦍🤣🤣🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🔱❤️🖤🔱
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08.12.2022 20:21 Відповісти
Правительство Эстонии запретило вещание крысам путлера🐓🐓 пропагандоны сильно Возмущам-с...
Кстати база телеканала Дождь обосраного находится в Голландии...🤣но крысы путлера кажуть мы на Мацковии сидим.. уроды тупорылые🦍🦍👹😆
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08.12.2022 20:24 Відповісти
Кацапські боти першими встигають помітити будь-яку статтю про американців.
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08.12.2022 20:32 Відповісти
На самом деле Блинкен предупредил крыс путлера...Украина получила мощное оружие..достанет не только до Саратова и Рязани..✊💪🔥🔥🔥😝😝😝
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08.12.2022 20:34 Відповісти
Давайте больше оружия, боеприпасов и техники. На фиг это бла бла бла.
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08.12.2022 21:05 Відповісти
так а що там з ленд лізом, блін кен? де танки? де літаки??? де кораблі???
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09.12.2022 01:35 Відповісти
 
 