Путін хоче зламати українців терором, але він не переможе, - Блінкен. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін цілеспрямовано знищує громадянську інфраструктуру у спробі зламати волю народу України, але він нічого цим не досягне.

Про це заявив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен написав, що Путін "застосовує стратегію руйнування житла та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху. Ми залишатимемося єдиними з Україною стільки, скільки потрібно".

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