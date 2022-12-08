Бійці показали захисні пластини трофейного бронежилета, частини якого змотані скотчем: "Це може захистити від ножа і дрібного осколка". ВIДЕО
Українські воїни "розпакували" трофейний бронежилет і показали якими захисними плитами, той оснащений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, плита бронежилета складалася із дрібніших металевих частин, які були закріплені між собою за допомогою клейкої стрічки.
"Це може захистити від ножа і дрібного осколка", - зробили висновок бійці, оглянувши екіпіровку "второй армии в мире".
Топ коментарі
+24 Viktor Amirov
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+21 Алекс Ростиков
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+21 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар08.12.2022 20:51
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- Послухайте, не розумію, чому всі кажуть, що у москалів погані каски??!! Вони - *******!!!
Снайпер Василь
Вяличие срусні не сховаєш під гнилим брезентом