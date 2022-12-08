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Бійці показали захисні пластини трофейного бронежилета, частини якого змотані скотчем: "Це може захистити від ножа і дрібного осколка". ВIДЕО

Українські воїни "розпакували" трофейний бронежилет і показали якими захисними плитами, той оснащений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, плита бронежилета складалася із дрібніших металевих частин, які були закріплені між собою за допомогою клейкої стрічки.

"Це може захистити від ножа і дрібного осколка", - зробили висновок бійці, оглянувши екіпіровку "второй армии в мире".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ випробовують на міцність свої бронежилети. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Бронежилет (154)


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Топ коментарі
+24
Снайпер Василь каже, що дуже гарний бронік!
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08.12.2022 20:59
+21
Так цеж добре ...
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08.12.2022 20:50
+21
Піхотинці та снайпери кажуть що це афігєнні броніки
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08.12.2022 20:51
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Так цеж добре ...
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08.12.2022 20:50 Відповісти
Піхотинці та снайпери кажуть що це афігєнні броніки
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08.12.2022 20:51 Відповісти
це була така картинка:
- Послухайте, не розумію, чому всі кажуть, що у москалів погані каски??!! Вони - *******!!!
Снайпер Василь
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09.12.2022 05:19 Відповісти
"******* каска!" - подумал москаль, пораскинув мозгами...
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09.12.2022 08:25 Відповісти
Бабы ищо нарожають...
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08.12.2022 20:52 Відповісти
І броників нароблять.
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09.12.2022 01:54 Відповісти
зняли з трупа, чи з полоненого? а може він і сам віддав....
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08.12.2022 20:52 Відповісти
загубив у жорсткому протистоянні за херсонські унітази, плятттть
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08.12.2022 20:55 Відповісти
обменял на настойку календулы
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08.12.2022 20:56 Відповісти
Да нормально все!
Вяличие срусні не сховаєш під гнилим брезентом
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08.12.2022 20:57 Відповісти
Снайпер Василь каже, що дуже гарний бронік!
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08.12.2022 20:59 Відповісти
Орки-черепашки
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08.12.2022 20:59 Відповісти
"броненосец потёмкин" - скрепная марка ))
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08.12.2022 21:04 Відповісти
Бронетёмкин поносец
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08.12.2022 21:11 Відповісти
бронетемкин поносец.
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08.12.2022 21:18 Відповісти
Від рогатки убереже стопроцент))))
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08.12.2022 21:06 Відповісти
Тепер понятно почему орки дознут пачками ..Сами того не знав что их обмундирование картон ...Трепещи НАТО
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08.12.2022 21:10 Відповісти
i vedj nikak ne dodumajutsia akademiki v xreneralskix pogonax izgotavlivatj broniki iz pressovannogo jagelia...
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09.12.2022 04:14 Відповісти
Задача пукина угробить как можно больше кацапов.
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08.12.2022 21:10 Відповісти
какую-то часть он оставит, против кадыркина. Тот тоже тот еще шакал, как почует что пукин ослабеет, вцепится в глотку. Вот будет потеха
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08.12.2022 21:20 Відповісти
********** знатный русофоб.
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08.12.2022 22:24 Відповісти
Нахрена им бронеплиты, если у них есть скрепы?
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08.12.2022 21:10 Відповісти
Сковородку подложить и то надежней будет.
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08.12.2022 21:12 Відповісти
во время 2 мировой краснозадые летчики клали сковородку на сиденье, чтобы уберечься от осколков снизу.
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08.12.2022 21:22 Відповісти
Просто кацап косплеїв черепашок-ніндзя
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08.12.2022 21:12 Відповісти
скоро знайдуть бронік з каналізаційноно люка
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08.12.2022 21:15 Відповісти
бачив відео - люк прошивається звичайною кулею. Метал занадто крихкий. Хіба що 2 люка
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08.12.2022 21:23 Відповісти
В цьому ніхто і не сумнівався, але орки ставлять їх на бетери і надіються 🤦
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08.12.2022 21:52 Відповісти
Самое крепкое в этом "бронежилете" - скотч.
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08.12.2022 22:41 Відповісти
Два люка рядом)
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08.12.2022 22:44 Відповісти
и один на голову, от Химарса.
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08.12.2022 22:46 Відповісти
Капець - він і є КАПЕЦЬ. Чого ж там ще переписувати?
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08.12.2022 21:21 Відповісти
Як-то кінчені - то й усьго свого скотчового жальєта.
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08.12.2022 21:23 Відповісти
Кацапы ну вы и идиоты, надо же синей изолентой, синей!!!
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08.12.2022 21:27 Відповісти
Синя в дефіциті. Синьою вони себе потім склеюють.
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08.12.2022 22:15 Відповісти
В укрнеті були фотки збитих кацапських супер-винищувачів, у котрих всередині синьої "ізолєнти" кілограма три.
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08.12.2022 22:17 Відповісти
єта нанотехнологии! аналовгонетная наноизолента от самого рогозина!
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09.12.2022 00:05 Відповісти
Непогано було б до наступного пакету санкцій внести заборону на продаж запорєбрік скотчу. Нехай гімном приклеюють шматки заліза до гімнастьорок.
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08.12.2022 23:26 Відповісти
А чому це вся Україна переймається чи добре захищений ворог??? Краще думайте про захист своїх людей! Вам що немеє про що турбуватися зараз?
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09.12.2022 00:17 Відповісти
Eti plitki titana ot starogo sovetskogo mentovskogo bronika. Byli dva tipa po tolshine. Tonenkii zaderzhal pulju ot PM i vsjo. Tolstyi mozhet spravitsja s AK..... Pozavtsherashnii den.
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09.12.2022 06:24 Відповісти
Купуйте найкращі бронежилети від "Фрісбі"...
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09.12.2022 09:57 Відповісти
 
 