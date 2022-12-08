За 10 хвилин бійці приземлили два ворожих квадрокоптера, скориставшись антидроновою рушницею. ВIДЕО
За допомогою антидронової рушниці українські воїни приземлили два ворожі квадкоптери.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішнової боротьби з ворожими дронами бійці опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+29 Vadym Tsyrkalyuk
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Молодці хлопці: і воюють добре, і про братів наших менших не забувають. Просто "респект і уважуха"!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
https://twitter.com/i/status/1600911248492621824
https://www.youtube.com/watch?v=j9XWOX0DwWs
Слава Захисникам України!