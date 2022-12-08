За 10 хвилин бійці приземлили два ворожих квадрокоптера, скориставшись антидроновою рушницею. ВIДЕО

За допомогою антидронової рушниці українські воїни приземлили два ворожі квадкоптери.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішнової боротьби з ворожими дронами бійці опублікували у соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни Заходу вимагають від ООН направити в Україну експертів для оцінки збитих дронів-камікадзе