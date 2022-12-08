УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4284 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
16 046 34

За 10 хвилин бійці приземлили два ворожих квадрокоптера, скориставшись антидроновою рушницею. ВIДЕО

За допомогою антидронової рушниці українські воїни приземлили два ворожі квадкоптери.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішнової боротьби з ворожими дронами бійці опублікували у соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни Заходу вимагають від ООН направити в Україну експертів для оцінки збитих дронів-камікадзе

Автор: 

знищення (7235) дрони (4699)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
саундтрек и вставка с котом - супер! ))
показати весь коментар
08.12.2022 21:15
+26
Кішечка в спокої, значить усе добре. Дяка вам, хлопці!!!
показати весь коментар
08.12.2022 21:16
+22
Без котєйки нічого б не вийшло! Він командував, стопудово!

Молодці хлопці: і воюють добре, і про братів наших менших не забувають. Просто "респект і уважуха"!
показати весь коментар
08.12.2022 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ізраіль подсуєтився .
показати весь коментар
08.12.2022 21:15 Відповісти
Ага, щас... Це https://mezha.media/2022/06/13/110-lytovskykh-edm4s-proty-droniv/ литовські.
показати весь коментар
08.12.2022 22:36 Відповісти
то мабуть про дрони
показати весь коментар
09.12.2022 03:14 Відповісти
саундтрек и вставка с котом - супер! ))
показати весь коментар
08.12.2022 21:15 Відповісти
Слава Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏‼️ 😻👍👏👏👏
показати весь коментар
08.12.2022 21:40 Відповісти
Кішечка в спокої, значить усе добре. Дяка вам, хлопці!!!
показати весь коментар
08.12.2022 21:16 Відповісти
Без котєйки нічого б не вийшло! Він командував, стопудово!

Молодці хлопці: і воюють добре, і про братів наших менших не забувають. Просто "респект і уважуха"!
показати весь коментар
08.12.2022 21:18 Відповісти
Аааааа українські коти їдять руські дрони ..завтра на 60 хвилин...
показати весь коментар
08.12.2022 21:19 Відповісти
👍😂
показати весь коментар
08.12.2022 21:48 Відповісти
Котяча робота!
показати весь коментар
08.12.2022 21:20 Відповісти
Це мабуть литовські ?
показати весь коментар
08.12.2022 21:20 Відповісти
Da litovskije ix 200 stuk peredali,jesli ne bolse
показати весь коментар
08.12.2022 21:21 Відповісти
in love
показати весь коментар
08.12.2022 21:25 Відповісти
Наш город тоже отправлял на передовую такое ружьё- антидрон
показати весь коментар
08.12.2022 21:27 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
08.12.2022 21:23 Відповісти
Очередной суперстрайк от нашего дрона

https://twitter.com/i/status/1600911248492621824
показати весь коментар
08.12.2022 21:29 Відповісти
Гуд! )
показати весь коментар
08.12.2022 22:13 Відповісти
Как подгорает кацапский пердак в прямом смысле!
https://www.youtube.com/watch?v=j9XWOX0DwWs
показати весь коментар
09.12.2022 02:21 Відповісти
А хтось тут писав що коли дрон втрачає з"вязок з оператором то сам повертається назад. Буцімто така закладена в ньому програма.
показати весь коментар
08.12.2022 21:30 Відповісти
Так и есть . Если выставлены координаты возврата домой. Но ружье срезает пульт и спутники и он падает . Хорошая работа
показати весь коментар
08.12.2022 22:35 Відповісти
Ружжо ріже лазером, шолі?
показати весь коментар
08.12.2022 22:42 Відповісти
Не обрубает все сигналы
показати весь коментар
08.12.2022 22:55 Відповісти
Кішка завхозом працює? Поставила на облік?
показати весь коментар
08.12.2022 21:34 Відповісти
думаю там кошка работает грелкой
показати весь коментар
09.12.2022 04:16 Відповісти
Кицька трьохколірна приносить удачу
показати весь коментар
08.12.2022 22:22 Відповісти
Гарна робота.
показати весь коментар
08.12.2022 22:44 Відповісти
Кицька спокійно спить, бо знає що добре навчила двоногих полювати на мишей!
показати весь коментар
08.12.2022 23:20 Відповісти
на летючих
показати весь коментар
08.12.2022 23:34 Відповісти
І не тільки..!
показати весь коментар
09.12.2022 00:33 Відповісти
честь и хвала! Береги и сохраняй Вас Господь! и кошка тоже...
показати весь коментар
08.12.2022 23:23 Відповісти
О вже й коптери пішли рашиським "ленд-лізом" до ЗСУ!
Слава Захисникам України!
показати весь коментар
09.12.2022 00:08 Відповісти
 
 