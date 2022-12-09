Бойовий медик показав вміст штатної аптечки російських військових, зробленої у 2022 році: "Бандаж, джгут та інструкція". ВIДЕО

Український бойовий медик показав вміст аптечки убитого російського мобілізованого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн наголосив, що ця аптечка була замовлена російським Міноборони у 2022 році. В аптечці всього три предмети - бандаж, джгут та інструкція, як надати першу медичну допомогу на полі бою.

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