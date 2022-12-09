Казахстанський активіст відповів на погрози посла РФ Бородавкіна провести "СВО" в Казахстані: "У вас с Путиным проводилка сломалась. Вся степь будет усыпана трупами ваших мобиков". ВIДЕО
Казахстанський активіст Арман Шураєв відповів на погрози посла РФ в цій країні Олексія Бородавкіна провести "СВО" на території Казахстану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Шураєв у спеціальному відеозверненні запевнив, що легкої прогулянки у російської армії не буде і всі степи казахстанські будуть усіяні трупами солдат армії РФ.
"Проводилка у вас с Путиным сломалась. Вы уже девятый месяц получаете звиздюлей от доблестных украинцев. Не дай Бог, вы решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет - вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", - сказав Шураєв.
Топ коментарі
+70 Skomoroh
показати весь коментар09.12.2022 09:35
+55 Віталій Турченюк
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+55 Мари Кривец
показати весь коментар09.12.2022 09:43
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От що животворящий пендельВСУ робитть!!!!!!
Слава Україні
Все так
Спочатку заїзжають "бєжєнци ат вайни", якої немає і навіть слова такого не можна вголос говорити.
Через два місяця вже погрожують провести есвео, патамушта угнєтают узкагаварящіх.
А вавс попереджали, щоб лайно до себе не пускали...
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От тоді буде спокій в Світі!
Кацапів треба тільки знищувать, правильно сказав!
АЛГА!
Останній ,хто вийде з рашенфедерації ПЛАТИТЬ ПО ВСІХ РАХУНКАХ..
Вниманию субъектов РАША федерации !!!
Последний ,кто выйдет из РФ-ии ПЛАТИТ ПО ВСЕМ СЧЕТАМ...
Россия Федерациясе субъектлары игътибарына !!!
Россия Федерациясеннән киткән соңгысы БАРЫ БУЛЫЙ ...
узбецький, киргизький а не узбекистанський і киргизстанський