Казахстанський активіст відповів на погрози посла РФ Бородавкіна провести "СВО" в Казахстані: "У вас с Путиным проводилка сломалась. Вся степь будет усыпана трупами ваших мобиков". ВIДЕО

Казахстанський активіст Арман Шураєв відповів на погрози посла РФ в цій країні Олексія Бородавкіна провести "СВО" на території Казахстану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Шураєв у спеціальному відеозверненні запевнив, що легкої прогулянки у російської армії не буде і всі степи казахстанські будуть усіяні трупами солдат армії РФ.

"Проводилка у вас с Путиным сломалась. Вы уже девятый месяц получаете звиздюлей от доблестных украинцев. Не дай Бог, вы решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет - вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", - сказав Шураєв.

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