УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4284 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
23 030 33

Казахстанський активіст відповів на погрози посла РФ Бородавкіна провести "СВО" в Казахстані: "У вас с Путиным проводилка сломалась. Вся степь будет усыпана трупами ваших мобиков". ВIДЕО

Казахстанський активіст Арман Шураєв відповів на погрози посла РФ в цій країні Олексія Бородавкіна провести "СВО" на території Казахстану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Шураєв у спеціальному відеозверненні запевнив, що легкої прогулянки у російської армії не буде і всі степи казахстанські будуть усіяні трупами солдат армії РФ.

"Проводилка у вас с Путиным сломалась. Вы уже девятый месяц получаете звиздюлей от доблестных украинцев. Не дай Бог, вы решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет - вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", - сказав Шураєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахи в рекламі шоколаду тролять росіян, які тікають від мобілізації. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (873) посольство рф (330) росія (65162) погрози (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+70
На похилу вербу і кози скачуть)
От що животворящий пендельВСУ робитть!!!!!!
показати весь коментар
09.12.2022 09:35
+55
Алга Казахстан!
показати весь коментар
09.12.2022 09:40
+55
АЛГА Казахстан
Слава Україні
показати весь коментар
09.12.2022 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На похилу вербу і кози скачуть)
От що животворящий пендельВСУ робитть!!!!!!
показати весь коментар
09.12.2022 09:35 Відповісти
Правду сказал
показати весь коментар
09.12.2022 09:37 Відповісти
Правильно казати не мобіков, а чмобіков ))
показати весь коментар
09.12.2022 09:37 Відповісти
Если кратко то отвесил пендюля по полной Рашке Респект...
показати весь коментар
09.12.2022 10:47 Відповісти
Алга Казахстан!
показати весь коментар
09.12.2022 09:40 Відповісти
В них турки за спиною - таи Китаи .
показати весь коментар
09.12.2022 09:41 Відповісти
АЛГА Казахстан
Слава Україні
показати весь коментар
09.12.2022 09:43 Відповісти
Отлично сказал!
Все так
показати весь коментар
09.12.2022 09:46 Відповісти
О. дивися як все по одній схемі відбувається.
Спочатку заїзжають "бєжєнци ат вайни", якої немає і навіть слова такого не можна вголос говорити.
Через два місяця вже погрожують провести есвео, патамушта угнєтают узкагаварящіх.

А вавс попереджали, щоб лайно до себе не пускали...
показати весь коментар
09.12.2022 09:46 Відповісти
пропагандони парашні це вже бачили? во рвоне!!!! )))
показати весь коментар
09.12.2022 09:46 Відповісти
Шо ваньки , забулося вам ?? .
.
показати весь коментар
09.12.2022 09:58 Відповісти
Сильно , теперь надо его охранять от всяких ФСБ и вагнера
показати весь коментар
09.12.2022 10:00 Відповісти
Усіх расейян треба зігнати у лепрозорій за колючий дріт під напругою
показати весь коментар
09.12.2022 10:01 Відповісти
Так українського посла вигнали, за справедливе та нейтральне інтерв"ю, а що з кацапом?
показати весь коментар
09.12.2022 10:01 Відповісти
Опаньки...І ніхто вже не боїться оціїє отари в одностроях і їхніх командирів-баранів.Всьо здулось награне величчя "непобедимой и несокрушимой",тепер ,дякуючи ВСУ,всі в світі знають,що росіянський солдат це злодій,мародер,гвалтівник і скажений пес.Таких треба перетворювати в труп.Бажано прямо в місцях мобілізації...
показати весь коментар
09.12.2022 10:06 Відповісти
Смерть паРашії!
От тоді буде спокій в Світі!
Кацапів треба тільки знищувать, правильно сказав!
АЛГА!
показати весь коментар
09.12.2022 10:11 Відповісти
Угроза преступников суверенитета других государств не приемлема.Надо выгонят этого посла.Прежде чем надо учитывать что нападение на Казахстан считается нападением всех ЦА государства .
показати весь коментар
09.12.2022 10:11 Відповісти
чому казахи терплять того виродка
показати весь коментар
09.12.2022 10:19 Відповісти
Я б сказав, що казахи завжди поводилися гідно перед російськими територіальними претензіями. Набагато раніше за Україну російський імперіалізм почав дивитися в бік Казахстану. Якщо хтось пам'ятає такого Едічку Лімонова, то у його політичного руху Нацболів гасло №1 було - "Повернемо "Північний Казахстан додому". І ще за Єльцина Назарбай-ага відповів на ці нахабні претензії відкрито - "Краще не починайте, тому що дипломатичні ноти протесту ми вам слати не будемо. Ми степовики і в нас інші звичаї, ми вас просто різатимемо. І тих, що прийшли, і місцевих".
показати весь коментар
09.12.2022 10:25 Відповісти
Для того щоб казахські степи були усіяні трупами кацапів, потрібно щоб армія з народом відділилися від Токаєва і його шобли, інакше буде зовсім навпаки як це було в січні 2022 року. А ще треба зробити такищоб панаєхавші ухилянти з мацковії сиділи тихо і пукнути боялися.
показати весь коментар
09.12.2022 10:31 Відповісти
Можливо й так, але чому то ссане одкб токаєв запрошував у країну на придушення народного гніву? По-перше треба позбавитися кремлівских паскуд у владі Казахстану.
показати весь коментар
09.12.2022 10:32 Відповісти
То інші розборки, Токмаєва з Назарбаєвим....а кацапів і одкб використали...А тут інше...
показати весь коментар
09.12.2022 12:02 Відповісти
Бородавкину как минимум надо было начистить рыло. А если после такого поноса он ещё остаётся послом то это позор прежде всего для Токаева.
показати весь коментар
09.12.2022 10:42 Відповісти
До уваги суб"єктів РАША федерації !!!
Останній ,хто вийде з рашенфедерації ПЛАТИТЬ ПО ВСІХ РАХУНКАХ..

Вниманию субъектов РАША федерации !!!
Последний ,кто выйдет из РФ-ии ПЛАТИТ ПО ВСЕМ СЧЕТАМ...

Россия Федерациясе субъектлары игътибарына !!!
Россия Федерациясеннән киткән соңгысы БАРЫ БУЛЫЙ ...
показати весь коментар
09.12.2022 11:12 Відповісти
Ну что БОРОВдавкин, теперь рузьку Ваньку только ленивый в попу не дерет!
показати весь коментар
09.12.2022 11:13 Відповісти
Пора рашке оправдать свое название, как говорил Ельцин, "Рассея" - пора рассеяться на мелкие кусочки.
показати весь коментар
09.12.2022 11:42 Відповісти
Так а пОСЛА московии выгнали из Казастана или "высказали обеспокоенность"?
показати весь коментар
09.12.2022 12:30 Відповісти
касабів треба секим боляче сектим
показати весь коментар
09.12.2022 12:45 Відповісти
мабуть, все ж таки, казахський активіст, а не казахстанський
узбецький, киргизький а не узбекистанський і киргизстанський
показати весь коментар
09.12.2022 14:07 Відповісти
Молодці казахи, що тут казати. Путлерівське лайно всюди спливає та розповсюджується. Треба затикати цю каналізацію назавжди
показати весь коментар
09.12.2022 16:35 Відповісти
Казах красава и умница!
показати весь коментар
09.12.2022 17:38 Відповісти
Рашка развалится, престолы утверждаются правдой
показати весь коментар
10.12.2022 09:52 Відповісти
 
 