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Мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента України Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 288 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно я підписав укази про відзначення державними нагородами – посмертно – поліцейських, чиї життя були забрані вчора на Херсонщині російськими мінами. Звання Герой України присвоєно полковнику поліції Михайлу Куратченку. Ордени "За мужність" – капітанам поліції Ігорю Мельнику і Сергію Ненаді та капралу поліції Вадиму Періжку.

Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань – коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, – поліцейські потрапили у мінну пастку.

І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних "фугасів", розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури... Йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", - сказав Зеленський.

Читайте також: Росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Коли твій 95-й квартальний батальйон звільнить ЗАЕС яку ти бездарно здав?
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08.12.2022 22:32 Відповісти
З'явилась дивна Тенденція - шаритись по хаті в темряві, навіть коли є світло
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08.12.2022 22:45 Відповісти
Така ж сама фігня і у мене.
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08.12.2022 22:55 Відповісти
)))фігня др фігні липне..
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09.12.2022 01:22 Відповісти
Коли б рашисти за три дні захопили Київ, як було домовлено в омані, то в принципі нічого кардинального не змінилося в політичній системі країни: Zeленський і далі був би преZeдентом тільки вже малоросії, слуги народу і далі голосували би в унісон із жопоблоком тепер вже як слуги російського народу. От тільки депутатів ЄС і Голоса посадили або ростріляли. Хоч проукраїнські депетати і зараз немають ніякого впливу на політичну обстановку в країні. Тобто, Ze і його моносброд - це слуги какая разніца какого народа - їм потрібна влада виключно аби збагачуватися, на країну і на народ їм насрати.
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08.12.2022 23:03 Відповісти
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09.12.2022 00:34 Відповісти
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09.12.2022 00:35 Відповісти
 
 