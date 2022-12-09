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Кремлівські пропагандисти, як героя, зустріли кримінальника та "торгівця смертю" Віктора Бута: "Эти кадры не нуждаются в комментариях". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти влаштували пряму трансляцію і показали момент повернення додому з американської в’язниці кримінальника Віктора Бута, що відомий у світі під прізвиськом "продавець смерті".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандисти зустріли Бута біля трапа літака і показали його зустріч з ріднею.

"Эти кадры не нуждаются в комментариях", - каже пропагандист в ефірі.

Нагадаємо, що вчора відбувся обмін Віктора Бута на американську баскетболістку Грайнер, яка була затримана у РФ за знайдені наркотичні речовини в аеропорту.

Після розпаду СРСР та Варшавського договору, Віктор Бут заснував у Москві чартерне повітряно-транспортне підприємство. Відомо, що він продавав та постачав зброю військовим угрупуванням та диктаторським режимам у африканських країнах. У 2001 році постачав зброю до Анголи, Камеруна, Демократичної Республіки Конго, Кенії, Лівії, Республіки Конго, Руанди, Сьєрра-Леоне, Судану та Уганди.

У 2001 та 2004 роках Рада Безпеки ООН наклала резолюції заборони на його підприємства та заморозила його банківські рахунки у різних країнах. У 2010 році Бута затримали в Таїланді. У 2012 році американський суд засудив його до 25 років в'язниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США і РФ обмінялись ув’язненими: зірку баскетболу Ґрайнер обміняли на торговця зброєю Бута

Автор: 

Бут Віктор (9) росія (65162)


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Топ коментарі
+35
Видно шо не в москальській буцегарні сидів.
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09.12.2022 09:49
+24
Одні мерзенні вбивці зустріли іньшого мерзенного вбивцю-нічого дивного...Ета же расєя...
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09.12.2022 09:53
+21
Недельку отдохнёт и пригожин его заберёт на фронт Интересно сколько бабла он заныкал Кремль же просто так не будет суетится
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09.12.2022 09:53
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Видно шо не в москальській буцегарні сидів.
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09.12.2022 09:49 Відповісти
Не не то говно к говну притягивается родственное так сказать
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09.12.2022 10:41 Відповісти
В ''тюрємних застєнках'' це не в Тагілі)))))
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09.12.2022 10:56 Відповісти
Ну сидів мабуть, з великими чорними хлопцями. Звісно, російскі пропагандисти результат демонструати не будуть. Його тільки проктолог побаче
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09.12.2022 12:41 Відповісти
Брати по бізнесу на крові .
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09.12.2022 09:51 Відповісти
😅🤣🤣😅
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09.12.2022 09:51 Відповісти
Недельку отдохнёт и пригожин его заберёт на фронт Интересно сколько бабла он заныкал Кремль же просто так не будет суетится
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09.12.2022 09:53 Відповісти
А я думаю, чого всі кацапські помийки аж гудуть від того бута.
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09.12.2022 09:57 Відповісти
крємлю потрібні його зв'язки щоб придбати зброю
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09.12.2022 18:03 Відповісти
Одні мерзенні вбивці зустріли іньшого мерзенного вбивцю-нічого дивного...Ета же расєя...
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09.12.2022 09:53 Відповісти
тепер той "цінний бутовий кадр" буде збирати взад усе совєцьке воєнне сміття, що колись продав до "Анголи, Камеруна, Демократичної Республіки Конго, Кенії, Лівії, Республіки Конго, Руанди, Сьєрра-Леоне, Судану та Уганди"
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09.12.2022 09:57 Відповісти
"уже изготовлены пули
что мимо не пролетят...." )))
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09.12.2022 09:59 Відповісти
а я думав, що там зустрічають Ніколаса Кейджа(с) х/ф. Оружений барон 😛
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09.12.2022 10:11 Відповісти
Скоро будуть "Бутовці" , на перевагу "Вагнерівцям-півням" й "Кадирківцям-вівцефілам".
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09.12.2022 10:16 Відповісти
Як там кажуть на Засрашці - "нєт будущаго у народав, что делают героями Уродов".
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09.12.2022 10:17 Відповісти
у чела такая физиономия - кажется он точно знает что настоящий срок только начался, скорее всего пожизненный. это не американские "застенки".
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09.12.2022 10:20 Відповісти
якщо трапляється будь яке сміття, то воно обов"язково з росії..
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09.12.2022 10:24 Відповісти
террористы подворотни болот мацковии встречали торговца смертью
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09.12.2022 10:34 Відповісти
В деяких випадках мерзота "своіх нє бросаєт".Чмобіків це не стосується.Це для них розхідний матеріал.
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09.12.2022 10:43 Відповісти
Какая страна такие и герои.
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09.12.2022 10:44 Відповісти
американцы своих не бросают. в отличие то тех кто постоянно об этом трындит.
американцам их баскетболистка, пусть и дура, важнее.
чем какой то россиянский выпотрошенный кабан.
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09.12.2022 14:35 Відповісти
хероя раіссі дадуть?
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09.12.2022 10:49 Відповісти
Обменяли на американскую баскетболистка которой быдло Мавзолейное подбросило наркоту... типа Аргентинская мука Патрушева...
Крысы позорные рюSSiшэ Швайны..👹👹👹🦍🦍🦍
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09.12.2022 10:49 Відповісти
опубликовали кадры, показывающие последние моменты жизни звезды WNBA в тюрьме, прежде чем она упаковывает свои сумки, выходит из ворот и садится в самолет.
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-63911753
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09.12.2022 11:10 Відповісти
Ідіотка-баскетболістка не бажала в цивілізованих країнах грати - побажала ізюминки...
Із-за неї США були вимушени "фахівця щодо смерті" відпустити.
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09.12.2022 11:15 Відповісти
https://youtu.be/0ITR3UGAkJE ...

Виталий Портников более подробно о Буте и путлерской банде👹👹🦍🦍не уголовников...
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09.12.2022 11:33 Відповісти
Цікаво те, що нікому з цих дебілів не пригодить думка, що їхня армія саме такая, яка є, з картонними бронеплитами та одним працюючим танком з 10, що знаходилися на зберіганні, саме завдяки таким Бутам, які розпродавали все під чисту.
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09.12.2022 12:52 Відповісти
потребив продукт вторичный- помогаешь ху*лу лично!!)))) Такое оно БУТ)))))
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09.12.2022 12:59 Відповісти
Прототип гг фильма Оружейный барон с Кейджем.
Видимо рашка хочет его связи задействовать, но теперь уже для покупки на черном рынке.

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09.12.2022 16:47 Відповісти
какая страна такие и герои.... в рашке герои террористы
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09.12.2022 17:33 Відповісти
интересного персонажа сша выпустили....и как "вовремя" для нас....
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09.12.2022 21:30 Відповісти
 
 