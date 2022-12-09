Кремлівські пропагандисти, як героя, зустріли кримінальника та "торгівця смертю" Віктора Бута: "Эти кадры не нуждаются в комментариях". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти влаштували пряму трансляцію і показали момент повернення додому з американської в’язниці кримінальника Віктора Бута, що відомий у світі під прізвиськом "продавець смерті".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандисти зустріли Бута біля трапа літака і показали його зустріч з ріднею.

"Эти кадры не нуждаются в комментариях", - каже пропагандист в ефірі.

Нагадаємо, що вчора відбувся обмін Віктора Бута на американську баскетболістку Грайнер, яка була затримана у РФ за знайдені наркотичні речовини в аеропорту.

Після розпаду СРСР та Варшавського договору, Віктор Бут заснував у Москві чартерне повітряно-транспортне підприємство. Відомо, що він продавав та постачав зброю військовим угрупуванням та диктаторським режимам у африканських країнах. У 2001 році постачав зброю до Анголи, Камеруна, Демократичної Республіки Конго, Кенії, Лівії, Республіки Конго, Руанди, Сьєрра-Леоне, Судану та Уганди.

У 2001 та 2004 роках Рада Безпеки ООН наклала резолюції заборони на його підприємства та заморозила його банківські рахунки у різних країнах. У 2010 році Бута затримали в Таїланді. У 2012 році американський суд засудив його до 25 років в'язниці.

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