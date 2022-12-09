"Вагнерівець", який обстріляв поліцейських у Ростовській області, пояснив свої дії: "Думал, укропы". ВIДЕО

Підозрюваний в обстрілі поліцейських у російському Новошахтинську заявив у суді, що відкрив вогонь, бо думав, що вони українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Він сказав, що він заблудився.

А вогонь по поліцейських пояснив тим, що думав, що це "укропи".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіянин у камуфляжі стріляв з кулемета в поліцейських в Ростовській області.

Пізніше стало відомо, що це завербований ПВК "Вагнер" в’язень, який вирішив дезертирувати.

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