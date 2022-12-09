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"Вагнерівець", який обстріляв поліцейських у Ростовській області, пояснив свої дії: "Думал, укропы". ВIДЕО

Підозрюваний в обстрілі поліцейських у російському Новошахтинську заявив у суді, що відкрив вогонь, бо думав, що вони українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Він сказав, що він заблудився. 

А вогонь по поліцейських пояснив тим, що думав, що це "укропи".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіянин у камуфляжі стріляв з кулемета в поліцейських в Ростовській області.

Пізніше стало відомо, що це завербований ПВК "Вагнер" в’язень, який вирішив дезертирувати.

Читайте: Пригожин погрожує США наслідками, якщо ПВК "Вагнер" визнають терористами

Автор: 

росія (65162) стрілянина (1781) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+49
Саме цікаве в ситуаціїї що у кацапського "суда" не виникло питання як засуджений зек, який мусив сидіти в тюрмі, виявився з кулеметом в місті. Хто його амністував та озброїв.
Параша походу це вже симулятор країни, страна 404...
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09.12.2022 12:05
+34
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09.12.2022 12:11
+34
Не будемо гратися у російську гру: межі 1991 року - то міжнародно визнані межі України, а оце все "історичне" - то хай вже само по собі. Нам цих "казаков" з їх нагайками та "Боже, царя храні" і даром не треба!
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09.12.2022 12:21
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Так зразу з СІЗО на фронт так сказати наша пісня хороша починай с початку, аж поки отріцатєльно не оживе.
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09.12.2022 11:56 Відповісти
Технічно кажучи, Кубань - це Україна. Технічно - бо кубаноїди більше не потрібні.
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09.12.2022 11:57 Відповісти
Кубаноїди може й не потрібні, а ось Кубань - це історично Україна.
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09.12.2022 12:15 Відповісти
Не будемо гратися у російську гру: межі 1991 року - то міжнародно визнані межі України, а оце все "історичне" - то хай вже само по собі. Нам цих "казаков" з їх нагайками та "Боже, царя храні" і даром не треба!
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09.12.2022 12:21 Відповісти
чому не будемо ???!!! як раз будемо !!! після цієї війни паРаша ***** розвалиться, а Україна, і не тільки Україна, а решти країн сусідів, повернуть собі, усі свої автентичні землі окуповані кацапами за останні 300-500 років !!!


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09.12.2022 12:50 Відповісти
Щоб хтось жертвував собою заради Кубані?
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09.12.2022 19:31 Відповісти
Кубанські козаки - це, як я розумію, окацаплені запорожські, і вони будуть битись за Кубань так само, як ми тут. І навіть якщо вдатсья завоювати ці землі (а санкції вже на нас накладатимуть), то що робити з тим населенням?
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10.12.2022 21:35 Відповісти
А чим Крим принципово відрізняється від Кубані?
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10.12.2022 16:07 Відповісти
Тим,що корінний народ Криму - кримські татари, і вони проукраїнські!
Тим, що Крим вивели зі складу України під дулами автоматів "зелених чоловічків", а у "референдумі" брали участь лише 35 відсотків мешанцев Криму.
Тим, що в Криму, багато українців та проукраїнськи налаштованих громадян, що зрозуміли все про "руZZкій мір" і бажають повернутися додому.

А Кубань одразу була царською альтернативою запорожському козацтву. Кубанські кАзаки завжди були за царя та Росію-матушку, потім за більшовиків, потім за путіна. Від українського в них залишився тільки акцент, який, до речі, використовують як аргумент всілякі шакали, мовлячи, що немає ніякої української мови, а є "южно-русскій діалект, на котором, кстаті, говорят на Кубані!"

Ну і настрій у кубанців проти українців. Вони у першіх лавах рвонули воювати і грабувати Донецьк і Луганськ, Ростов - місто, де збирались та збираються російські вояки, зброя, лікарні та інше...

Та ну їх зовсім! Хай їм грець, а не Україна!!!
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10.12.2022 17:03 Відповісти
А за Гитлера кто воевал?
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11.12.2022 03:39 Відповісти
Хто тільки за нього не воював!

Пробачьте, що собачою, - то ще довоєнне (інфа 2012 року):

"Протокол Нюрнбергского процесса 1945 год.

Дивизия СС "Галичина"- около 50 000 человек насчитывала за все время существования. Батальон "Нахтигаль"-800 человек. ОУН-УПА воевала с оккупантами всех мастей от фашистов, до коммунистов и на своей территории, ее воины оправданы даже Нюрнбергским трибуналом, поэтому в расчет не берем.

А теперь перейдем к РУССКИМ воинским соединениям, воевавшим на стороне фашистской Германии. Все перечислять не буду - рука устанет печатать. Укажу основные. РОА Власова, батальон Муравьева, Боевой союз русских националистов(БСРН), Братство Русской Правды, Дивизия "Руссланд", Добровольческий полк СС "Варяг", Зеленая Армия Особого Назначения, Комитет Освобождения Народов России( КОНР),Национальная Социалистическая Партия,Организация "Цеппелин",РОНА, Русский Корпус, Русский отряд 9-ой армии Вермахта,ХИВИ, Русский личный состав в дивизии СС "Шарлемань",русский личный состав в дивизии СС "Валлония", Русский личный состав в дивизии СС "Дирленваген", РОНД/РНСД и мн.др. И,конечно, Казаки Каминского, Первый восточный запасной полк "Центр" подполковника Ягненко,Добровольческий полк "Десна" майора Аутча и т.д и т.п. В одной только РОА Андрея Власова за время ее существования насчитывалось около 800 000 человек!!!

Украинская "Галичина" вместе с "Нахтигаль"- грубо 51 000 человек.
Вопрос: На сколько больше тысяч Русских солдат чем Украинских воевало на стороне Гитлера?"
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12.12.2022 11:37 Відповісти
https://youtu.be/f2ZImUJliok
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09.12.2022 12:24 Відповісти
Вы в Украине сначала наведите лад, чи опять за тупого клоуна проголосуете
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11.12.2022 03:38 Відповісти
укропы..... - они везде... особенно на паРашке
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09.12.2022 11:59 Відповісти
На біс, ідійоти, на біс!!!
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09.12.2022 12:03 Відповісти
Укропы-они повсюду
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09.12.2022 12:05 Відповісти
Саме цікаве в ситуаціїї що у кацапського "суда" не виникло питання як засуджений зек, який мусив сидіти в тюрмі, виявився з кулеметом в місті. Хто його амністував та озброїв.
Параша походу це вже симулятор країни, страна 404...
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09.12.2022 12:05 Відповісти
не волнуйся, тебе уже скоро будет думать нечем. кувалды на расии еще не переведись.
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09.12.2022 12:06 Відповісти
On kuvaldu nepoluchet, a poluchet medal za otstrel beloi gosjachke ukropov, eto ze nacistkaja roSSija...
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09.12.2022 13:18 Відповісти
Десь я його вже бачив, стривайте....Доктор Хаус!!!
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09.12.2022 12:06 Відповісти
****
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09.12.2022 12:15 Відповісти
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09.12.2022 12:18 Відповісти
Бреше свинопсина, коли воно рюзьге то мозку немає, та нема чим думати! Але правильно робить! Найголовніше, щоб людина не постраждала.
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09.12.2022 12:08 Відповісти
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09.12.2022 12:11 Відповісти
Судья: "А ну если так то вы свободны. Конвоир, выпустить этого чесного человека и выдать ему пулемет"
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09.12.2022 12:12 Відповісти
так прикол в тому, що приблизно так все і буде!
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09.12.2022 12:52 Відповісти
чого так мало думав
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09.12.2022 12:14 Відповісти
Правильно думал , правильно - там полно укропов . Надо его отпустить , пусть коллегам раскажет , что знает такое место , где столько укропов !
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09.12.2022 12:16 Відповісти
Журналистка: вы опущеный? Сколько раз?!
Опущеный: мне больно отвечать на этот вопрос.
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09.12.2022 12:19 Відповісти
Жиснь пересічного ваньки : вбив - сів у тюрму - записався у вагнер - отримав зброю - пішов на війну - заблукав - постріляв у поліцейських рф - сів у тюрму - отримав зброю - пішов на війну ,, і так по колу .
Романтіка .!! .
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09.12.2022 12:21 Відповісти
Вирішив помститися ментам
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09.12.2022 12:22 Відповісти
Одно удивляет - как это ему после такого ответа орден не дали.
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09.12.2022 12:40 Відповісти
Це черговий кандидат під кувалду...
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09.12.2022 12:43 Відповісти
та ***** на цю гниду. шкода тільки що ще й не влучив бивень.
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09.12.2022 12:44 Відповісти
Ooo ja , das ist gut ! 👏
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09.12.2022 12:45 Відповісти
красава! ***** кацапов и "думай что укропи"
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09.12.2022 12:58 Відповісти
красава =)

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09.12.2022 13:10 Відповісти
якщо його зізнання щире і без лицемірства то це ще раз доводить що кацапи є виродки і це стадо здичавілих псів потрібно знищувати знищувати і знищувати
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09.12.2022 13:29 Відповісти
А чувак не дурак, норм отмазка, ее теперь любой может лепить нарасее
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09.12.2022 13:31 Відповісти
він просто перебухав і в нього був приход білки походу.
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09.12.2022 23:30 Відповісти
о, тепер вони блудяться в інший бік, у рашку
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09.12.2022 13:39 Відповісти
Если бы этот ***** попал в плен к ЗСУ, то придумал тоже какую нибудь правдоподобную отмазку. Кацапу верить себя не уважать.
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09.12.2022 13:49 Відповісти
Дайте йому "Герой росії" !!!
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09.12.2022 14:03 Відповісти
Грьобана москолота, хоч би ви всі там одне одного мочили тисячами!!
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09.12.2022 14:05 Відповісти
Ги, укропи в Ростовській області ... Кто іщєт, тот всєгда найдьот.
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09.12.2022 14:22 Відповісти
А чого він балакае,він вже повинен лежати на глибині два с половиною метра.
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09.12.2022 14:31 Відповісти
Гениальная отмазка на Росии )) Дайте ему Золотую Звезду 1 степени! ))
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09.12.2022 14:34 Відповісти
Правильный чувак, пусть они с такими укропами по всему оркостану разберутся, глядишь и война закончится.
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09.12.2022 14:37 Відповісти
Новошахтинськ від лінії фронту як до гори рачки. Пішки йшов? Як зручно - звалив все на "укропів" і ти вже герой.
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09.12.2022 15:16 Відповісти
Виявляється в гру "ми заблуділісь" можна грати й в іншу сторону, але хто ж міг подумати що в неї перший зіграє кацап, щоб уникнути нагородження кувалдою?
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09.12.2022 15:22 Відповісти
Все логічно! Чого вони до нього чіпляються
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09.12.2022 15:28 Відповісти
Ще один їбо###нутий кацап щось там вякає...
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09.12.2022 15:53 Відповісти
Да здравствует роскувалда - самая гуманная кувалда в мире....
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09.12.2022 17:34 Відповісти
как поймаешь вигинеровца, первым дело на кол его посади.
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09.12.2022 17:40 Відповісти
парашасуд присудить рижому псу,медальку за мужність.
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10.12.2022 13:48 Відповісти
 
 