"Чим більше в артилерії поту, тим менше крові у піхоти": Робота воїнів 10-ї бригади РСЗВ. ВIДЕО

Військовослужбовці-артилеристи розповіли про будні своєї роботи та про причини неточності російської артилерії.

Проєкт "Український свідок", опублікував відео з військовослужбовцями 10 бригади РСЗВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На початку повномасштабного вторгнення цей підрозділ обороняв Київщину, де випустив по окупантах близько 1000 снарядів.

Військові підрозділу розповіли, що одного разу навіть накрили російського генерала разом з численними підлеглими. Наразі бригада перебуває на одному з гарячих напрямків фронту.

За словами командира реактивної батареї із позивним "Брокер", його особовий склад - це, по-перше, бувалі військові. Їм можна довірити будь-що. По-друге, це добровольці, які за короткий час зуміли розвинути свої навички до рівня контрактних військових.

Командир бойової машини із позивним "Пепа" розповів про особливості роботи свого знаряддя. Наприклад, одним пакетом снарядів можно покрити площу у 4 гектари. Зазвичай для ураження великої площі, особливо якщо відомо про знаходження там значної кількості живої сили противника, використовуються "Гради".

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Знімальна група "Українського Свідка" показала виконання бойової задачі та зафільмувала, як "Град" відпрацьовує.

Також військові познаймили журналістів із незамінним помічником у своєму підрозділі - песиком на прізвисько Бармен. Той спокійно почуває себе в умовах невпинних обстрілів і в окоп біжить тільки тоді, коли біжать всі. Цуцик навіть має орден "За мужність", який власноруч зробили військові.

Брокер поділився інформацією про роботу російської артилерії та розповів які знаряддя використовує противник. Хлопець також піддав сумніву якість професійної підготовки російських артилеристів і зізнався, що стріляти вони не вміють.

"Точність їхніх пострілів з часом не покращується. Для них головне не якість. Для них головне кількість", - зазначив воїн.

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