Артилеристи 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили три російські танки. ВIДЕО
Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка влучними пострілами з артилерії знищили три російські танки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, чотири ворожі танки, що заховані у невеликому переліску. Українські воїни зробили три влучні постріли. В одній з підбитих бронемашин здетонував боєкомплект і вибухом відірвало башту.
Топ коментарі
+44 Qq Qqq #455433
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+33 Kiev_Kiev_777
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+24 Andry Moon
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