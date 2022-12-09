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Артилеристи 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили три російські танки. ВIДЕО

Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка влучними пострілами з артилерії знищили три російські танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, чотири ворожі танки, що заховані у невеликому переліску. Українські воїни зробили три влучні постріли. В одній з підбитих бронемашин здетонував боєкомплект і вибухом відірвало башту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+44
Краса неймовірна ))
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09.12.2022 14:18
+33
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09.12.2022 14:28
+24
Потєрь в вааруженних сілах расійскай федєрациі нєт(с)
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09.12.2022 14:25
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Краса неймовірна ))
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09.12.2022 14:18 Відповісти
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09.12.2022 14:28 Відповісти
"З мови зняли", як тут хтось написав рагіше)))))))))
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10.12.2022 00:25 Відповісти
"З мови зняли"(с) палишся москалик
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11.12.2022 03:51 Відповісти
Не подсказывай
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11.12.2022 20:14 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2022 14:22 Відповісти
Потєрь в вааруженних сілах расійскай федєрациі нєт(с)
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09.12.2022 14:25 Відповісти
От слова САВСЭМ)))
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09.12.2022 15:03 Відповісти
Оце Добре !!!
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09.12.2022 14:29 Відповісти
Башні пригають як дурні. Шось з'їли.
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09.12.2022 14:38 Відповісти
Nizko bashna poletela, navernoe k dozdju
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09.12.2022 14:45 Відповісти
чиї башти не стрибають, той не москаль))
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09.12.2022 18:41 Відповісти
Москалі, вони такі безбашенні!
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09.12.2022 22:54 Відповісти
чем их так, бедолаг?
артиллерией?
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09.12.2022 14:41 Відповісти
ответ чуть ниже.
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09.12.2022 15:25 Відповісти
гарна робота
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09.12.2022 14:50 Відповісти
От так от і виглядає демілітаризація і денацифікація.Кацапські вбивці отримали по заслугах!
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09.12.2022 15:22 Відповісти
Это либо английские ракеты Бримстоун которые сами ищут бронетехнику (снабжены радиолокатором), либо немецкие снаряды SMArt 155, которые тоже сами ищут бронетехнику спускаясь на парашютах.
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09.12.2022 15:23 Відповісти
Смажений кабанчик, курка з майонезом,
Овочі, салати - сядем біля хати,
Вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню,
Ти не пожалкуєш, що за мене вийшла!
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09.12.2022 18:38 Відповісти
Браво, козаки! Тільки хто ж вас іменем зрадника нарік? Це результат роботи журнашльоперів, які його казочку розкручували. Сірко вдарив у спину союзному війську Гетьмана Виговського, коли той ледве москву не спалив.
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09.12.2022 19:28 Відповісти
Москву ледь не спалив Сагайдачний. При чому тут Виговський і Сірко? Що за маячня?
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11.12.2022 14:46 Відповісти
вивчіть українську історію. Може маячня попустить
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11.12.2022 20:07 Відповісти
Мені подобається коли башта кацапського "трактора" взлітає на 100м метрів у вверх ! Почерк Jevelina або Nlave !
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09.12.2022 21:08 Відповісти
Это подчерк собственного боекомплекта, который может так же пыхнуть и от ВОГа, если он в открытый люк приземлится
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11.12.2022 20:20 Відповісти
Справжні козаки-вільні, сильні, безстрашні!
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10.12.2022 10:06 Відповісти
Чимось високоточним відпрацювали. Навколо позицій, під час ураження, фактично немає вирв та підпалин - навіть одиничних, пристрілочних...
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10.12.2022 19:51 Відповісти
А це не хрип піаніста у фон запустили? Як не соромно так принижувати ЗСУ?
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11.12.2022 17:23 Відповісти
 
 