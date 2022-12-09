Артилеристи 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили три російські танки. ВIДЕО

Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка влучними пострілами з артилерії знищили три російські танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, чотири ворожі танки, що заховані у невеликому переліску. Українські воїни зробили три влучні постріли. В одній з підбитих бронемашин здетонував боєкомплект і вибухом відірвало башту.

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