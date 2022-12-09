У Маріуполі фіксують рух у напрямку Бердянська техніки без розпізнавальних знаків із боєкомплектами, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі місцеві мешканці фіксують черговий рух техніки без розпізнавальних знаків із боєкомплектами.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо рух техніки. Після природної перемоги над ожеледицею, нові колони з БК вирушили в дорогу", - написав Андрющенко.

За його словами, техніка рухається в напрямку Бердянська. На ній відсутні розпізнавальні знаки.

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