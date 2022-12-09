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У Маріуполі фіксують рух у напрямку Бердянська техніки без розпізнавальних знаків із боєкомплектами, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі місцеві мешканці фіксують черговий рух техніки без розпізнавальних знаків із боєкомплектами.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Фіксуємо рух техніки. Після природної перемоги над ожеледицею, нові колони з БК вирушили в дорогу", - написав Андрющенко.

За його словами, техніка рухається в напрямку Бердянська. На ній відсутні розпізнавальні знаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі транспортний колапс: громадський транспорт не працює. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6694) техніка (1826) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+15
Кацапам уже не до "розпізнавальних знаків" - женуть усе що може рухаться та перевозить вантажі! Тиждень тому пройшла інформація про розпорядження Суровікіка - розвантаження вантажів з залізничних платформ та вагонів проводить не ближче 100 км від лінії фронту І я тоді написав - це
1) Навантаження на автотранспорт який не зможе виконувать інші завдання;
2) Витрати ПММ та ресурсу автомобілів;
3) Перевантаження автомобільних шляжів;
4) Зниження швидкості доставки вантажів;
5) Створення додаткових ризиків з-за розкислих грунтових доріг та ожеледиці на дорогах з твердим покриттям при пониженні температури нижче 0 градусів А це - масові ДТП
Написали що сьогодні в Мелітополі був "каток" і колона паливозаправників виконувала "балет на льоду"
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09.12.2022 14:40
+4
Щоб нервували і робили помилки.
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09.12.2022 14:37
+3
жест доброй воли намечается
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09.12.2022 14:56
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Зачем это показывать, сообщение врагу что мы в курсе его перемещений?
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09.12.2022 14:32 Відповісти
Щоб нервували і робили помилки.
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09.12.2022 14:37 Відповісти
Щоб замість Бердянська опинилися у таганрозі?
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09.12.2022 15:59 Відповісти
Кацапам уже не до "розпізнавальних знаків" - женуть усе що може рухаться та перевозить вантажі! Тиждень тому пройшла інформація про розпорядження Суровікіка - розвантаження вантажів з залізничних платформ та вагонів проводить не ближче 100 км від лінії фронту І я тоді написав - це
1) Навантаження на автотранспорт який не зможе виконувать інші завдання;
2) Витрати ПММ та ресурсу автомобілів;
3) Перевантаження автомобільних шляжів;
4) Зниження швидкості доставки вантажів;
5) Створення додаткових ризиків з-за розкислих грунтових доріг та ожеледиці на дорогах з твердим покриттям при пониженні температури нижче 0 градусів А це - масові ДТП
Написали що сьогодні в Мелітополі був "каток" і колона паливозаправників виконувала "балет на льоду"
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09.12.2022 14:40 Відповісти
І як відреагував суровкін на ваші зауваження,пане Яр холодний?Дозволив розвантажувати військові потреби ближче до передової?Заробляєте на кацапську медальку?
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10.12.2022 09:19 Відповісти
Ти ідіот? Чи просто "висраться" захотілося? Подібне викладали ще при Радянському Союзі, у будь-якому військовому училищі по курсу "армійський тил та забезпечення" (у різних училищах назва цього курсу іменувалася по-різному) І від того - читав Суровікін мої "рекомендації", чи не читав - для нього нічого не міняється: або він буде робить так, як я написав, або почне ризикувать ешелонами та розвантажувать їх у радіусі дії нашої артилерії (Вибач - я забувся, що елементарні речі, які всотуються в пам"ять курсантів за чотири роки навчання у військовому училищі, недоступні "аналітегам" з ПТУ)
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10.12.2022 09:52 Відповісти
В військових училищах-ПТУ для недорозвинутих вояк-не вчився,та і не хотілося бути військовим.А це правда,що в курсантів цих училищ Радянського Союзу, замість мозкових звивин-відбиток від військового кашкета?Чого ж ти суровікіна то вчиш?
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11.12.2022 14:40 Відповісти
Єдина соціальна група людей, яка бахвалиться своїм неуцтвом - це кацапи Ти - КАЦАП?
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11.12.2022 15:32 Відповісти
жест доброй воли намечается
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09.12.2022 14:56 Відповісти
з Маріуполя в Бердянськ? це як по вашому?
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10.12.2022 21:22 Відповісти
З Ростову на Маріуполь, з Маріуполя на Бердянськ. Що не так?
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10.12.2022 22:03 Відповісти
ну і що це, за твоєю логікою, за "жест доброй воли"?
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10.12.2022 22:09 Відповісти
При чому тут взагалі "жест доброї волі"? Намагаються компенсувати втрати в запорізькій області. Подивись на карту
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10.12.2022 22:12 Відповісти
ти дебіл? ти перший пост прочитал? ти розумієшь зміст фрази "жест доброй воли"?
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10.12.2022 22:13 Відповісти
Те, що ти хамло, це точно. Тебе в хліву виховували, з рогатою худобою?
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10.12.2022 22:39 Відповісти
По ходу північні корейці ... (жарт)
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09.12.2022 15:55 Відповісти
как так и должно быть, как будто ничего не происходит
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09.12.2022 16:02 Відповісти
ватный камаз трансформер
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09.12.2022 16:33 Відповісти
 
 