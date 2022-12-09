У Маріуполі фіксують рух у напрямку Бердянська техніки без розпізнавальних знаків із боєкомплектами, - Андрющенко. ВIДЕО
В окупованому Маріуполі місцеві мешканці фіксують черговий рух техніки без розпізнавальних знаків із боєкомплектами.
Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо рух техніки. Після природної перемоги над ожеледицею, нові колони з БК вирушили в дорогу", - написав Андрющенко.
За його словами, техніка рухається в напрямку Бердянська. На ній відсутні розпізнавальні знаки.
Топ коментарі
+15 Яр Холодний
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+4 Гоша Печерский
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+3 sir10791
показати весь коментар09.12.2022 14:56
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1) Навантаження на автотранспорт який не зможе виконувать інші завдання;
2) Витрати ПММ та ресурсу автомобілів;
3) Перевантаження автомобільних шляжів;
4) Зниження швидкості доставки вантажів;
5) Створення додаткових ризиків з-за розкислих грунтових доріг та ожеледиці на дорогах з твердим покриттям при пониженні температури нижче 0 градусів А це - масові ДТП
Написали що сьогодні в Мелітополі був "каток" і колона паливозаправників виконувала "балет на льоду"