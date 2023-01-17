Окупант про втрати від власної артилерії: "Они по нам, #бать, отрабатывают, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовослужбовець РФ розповідає про втрати окупантів від вогню своєї артилерії і танків.

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Обязаны в отпуск, но у нас комбат - пид#рас. Сидит черт вместе с ротным, #бать, в тылу, #баный в рот. А нас не пускают, у нас же военники забрали, нах#й, не отдают, сука.

У нас с 35 человек 11 осталось. Я на гражданке буду узнавать "Артиллерия" - по #балу, нах#й, пид#ры #баные. Они по нам, #бать, отрабатывают, #баный в рот, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны. Сразу же пацан двухсотый от наших же и уехал", - розповідає окупант.

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