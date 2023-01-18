Росіяни своєю агресією досягли того, що всі наші діти будуть націоналістами - Зеленська в Давосі. ВIДЕО

Дружина Президента Олена Зеленська переконана, що наразі і ще не відомо скільки років українці не матимуть жодної емпатії до росіян.

Про це перша леді заявила на дискусійній панелі в Українському домі у швейцарському Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми знаходимося в стані, коли не можемо знайти жодної емпатії, зрозуміло. Вони (росіяни - ред.) розпочинали свою агресію з того, що почали називати нас націоналістами тощо. В Україні не було настільки багато націоналістів перед початком повномасштабного вторгнення, наскільки їх є багато зараз. Тому що націоналізм це відповідь на агресію: ти починаєш захищати свою національність, свою націю перед агресором", - сказала Зеленська.

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На її думку, коли немає агресора, національний порив не є таким сильним.

"Вони (росіяни - ред.) досягли того, що всі наші діти будуть націоналістами", - зауважила дружина Президента.

Вона наголосила, що діти не повинні розрізняти звук ракети, ППО чи іранського дрона, але українські діти розрізняють його.

"Вони (діти - ред.) не мають жодної емпатії російських солдат, російського політичного керівництва і, мабуть, до всіх російських громадян. Коли це зміниться? Це може змінитися тільки тоді, коли ця країна, наш, на жаль, сусід зрозуміє, що треба покаятися, що треба виправляти багато років те, що вони (росіяни - ред.) накоїли", - сказала перша леді.

Водночас вона підкреслила, що українці не можуть чекати, школи росіяни "схаменуться", тому будуть продовжувати опір.

"Вони (росіяни - ред.) убили в нас усю емпатію, усі дружні почуття, які могли бути до них. Дуже складно уявити, скільки років, десятиріч, сторіч нам знадобиться для того, щоб просто спокійно до цього ставитися", - додала Зеленська.

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