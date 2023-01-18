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Росіяни своєю агресією досягли того, що всі наші діти будуть націоналістами - Зеленська в Давосі. ВIДЕО

Дружина Президента Олена Зеленська переконана, що наразі і ще не відомо скільки років українці не матимуть жодної емпатії до росіян.

Про це перша леді заявила на дискусійній панелі в Українському домі у швейцарському Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми знаходимося в стані, коли не можемо знайти жодної емпатії, зрозуміло. Вони (росіяни - ред.) розпочинали свою агресію з того, що почали називати нас націоналістами тощо. В Україні не було настільки багато націоналістів перед початком повномасштабного вторгнення, наскільки їх є багато зараз. Тому що націоналізм це відповідь на агресію: ти починаєш захищати свою національність, свою націю перед агресором", - сказала Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія готова підтримувати Україну скільки буде потрібно, навіть 15 років, - прем’єрка Фінляндії Марін

На її думку, коли немає агресора, національний порив не є таким сильним.

"Вони (росіяни - ред.) досягли того, що всі наші діти будуть націоналістами", - зауважила дружина Президента.

Вона наголосила, що діти не повинні розрізняти звук ракети, ППО чи іранського дрона, але українські діти розрізняють його.

"Вони (діти - ред.) не мають жодної емпатії російських солдат, російського політичного керівництва і, мабуть, до всіх російських громадян. Коли це зміниться? Це може змінитися тільки тоді, коли ця країна, наш, на жаль, сусід зрозуміє, що треба покаятися, що треба виправляти багато років те, що вони (росіяни - ред.) накоїли", - сказала перша леді.

Водночас вона підкреслила, що українці не можуть чекати, школи росіяни "схаменуться", тому будуть продовжувати опір.

"Вони (росіяни - ред.) убили в нас усю емпатію, усі дружні почуття, які могли бути до них. Дуже складно уявити, скільки років, десятиріч, сторіч нам знадобиться для того, щоб просто спокійно до цього ставитися", - додала Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Всесвітньому економічному форумі в Давосі не буде російських мільярдерів, - Bloomberg

Автор: 

Давос (238) націоналізм (56) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+51
Национализм - это любовь к своему народу без ущерба для других народов. Это Украина, Израиль.
Нацизм - это ненависть к другим народам, возвеличивание своего народа над другими, построение собственного благополучия за счет других народов. Это Россия
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18.01.2023 00:57
+38
Це вона так ляка орду. Націоналістами. Наче це щось погане.
Нічого не змінилось в кварталі95.
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18.01.2023 00:56
+27
Треба рушити рашу і повертати УКРАІНЕ українське
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18.01.2023 01:00
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Посольство Росії у Швеції визнало, що Крим - це Україна 🇺🇦

На офіційній сторінці посольства Росії у Швеції у Twitter у вівторок було опубліковано карту, на якій Крим позначений як територія України.На карті, де порівнюються середні ціни на пальне в Європі (без вказання джерела даних), Україну зображено в міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом. Також на карті не відображена анексія Росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни.Зазначимо, що в Росії планують запровадити відповідальність за зображення карт без анексованих українських територій.
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18.01.2023 00:52 Відповісти
https://mobile.twitter.com/RusEmbSwe/status/1615391927242719244
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18.01.2023 00:53 Відповісти
🤣
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18.01.2023 00:54 Відповісти
И кто их там так напугал )
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18.01.2023 01:06 Відповісти
Посольства росии. Ух дальше будет ещё веселее .....
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18.01.2023 17:00 Відповісти
та все одно брехня, в Польщі таких цін немає
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18.01.2023 01:45 Відповісти
Це вона так ляка орду. Націоналістами. Наче це щось погане.
Нічого не змінилось в кварталі95.
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18.01.2023 00:56 Відповісти
Ви праві, щось вона не доганяе
Націоналистами е словаки , е австріяки, е поляки і т п .
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18.01.2023 01:02 Відповісти
В її голові це лишилось ганебним.
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18.01.2023 05:14 Відповісти
Национализм - это любовь к своему народу без ущерба для других народов. Это Украина, Израиль.
Нацизм - это ненависть к другим народам, возвеличивание своего народа над другими, построение собственного благополучия за счет других народов. Это Россия
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18.01.2023 00:57 Відповісти
Треба рушити рашу і повертати УКРАІНЕ українське
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18.01.2023 01:00 Відповісти
Сто років тому окуповані Крим, Кубань, Східна Донеччина і Слобожанщина, Стародубщина були українськими
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18.01.2023 03:11 Відповісти
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18.01.2023 01:00 Відповісти
І я такий скрін зберіг
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18.01.2023 01:12 Відповісти
Для майбутнього судового процесу у Гаазі
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18.01.2023 03:13 Відповісти
надо этот скрин в Давос журналистам передать - его хранят многие украинцы как доказательство тупости остальных - которые выбрали во власть предателей и кремлевских холуев ..
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18.01.2023 01:34 Відповісти
Вона пояснила, що репостнула, бо була обурена. Як то кажуть один раз, не ... - тому достеменно не можна стверджувати, що діяла свідомо, а не скопіювала у "сохраненкі".
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18.01.2023 01:34 Відповісти
а где в ее посте обурення? зачем шланговать и отмазывать предательницу?
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18.01.2023 01:37 Відповісти
всякое кацапского говно иногда приходится себе с сохраненки кидать, по ошибке можно и репостнуть - один раз не ...
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18.01.2023 01:43 Відповісти
а это с какой сети - с вконтакте?
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18.01.2023 01:36 Відповісти
так це вк,внизу лайкос стоїть синенький,такий іменно там.
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18.01.2023 02:29 Відповісти
Так вона вбивця українців!!! Я в *****
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18.01.2023 02:16 Відповісти
Скрін зі скріну ?? І що ?
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18.01.2023 07:05 Відповісти
А після 2019р. ця дурненька казала, що ми, українці, занадто патріотичні Тепер щось варнякає, сама не розуміючи, що сказане нею -- нісенітниця.
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18.01.2023 01:01 Відповісти
а теперь представьте, в каком глубоком очке мы сидим......
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18.01.2023 01:02 Відповісти
Вьетнамська діаспора в СЛОВАЧЧІНІ друга по кількості після України. трудяжки .
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18.01.2023 01:04 Відповісти
У нас тільки на ринках видно.
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18.01.2023 07:06 Відповісти
У Перу два екс-президенти за корупцію у в'язниці сидять, а один під час арешту застрелився. А коррупції у країні завжди було менше ніж в Україні.
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18.01.2023 07:29 Відповісти
У СЛОВАЧЧІНІ дуже розвинені вьетнамськІ кафе . Е чудовий Бренд ФО на фудкортах в ТРЦ

І ось що цікаво , якось пару років тому моніторили цю тему і побачили що у мацкві і раши той бренд працюе , А В УКРАЇНІ ЙОГО НЕ ПУСТИЛИ ЯКІ ІКЕЮ
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18.01.2023 07:44 Відповісти
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18.01.2023 07:46 Відповісти
Українські привладні корупціонери настільки знахабніли, що уже відкрито грабують держбюджет, державну і приватну власність та нічого не бояться
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18.01.2023 03:18 Відповісти
Українські корупціонери ЗА 30 років знахабніли . Це не вчора відбулося.

ось ІКЕА в Україну не пустили 15 років тому. ЧОМУ ? Світовий признаний бренд , а хтось захотив від них солідну суму . Куда дивилось СБУ? Т
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18.01.2023 07:50 Відповісти
Национализм это и есть патриотизм. Это при советах коммунисты придумали для украинцев термин "буржуазный национализм", чтобы оправдать преследование
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18.01.2023 01:04 Відповісти
Наші діти вже націоналісти.. тільки ще й ростуть під час війни..
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18.01.2023 01:05 Відповісти
з малоросів такі українці, як із зеленого шута президент
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18.01.2023 01:09 Відповісти
малоросы все уже давно в твоей рашке
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18.01.2023 01:38 Відповісти
як можна не бути націоналістом? націоналізм з'явився в 18-му столітті, коли сталась Французька революція, тоді феодалів прогнали, і нація взяла владу у свої руки.

зрозуміло що путін проти націоналізму, во він і є самий справжній феодал - Цар.
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18.01.2023 01:16 Відповісти
здається, люди тупішають... 100, 200, 300 років назад люди були розумніше...
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18.01.2023 01:22 Відповісти
Скумбрия стала патриоткой ?
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18.01.2023 01:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI я все згадую 2 березня 2014 року і палку промову на Г+Г , в якій, зокрема, популярний шоумен дорікав "майдновцям": "Вы говорили, что у нас в правительстве одни донецкие, а мы сделаем по-другому. А теперь у нас в правительстве одни не-донецкие. А вы обещали нам власть, которая будет заботиться о всех регионах".
І його вимоги - "Я хочу обратиться к нашей сегодняшней власти... Прошу вас уважать народ. Если на востоке (Украины) и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски". А також про інтернаціоналізм... втім, ще цитата: "Россия и Украина - мы действительно братские народы. Я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка".
Але найцікавіша цитата цього відео - наприкінці, до ***** "готов обратиться к Вам на коленях"...

І де, куди отой єврейсько-касапський інтернаціоналіст подівся?
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18.01.2023 01:22 Відповісти
Як де,грає для нас роль "президента".
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18.01.2023 01:52 Відповісти
От тільки не для нас
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18.01.2023 03:23 Відповісти
борька ельцин с бодуна , пока не опохмелился, говорил ,,что еще надо сделать для Украины,, а когда протрезвел ненадолго то сделал --- назначил ***** своим преемником в бензоколонке и вопрос вторжения в нашу страну стал лиш вопросом когда это случится , а ведь варианты были -- например борис немцов молодой умный губернатор , не гебист , не алкоголик --- потом ***** его приказал убить --- наш вова случайно по приколу , шоб поржать попал в кресло и теперь место сидения определяет то что ему пишут каждый день на суфлер ,и хочется надеяться что к концу своей каденции, первой и единственной, он таки станет украинским националистом
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18.01.2023 07:13 Відповісти
кацапы никогда не отличали нацизм от национализма. Для них и то и другое есть нацизм.

Национализм это идеология нацеленная на благосостояние и безопасность нации. Защищать родину от русских нацистов - это национализм. Свергать преступную власть - это национализм. Национализм никогда не выходит за пределы своего государства.

Нацизм это мнимое превосходство над другими нациями. Отчетливо проявляется у населения Помойки. Они считают свое мнение, единственным правильным и готовы убивать любого кто против их мнения. Напрямую говорят - Мы высшая раса - значит наше мнение правильное. Нацизм всегда пытается вынести свою идеологию за пределы своего государства если другая нация не согласна с их мнением. Вы не хотите с нами быть одним народом и выполнять наши требования - значит мы идем вас убивать.
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18.01.2023 01:31 Відповісти
Риба
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18.01.2023 01:42 Відповісти
Зеленська бідкається в Давосі ,,що наші дітки стануть націоналістами ?
Це не жарт ?!

Хто іі туди командирував і дозволив нести таку нісенітницю
від імені всіх украінців ?
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18.01.2023 01:56 Відповісти
Виборці України у 2019 р.
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18.01.2023 07:10 Відповісти
чи коломойський, який розкрутив це все?
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18.01.2023 17:46 Відповісти
На вибори прийшли виборці. кожен конкретно сам. Коломойський нікого за руку не тягнув.

Або не прийшли. Зовсім. І віддали право вибору тим, хто прийшов.
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18.01.2023 19:28 Відповісти
дайте скумбрії лизнуть тунца.. щось хотіла сказати, а вийшло як завжди..
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18.01.2023 02:07 Відповісти
ленка ніяк з роллю не визначиться....
то вона сепарка - "здавайте пересування ЗСУ за гроші".
то торговка - "скумбрія по 8".
то зненацька націоналістка...
пересічні і ні навіть здригнулися від такої безапіляційної примази.
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18.01.2023 02:18 Відповісти
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18.01.2023 02:24 Відповісти
але той факт, що люди виступили проти кацапів, не дав можливості кацапським говорящим головам на Заході створювати картинку про "одни народ, какая разница, люди ждали освободителей, хотели в росию" і так далі.
Да й тролям буде не так вже легко сичати "все херсонци ватнікі", як вони сичали про доннечан і лугончан. Так, відсоток добрячий і в основному завдяки тому що багато нашіх олігархів хоч і не всі сподіваюся, бачать і досі своє майбутнє з рашкою. Але не всі, близько не всі, нас просто змушують так думати що всі.
Тому й референдум перетворився на посміховисько якесь, просто бабло відмили місцеві колаборанти. І люди виступали проти не тому що Зеленський їх закликав, вони виступили проти бо й були проти, вони виступили би навіть якщо Зеленський закликав би не виступати, вони би просто послали би за русскім кораблем.
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18.01.2023 17:53 Відповісти
знову дама все перепутала, патріотизм з націоналізмом...

Патріотизм - це суспільно-політична позиція, що ґрунтується на емоційно-позитивному та прихильному ставленні індивідів або груп до вітчизни (лат. patria ← грец. patrida, πατρίδα).

Батьківщиною може бути регіон або місто, але зазвичай під нею розуміють національну державу або батьківщину.

Патріотизм часто визначається як відданість своїй країні, яка має специфічні прояви в залежності від країни.

Термін "патріотизм" іноді помилково плутають з терміном "націоналізм", але ще в 19 столітті лорд Актон вказував на необхідність розрізняти ці два поняття.

Націоналізм розуміли як фізичний або психологічний зв'язок з певною етнічною групою, а патріотизм - як моральний обов'язок перед даним політичним суспільством.

Британський історик і професор політології Лондонської школи економіки Елі Кедурі пізніше описав націоналізм як послідовну політичну доктрину, за допомогою якої індивіди або групи можуть досягти свободи і самореалізації в рамках певної нації, а патріотизм - як сентиментальну прив'язаність до рідної країни.

Письменник Джордж Оруелл розділив ці поняття за ступенем агресивності висловлювання.
Він розглядав націоналізм як агресивний, оскільки націоналісти стурбовані владою та престижем для своєї нації, тоді як він розглядав патріотизм як оборонний, як відданість місцю та способу життя, які людина вважає найкращими, але не нав'язує навколишньому середовищу.

З точки зору політичних психологів, патріотизм і націоналізм є двома різними, більш конкретними проявами національної ідентичності.
Національна ідентичність - це суб'єктивна значущість власної приналежності до певної нації. Вона вважається частиною власної соціальної ідентичності.

Націоналізм характеризується як жорстка, беззаперечна прихильність до власної нації, що характеризується некритично позитивною її оцінкою."

Він пов'язаний з почуттям вищості власної нації порівняно з іншими.
Високий рівень націоналізму також пов'язаний з некритичним сприйняттям національної та політичної влади, ідеалізацією власної нації та її історії, схильністю сприймати власну націю як однорідну групу.
Люди з високим рівнем націоналізму, як правило, негативно ставляться до меншин і, загалом, до груп, які вони самі не сприймають як частину власної нації. Синонімом націоналізму можна вважати термін "сліпий патріотизм".

Патріотизм визначається як емоційна прихильність до нації, яка зазвичай характеризується підтримкою конструктивної критики існуючого національного порядку, що може призвести до зміни нації на краще."

Патріотизм також часто використовується для опису любові до власної нації, але він не пов'язаний з применшенням оцінки інших націй.
Згідно з Мумендеєм, Клінком і Брауном, патріотизм ґрунтується на іншому типі порівняння, ніж націоналізм.
"Націоналіст", оцінюючи власну націю, порівнює різні її аспекти з іншими націями, а "патріот" порівнює її з якимось ідеальним уявленням про власну націю.

Патріотизм також, на відміну від націоналізму, відкидає некритичне сприйняття національної влади і пов'язаний з більш позитивною оцінкою громад меншин.

Патріотизм і націоналізм також сприймаються як емоційне ставлення до різних об'єктів. У випадку патріотизму - це Батьківщина (тобто територія), у випадку націоналізму - нація (тобто етнос).
У цій концепції ні патріотизм, ні націоналізм не наділяються якимось конкретним змістом, не несуть позитивних чи негативних атрибуцій; зміст завжди залежить від того, хто переживає цю емоцію.
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18.01.2023 02:30 Відповісти
якесь некритичне суперечливе простирадло тут кинули...

всі гірші риси - до націоналізму приписані,
а які не можна вважати гіршими - про всяк випадок означено словом "некритичне(ий,а)"

чому "територіали" мають бути володіти кращими рисами, ніж люди, прив"язаніші до культури - ніхто не знає

не вчитувався, але зустрічав подібне на лівацьких помийках
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18.01.2023 04:39 Відповісти
ніяких гірших рис націоналізму не приписується..

Націоналізм (від лат. natio - народ) - це світогляд, ідеологія та політика, що підкреслює важливість нації, тобто приналежності до групи людей, які зазвичай (згідно з різними визначеннями нації) мають спільне походження, історію, мову, культуру та територію.

Націоналізм базується на ідеї національних держав, яка значною мірою є основою ******** організації держав світу.

На цій концепції ґрунтується і термінологія, що використовує терміни "національний" і "міжнародний".

Під впливом нацистського націоналізму цей термін також почав використовуватися в негативному значенні для позначення ідеології шовінізму, віри у винятковість власної нації.
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18.01.2023 16:53 Відповісти
1. Чомусь не дано визначення "нацизму". Дивно, чого б це ??

2. Добавити сюди плутанину з поняттями "нація" і "народ"; "націоналізм" і "нацизм" і у когось мозок закипить.
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18.01.2023 07:17 Відповісти
Нацизм - це націонал-соціалізм.
Це ідеологія, яка є вкрай правою і тоталітарною.
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18.01.2023 16:38 Відповісти
Підозрюю, що "нацизм" намертво пришили до нац.-соціалізму. Чим нацизм відмінний від рашизму по суті ??
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18.01.2023 16:59 Відповісти
нацисти ненавидили семітів, негрів.. і тд.,
рашисти ненавидять - цілий світ, ..
і навіть самих себе..
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18.01.2023 17:04 Відповісти
пришили це рашисти .. які раніше себе називали націонал-большевиками.., це той самий, в принципі, національний соціалізм..
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18.01.2023 17:08 Відповісти
Тобто ... Ви підтвердили мій сумнів, щодо завершенності поняття "нацизм".
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18.01.2023 19:30 Відповісти
Елизавета II во время войны волонтерила в госпиталях в своей стране под бомбежками. Скумбрия двигает палкі промови по Давосам и прочим заграницам...
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18.01.2023 03:10 Відповісти
Єлизавета II під час війни служила в армії.
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18.01.2023 06:58 Відповісти
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18.01.2023 16:54 Відповісти
А я давно кажу що В.В. ***** для розвитку Українського націоналізму зробило більше ніж сам Степан Андрійович Бандера.
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18.01.2023 04:03 Відповісти
"Вони (росіяни - ред.) досягли того, що всі наші діти будуть націоналістами", - зауважила дружина Президента.

"Я жутко извиняюся" - а своєму сину Кирилу вни вже імплант поставили?
Бо коли "маланці" починають щось говорить про "націоналізм" - мене "пересмикує"!

- Куме! А Ви знаєте чим наші "маланці" відрізняються від юдеїв?
- Знаю! Вони не знають єврейської мови і Талмуду, їдять сало і моляться капшуку з грошима Але головне у них в анатомії!
- Що саме?
- А у них "крайня плоть" на блискавку" пристібується! Треба українця в чомусь обдурить та обікрасти? "Вжик" - і на ньому вишиванка, шмат сала в руках і "шкурка" пристебнута Треба вкрадені гроші чи рідню сховать в Ізраїлі (або й самому від тюрми сховаться) - "вжик" і "шкурка відстебнута та він вже "боговибраний"!
А тепер хай "Зе-бидло" спробує мене звинуватить в "антисемітизмі"!
Саме смішне - діти "Блазня" по єврейських релігійних трактуваннях євреями буть не можуть - у них мати - "неєврейка" А у них походження ведеться саме по материнській лінії (хоча можуть і купить його собі - заплатять гроші і якісь "подоляки" накопають що рід Кияшків був колись "юдейського походження" що проживав у 18 ст в Україні (коли євреям насильно прізвища в Російській імперії нав"язували) )
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18.01.2023 06:01 Відповісти
неужели скумбрия подешевела в Швейцарии?
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18.01.2023 06:16 Відповісти
Националист не националист войне все одно. Это и печально.
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18.01.2023 06:48 Відповісти
Це так ! Якщо убрати всіх Узеленських від влади !
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18.01.2023 07:20 Відповісти
В 2081 на Росии будет новая оттепель, знову на 8-10 лет. А потом знову 70 лет империализма, войн, нищеты, агрессии ГУЛАГов.
За последние 1000 лет на Росии ни разу не нарушалась эта цикличность.
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18.01.2023 09:03 Відповісти
А Украине проживает 130 национальностей,а посему все они будут Желать смерти 👽🦍👺👹💀☠️мавзолейным ублюдкам...💥🔥
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18.01.2023 09:11 Відповісти
а українська мова буде у них мовою міжнаціонального спілкування..
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18.01.2023 17:00 Відповісти
ти дивися як заспівала, а до вторгнення була за денафікацію українців як путін👇



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18.01.2023 09:14 Відповісти
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18.01.2023 09:15 Відповісти
Лига Наций 24 ноября 1920 года признала незаконной оккупацию Украины(УНР) советской рабZeeй... Документи на этот счёт хранятся в Швейцарии,в библиотеке Лиги Наций города Женева...фото с подлинника я вчера видел своими глазами...
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18.01.2023 09:16 Відповісти
від Лєни це не щиро звучить
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18.01.2023 13:38 Відповісти
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18.01.2023 16:51 Відповісти
https://t.me/tanya_adams/3795 Tanya Adams :
Я никогда не скажу слов Елены Зеленской о том, что 90% опрошенных украинцев готовы терпеть год, два, три без света. Ни сама Елена, ни опрошенные украинцы не жили без света достаточно долго, чтоб быть уверенными. Те, кто живут без света месяцами, вряд ли были опрошены, остальные не имеют права на подобный пафос. Я вообще стараюсь поменьше ******* о том, чего не испытала на себе лично.
Я никогда не прощу Зеленскому брошенных в лицо Порошенко слов о том, что "незаконченная" война - это вина пятого президента, что Иловайск и Дебальцево - преступления правительства Украины, а не Москвы. Особено в свете сданого за три дня Юга и Мариуполя, который стал бойней. Слишком дорого нам это встало для простого прощения.
Я никогда не забуду шашлыков, "а то Путин нападьот", ********** держ.замовлення, уголовок на Марченко, брошенного умирать Журавля, смешных шуток про принимать с любой стороны и эбонитовые палочки, тонн помоев на слоган "Армія, мова, віра". Не забуду того, что мы внезапно оказались недостойны достоверной информации, ну типа домашнего скота, которому тоже не говорят, что завтра начнётся убой.
Я не послушаю ни одной песни, не пойду ни на один фильм, не посмотрю ни одного тревел-видосика от тех, кто внезапно прозрел. У вас было 8 лет на прозрение, а вы ездили на гастроли в РФ, рубили бабло на их аудитории, задвигали тезисы про дружбу и братство вопреки "политикам, которые затеяли войну".
Я не пожму ни одной их руки, не отмечу их достижения и никогда не отдам им свой голос. Даже если они здесь построят "сверкающий город, моё Эльдорадо", долг за шашлыки не может быть выплачен никогда. Не существует достойного эквивалента тысячам жизней, которые можно было спасти.
Когда украинцы сражались за свою свободу на Майданах, на Донбассе, под судами, на виборчіх дільницях, ВЫ были на стороне тех, кто сражался за своё и наше рабство. Так что не пишите мне эту хрень про то, что хорошо бы заткнуться на время, потому что стоит заткнуться один раз и открыть рот тебе не позволят уже никогда. Исторически доведений факт.
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18.01.2023 22:33 Відповісти
 
 