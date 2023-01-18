Небензя на засіданні Радбезу ООН: Ракета, що впала на житловий будинок у Дніпрі, була збита силами ППО України. ВIДЕО

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що російська ракета Х-22, яка влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі, нібито була збита силами протиповітряної оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на ТАСС.

"Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була в порушення норм міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, розміщена в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок", - заявив постпред.

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