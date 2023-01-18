Небензя на засіданні Радбезу ООН: Ракета, що впала на житловий будинок у Дніпрі, була збита силами ППО України. ВIДЕО
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що російська ракета Х-22, яка влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі, нібито була збита силами протиповітряної оборони України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на ТАСС.
"Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була в порушення норм міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, розміщена в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок", - заявив постпред.
Топ коментарі
+76 Рошенівський Кіт
показати весь коментар18.01.2023 07:20
+54 Julia legolas1
показати весь коментар18.01.2023 07:25
+51 Влад Казарецький #551195
показати весь коментар18.01.2023 07:21
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Как это -При чем тут Арестович?
Именно на его высер Небензя и ссылается...
Ок, тоді розкрадачів гуманітарки як виправдаєте? дефіцитом клетковини?
https://youtu.be/uC_ECqQZMgc?t=1246
Цитаты с ютьюба Фейгин Live, видео 1,2 миллион просмотров. Ваша неприязнь до Арестовича это капля в акияне любви в котором купаются Фейгин и Арестович.😂
Це варто було би заборонити, бо то введення в оману великих верств населення, і населення за цю оману вже не тільки грошіма розплачується, бо використовують в першу чергу в політиці під час виборів на приклад, а люди ж вони так влаштовані, всі лайкнули і я лайкну, всі не можуть помилятися.
Ага, спочатку треба знати хто саме ці всі.
Ага . І в списку довбо....в завжди займав перші місця .
Люську арестовіча слухають лише - безнадійно психічно хворі люди . На жаль , в Україні їх дофіга .
Але все ж менше ніж аудиторія - вовки соловйова на кацапії .
Насправді, вже не має значення, що збрешуть москало-ублюдки на задані їм незручні запитання. Час дискусій минув. Рашистів слід знищувати. Чим більше, тим краще. І ЗСУ з цим чудово справляються. Проте навіть цього замало. Ще слід взятись за ліквідацію таких от небензь. В номерах брюссельських готелів, в борделях, на лижних курортах. Всюди.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/17/7385243/
Ответ пiдсвинку: 1. Где ваши доказательства?
2. Ссылки от всяких там нештатных прачек - не актуальны.
3. Шо делала ваша ракета в житловому кварталi, в плане международного гуманитарного права?
4. Незнание ответов на вопросы выше, не освобождает от международной ответственности.
5. Чуркин с кабысдохом заждались- верной дорогой идешь, таавариСЧ.
Арестовывать можно прямо там в зале
Общей камеры на 20 лет.