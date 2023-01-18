Волонтер Толмачова збирає гроші для купівлі дронів DJI Mavic 3 українським воїнам на бахмутському напрямку. ВIДЕО
Волонтер Юля Толмачова, просить допомогти в придбанні дронів DJI Mavic 3, які потрібні на Бахмутський напрямок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою дронів DJI Mavic 3, наші бійці також корегують артилерію, проводять розвідку, знищують російську піхоту з допомогою дронів і гранат.
Ціна одного дрона - 112 тися гривень. В Бахмут різним підрозділам, потрібно 4 такі дрони.
Дрони це очі наших воїнів і їхнє життя. Будемо вдячні за будь-яку допомогу.
Кошти можна переказати за цими рахунками:
PayPal
[email protected]
Приватбанк
4149629351302674
Монобанк
4441114467661102
Толмачова
Монобанка на квадрики: https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5
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Успіхів волонтерам у їх роботі.