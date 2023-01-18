Волонтер Толмачова збирає гроші для купівлі дронів DJI Mavic 3 українським воїнам на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Волонтер Юля Толмачова, просить допомогти в придбанні дронів DJI Mavic 3, які потрібні на Бахмутський напрямок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою дронів DJI Mavic 3, наші бійці також корегують артилерію, проводять розвідку, знищують російську піхоту з допомогою дронів і гранат.

Ціна одного дрона - 112 тися гривень. В Бахмут різним підрозділам, потрібно 4 такі дрони.

Дрони це очі наших воїнів і їхнє життя. Будемо вдячні за будь-яку допомогу.

Кошти можна переказати за цими рахунками:

PayPal

[email protected]

Приватбанк

4149629351302674

Монобанк

4441114467661102

Толмачова

Монобанка на квадрики: https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

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