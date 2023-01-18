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Волонтер Толмачова збирає гроші для купівлі дронів DJI Mavic 3 українським воїнам на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Волонтер Юля Толмачова, просить допомогти в придбанні дронів DJI Mavic 3, які потрібні на Бахмутський напрямок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою дронів DJI Mavic 3, наші бійці також корегують артилерію, проводять розвідку, знищують російську піхоту з допомогою дронів і гранат.

Ціна одного дрона - 112 тися гривень. В Бахмут різним підрозділам, потрібно 4 такі дрони.

Дрони це очі наших воїнів і їхнє життя. Будемо вдячні за будь-яку допомогу.

Кошти можна переказати за цими рахунками:
 PayPal
[email protected]
Приватбанк
4149629351302674
Монобанк
4441114467661102
Толмачова
Монобанка на квадрики: https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

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Автор: 

волонтери (1333) Бахмут (1560) дрони (4706)


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А где же дроны обезьяны арахамии ? А притулы ?
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18.01.2023 11:49 Відповісти
Тоже, как про дроны увижу, сразу про обезьяну вспоминаю...
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18.01.2023 13:43 Відповісти
Ви шкарпетки міняєте? Старі не рвуться? Не зношуються?
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18.01.2023 14:02 Відповісти
А Резнікова казала, що вони нам не потрібні й в нас все є....
Успіхів волонтерам у їх роботі.
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18.01.2023 11:51 Відповісти
+
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18.01.2023 11:52 Відповісти
Такого не бывает....это ПОЗОРИЩЕ((( люди погибают в самой горячей точке на СЕГОДНЯ....а они на четыре дрона деньги собирают волонтерами. Куда вы деньги крадете если асфальта уже нет давно ...что весь Мир выделяет,паскуды зеленые...Лучше тогда не сообщайте эти новости.Ну и скажите что в этом лаптеногие снова виноваты. Повторимся.....в этом виноваты все 73% малоросов для кого Украина продажная женщина...а Порох лично насрал им в штоники и лапти навинтил из сарая...Так вот штоники можно простирнуть или выбросить.... а вот ваше гавно сериальное в голове что ЗеБеня насрал на всю вашу жизнь терпильную.....выбрать колени перед куйло вместо АРМИЯ ВОЛЯ ВЕРА....******** .....теперь вся Украина страдает и людей теряет....в том числе и вы петушиное племя приколистов хуженебудет.
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18.01.2023 12:08 Відповісти
+1000 грн, приват
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18.01.2023 12:42 Відповісти
Дякую.
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19.01.2023 18:50 Відповісти
ще 500 грн на приват перевів, бо дивлюсь по банці тільки 45 тис зібрано ...
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19.01.2023 20:08 Відповісти
 
 