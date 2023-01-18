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"Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік", - очевидиця трагедії у Броварах. ВIДЕО

Очевидиця трагедії у Броварах запевняє, що гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік.

Про це вона розповіла у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут - десятиповерхова", - розповіла мешканка Броварів, яка живе поблизу садочка.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Також читайте: Зеленський доручив СБУ та Нацполіції з’ясувати всі обставини трагедії у Броварах

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) МВС (3501) ДСНС (5110) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+29
Когда у нас в стране советник офиса явный кацапский штирлиц, не удивительно, что могут происходить такие вот странные катастрофы
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18.01.2023 12:44
+26
ДІТЕЙ шкода!
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18.01.2023 12:46
+23
склад делегації вказує на неофіційний характер відрядження. На водохреща десь баньку - гарячу точку - приготовано
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18.01.2023 12:36
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Вертолет супер пума изначально недоработаный.Старенький Ми 8,намного надёжнее.Нах купили это Французское дерьмо на них летать стрёмно.
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18.01.2023 14:42 Відповісти
Аваков купил себе лояльность французских властей таким образом. Вдруг бежать и скрываться придется.
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18.01.2023 22:43 Відповісти
Хотя скорей всего был хороший откат.
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18.01.2023 22:44 Відповісти
Часом не Аваков очікує повернення на посаду?
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18.01.2023 16:02 Відповісти
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