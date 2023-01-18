"Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік", - очевидиця трагедії у Броварах. ВIДЕО
Очевидиця трагедії у Броварах запевняє, що гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік.
Про це вона розповіла у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут - десятиповерхова", - розповіла мешканка Броварів, яка живе поблизу садочка.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.
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serg hara
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Макс Полиграф #551653
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Olga Pelle #551280
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