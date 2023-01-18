"Дітей було дуже багато, їх передавали нам через паркан", - школярі розповіли, як надавали першу допомогу постраждалим у Броварах. ВIДЕО

Сьогодні на місці трагедії у Броварах місцеві школярі допомагали рятувальникам рятувати дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

"Дітей було дуже багато. Вони вибігали, їх передавали нам через паркан", - розповіли школярі про те, як надавали першу допомогу постраждалим внаслідок падіння гвинтокрилу в Броварах.

Також школярі розповіли, що у однієї дитини була обпечена головна. У решти діток були травми, найпоширеніші - синці, порізи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедія у Броварах: станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 17 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.