Бійці білоруського полку імені Калиновського штурмують позицію російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО бою
Бійці полку білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського вступили у бій з російськими окупантами та захопили їх позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою було знищено групу загарбників. За словами білоруських добровольців, на позиції були тіла загиблих раніше українських воїнів. Окупанти зняли із загиблих черевики та одяг.
"Бійці Полку Калиновського з батальйону "Волат" вступили в ближній бій з окупантами як леви! Вони увірвалися на позиції та знищили ворога, коли мерзотники зняли одяг та взуття із загиблих раніше героїв ЗСУ", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+78 Старый зольдат
показати весь коментар18.01.2023 16:12
+28 Luk Viktor
показати весь коментар18.01.2023 16:16
+17 albano miner #551692
показати весь коментар18.01.2023 16:21
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Ти забула, як я питала тебе, де ти була до 22 лютого 2022?
https://twitter.com/i/status/1615489332562755584
Zhive Belarus' !
Zhive Ve4na !
майже в кінці відео в нашого загинувшого чітко видно, що він без броніка і прострелені груди чергою. Я звичайно не Шерлок, але всі ці деталі + розташування інших вбитих вказує на те, що вони були взяті в полон і розстріляні в притул....
p.s. русня буде горіти в пеклі, вся!