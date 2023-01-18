УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13341 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
29 509 33

Бійці білоруського полку імені Калиновського штурмують позицію російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО бою

Бійці полку білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського вступили у бій з російськими окупантами та захопили їх позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою було знищено групу загарбників. За словами білоруських добровольців, на позиції були тіла загиблих раніше українських воїнів. Окупанти зняли із загиблих черевики та одяг.

"Бійці Полку Калиновського з батальйону "Волат" вступили в ближній бій з окупантами як леви! Вони увірвалися на позиції та знищили ворога, коли мерзотники зняли одяг та взуття із загиблих раніше героїв ЗСУ", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота розрахунку ПТРК "Мілан" батальйону "Волат" білоруського полку імені Кастуся Калиновського. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) Бахмут (1560) добровольці (920)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+78
Вечная памяць героям загінуўшым за Украіну. Вечная Слава абаронцам Украіны і Беларусам у складзе ЗСУ. Вечная ганьба ***********-подсцілам кацапаў.
показати весь коментар
18.01.2023 16:12
+28
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БІЛОРУСЬ!
показати весь коментар
18.01.2023 16:16
+17
Калиновці єдині рятують обличчя Білорусі, спаскуджене "какоюбєзразніци"
показати весь коментар
18.01.2023 16:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вечная памяць героям загінуўшым за Украіну. Вечная Слава абаронцам Украіны і Беларусам у складзе ЗСУ. Вечная ганьба ***********-подсцілам кацапаў.
показати весь коментар
18.01.2023 16:12 Відповісти
Жыве Беларусь!!! Надеюсь ты после победы Украины тоже поможешь от подстилок кацапских и ябатек Беларусь освободить?! Ну чисто надеюсь...)
показати весь коментар
18.01.2023 17:27 Відповісти
А шо случилось, что ты риторику сменил? Шото в беловежской Пуще сдохло? Большое такое?
показати весь коментар
18.01.2023 18:23 Відповісти
Это ты так с темы съехал?( Да ладно не пугайся .... помнишь паспорту как говорил....ты в силы собственные верь не то не избежать потерь....мы именно на свой полк Калиновского и надеемся....с оружием.... ну и на исторических союзников Польшу и Литву....общее прошлое не пропьёшь
показати весь коментар
18.01.2023 18:41 Відповісти
Ну надейся, надейся, халявщик. Самому то не стыдно, что за тебя опять другие, в том числе и мои сыновья будут твои авгиевы конюшни чистить?
показати весь коментар
18.01.2023 18:49 Відповісти
См.выше.... что ты все капризничаешь и фантазируешь....где там за тебя и сыновей хоть словом о помощи?Странный ты тип из цветной капусты....сам себе вопросы ставишь сам себе и отвечаешь.Печаль с тобой на диване шкерится(
показати весь коментар
18.01.2023 18:56 Відповісти
Так слезь с дивана и не шкерься, хоть что то полезное для своей страны и себя сделай, хоть один раз в жизни.
показати весь коментар
18.01.2023 19:03 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БІЛОРУСЬ!
показати весь коментар
18.01.2023 16:16 Відповісти
Звернув увагу на Ваші пости, тільки зявилися. Не можу позбутися думки, що ви троль, під жіночим іменем.
показати весь коментар
18.01.2023 17:07 Відповісти
Просто слідкую за усіма новинами, читаю усе, щоб не бути шокованою Не троль, тут з 2014, був збій на сайті, через це як новий нік. До речі, а чим вас мої коменти стурбували? Що за правду? До речі, ви самі тут новенький, значить бот більше ви,бо троль це інше. Я уже одній писала, просто подивитися профіль
показати весь коментар
18.01.2023 17:31 Відповісти
Брешеш. З'явилась на сайті на початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022.
показати весь коментар
18.01.2023 18:47 Відповісти
Ти Іраду знаєш? Стрелка,, Амбера або Сашу Хрещатик? А я знаю. Мені не потрібна твоя правда. Я реальна, а ти ко.
показати весь коментар
18.01.2023 19:47 Відповісти
«Ти Едіка Хачатурова знаєш? То шо ти тягнеш ?» (с)

Ти забула, як я питала тебе, де ти була до 22 лютого 2022?
показати весь коментар
18.01.2023 19:53 Відповісти
Irada знаю, була на неї підписана та відписалась, коли вона на день побєдобєсія почала розповідати, як важливо чтіть пам'ять дідів та носити їх на палках, як це роблять на раісє. Стрелка знаю, завжди підтримувала його коментарі та поважала його думку, про інших не буду. Я реальніша за тебе - я українка в Україні , а ти - втікачка дармоідка.
показати весь коментар
18.01.2023 20:08 Відповісти
Середина осени называется "жовтень"... Ты не знаешь почему, лапоть ?!
показати весь коментар
18.01.2023 17:47 Відповісти
Це якось знецінює подвиг цих хлопців, які віддають своє життя за нашу Неньку? Так пихато, як ви,з Німеччини тут ще ніхто не тролив захисників.
показати весь коментар
18.01.2023 17:48 Відповісти
Оце мій братній народ, оце мої брати слав'яни! А ябацькі хай лижуть свому таракану, смакує ж ,певно.
показати весь коментар
18.01.2023 16:17 Відповісти
Не дополз пид..р.....

https://twitter.com/i/status/1615489332562755584

показати весь коментар
18.01.2023 16:18 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БІЛОРУСЬ! КРАСАВА!!!
показати весь коментар
18.01.2023 16:18 Відповісти
Калиновці єдині рятують обличчя Білорусі, спаскуджене "какоюбєзразніци"
показати весь коментар
18.01.2023 16:21 Відповісти
Живє Бєларусь...
показати весь коментар
18.01.2023 16:33 Відповісти
Воїн трохи схвильований... Я його розумію - БІЛОРУСИ боряться за своє майбутнє
показати весь коментар
18.01.2023 16:37 Відповісти
Настоящие Сябри, волю Білорусі.
показати весь коментар
18.01.2023 16:47 Відповісти
Ріднеькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
18.01.2023 16:57 Відповісти
Збереглися ще нащадки Тадеуша Костюшка.
показати весь коментар
18.01.2023 17:11 Відповісти
А ти знаєш ЧИМ займався Костюшко в Україні? Про "Барську конфедерацію" чув? Про Гайдамаччину? Загін Костюшка входив у склад цієї конфедерації та придушував гайдамацьке повстання!
показати весь коментар
18.01.2023 18:32 Відповісти
Povaga ta Podyaka xorobrim Bratam-Bilorusam !
Zhive Belarus' !
Zhive Ve4na !
показати весь коментар
18.01.2023 17:11 Відповісти
Кого розпитує про дорогу на Москву? Кацапа? Та він же "єоргафії" не знає! В кінці листопада "обдроченець", ще березневий, виліз із лісу до села "Велика Дорога на Чернігівщині Обідраний, смердючий, оброслий - БОМЖ! У якомусь засмальцьованому жіночому "пуховику" Питає бабки місцевої: "Как прайти на Варонеж Киевскай области?
показати весь коментар
18.01.2023 18:28 Відповісти
Найкращі українські підрозділи-піхотні. Дійсно українська піхота,в склад якої входить й білоруський підрозділ, творять справжні дива на полі бою з російською мерзотою. Слава українській піхоті,слава ЗСУ!!
показати весь коментар
18.01.2023 18:56 Відповісти
Оце дійсно брати. Не можу сказати старші чи молодші, але це і не важливо. Просто СПРАВЖНІ БРАТИ БІЛОРУСИ. Хай живе БІЛОРУСЬ!!!
показати весь коментар
19.01.2023 00:06 Відповісти
судячи з відео - контратакують і відбили наш бліндаж який до цього був захоплений руснею...

майже в кінці відео в нашого загинувшого чітко видно, що він без броніка і прострелені груди чергою. Я звичайно не Шерлок, але всі ці деталі + розташування інших вбитих вказує на те, що вони були взяті в полон і розстріляні в притул....

p.s. русня буде горіти в пеклі, вся!
показати весь коментар
19.01.2023 03:57 Відповісти
 
 