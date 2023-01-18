Бійці білоруського полку імені Калиновського штурмують позицію російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО бою

Бійці полку білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського вступили у бій з російськими окупантами та захопили їх позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою було знищено групу загарбників. За словами білоруських добровольців, на позиції були тіла загиблих раніше українських воїнів. Окупанти зняли із загиблих черевики та одяг.

"Бійці Полку Калиновського з батальйону "Волат" вступили в ближній бій з окупантами як леви! Вони увірвалися на позиції та знищили ворога, коли мерзотники зняли одяг та взуття із загиблих раніше героїв ЗСУ", - пише у коментарі автор публікації.

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