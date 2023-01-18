УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13562 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
4 565 7

Українські мінометники розповідають про свою роботу: "Погода погіршується - значить, сьогодні вони полізуть". ВIДЕО

Мінометні батареї завжди супроводжують піхоту та захищають її. Хлопці одного з мінометних підрозділів ЗСУ розповіли про свої робочі будні: як відпрацьовують по противнику, яку зброю використовують та як вони розуміють, що росіяни скоро будуть наступати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", один з мінометних розрахунків ЗСУ.

Хлопці розповідають, що на мінометників вивчались довго: розбирали типи зброї, типи боєприпасів - готувались по повній. Навіть вивчали штурмові дії, якщо доведеться брати участь у стрілецьких боях.

Командир мінометного розрахунку із позивним Ґрут згадав один з найвдаліших "кейсів" у своїй роботі - коли українська міна відпрацювала чітко в російський бліндаж. "Хлопці довго чекали на цю ціль", - розповідає він. "Врешті засікли приміщення з особовим складом противника та вирахували систему, а ми цей бліндаж накрили".

Підрозділ також має при собі гранатометника. Це старший водій-гранатометник із позивним Їжак. Чоловік розповідає про свою задачу: "Я тут на випадок прориву противника", - каже він. "Якщо таке станеться, то всі поїдуть, я залишусь та прикрию відхід наших хлопців". У своїй роботі Їжак використовує PSLR-1 - модифіковану радянську реактивну систему залпового вогню РПГ-7.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни за допомогою міномета 82-го калібру знищили щонайменше п’ятьох окупантів. ВIДЕО

"Закордонні міни якісні: вони зберігаються в тубусах, їх можна навіть кидати у воду", - розповідає заряджаючий із позивним Лис. "Сепарські - іржаві. З чотирьох пострілів одна вибухає, а три падають в землю".

Відео відзнято за підтримки проєкту Nova Ukraine.

Автор: 

ЗСУ (7545) міномет (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тримайтесь, хлопці, тяжко дивитися, слів не має. За що така напасть Україні
показати весь коментар
18.01.2023 17:26 Відповісти
Колись Сергій Куніцин(хто пам"ятає), бувший "афганць", згадував, як новоприбулих бійців офіцер питав: "Украінци єсть ?". Мав на меті відібрати собі надійних воїнів бо інші(москалі і т.п.) - г**но.
показати весь коментар
18.01.2023 17:33 Відповісти
Х**ло казало, що: "Россія сама би побєділа би в ВОВ."
показати весь коментар
18.01.2023 17:35 Відповісти
В Афгані молодший офіцерський склад і сержантський склад - це були переважно українці.
показати весь коментар
18.01.2023 17:54 Відповісти
Скільки позитиві у Воїнів! Слава Україні!
показати весь коментар
18.01.2023 18:05 Відповісти
"Погода погіршується - значить, сьогодні вони полізуть"
показати весь коментар
18.01.2023 18:15 Відповісти
"... радянську реактивну систему залпового вогню РПГ-7" - автор, я теж хочу такої дурі, як у тебе, а то щось сумно стало.
показати весь коментар
18.01.2023 18:30 Відповісти
 
 