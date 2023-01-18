Українські мінометники розповідають про свою роботу: "Погода погіршується - значить, сьогодні вони полізуть". ВIДЕО

Мінометні батареї завжди супроводжують піхоту та захищають її. Хлопці одного з мінометних підрозділів ЗСУ розповіли про свої робочі будні: як відпрацьовують по противнику, яку зброю використовують та як вони розуміють, що росіяни скоро будуть наступати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", один з мінометних розрахунків ЗСУ.

Хлопці розповідають, що на мінометників вивчались довго: розбирали типи зброї, типи боєприпасів - готувались по повній. Навіть вивчали штурмові дії, якщо доведеться брати участь у стрілецьких боях.

Командир мінометного розрахунку із позивним Ґрут згадав один з найвдаліших "кейсів" у своїй роботі - коли українська міна відпрацювала чітко в російський бліндаж. "Хлопці довго чекали на цю ціль", - розповідає він. "Врешті засікли приміщення з особовим складом противника та вирахували систему, а ми цей бліндаж накрили".

Підрозділ також має при собі гранатометника. Це старший водій-гранатометник із позивним Їжак. Чоловік розповідає про свою задачу: "Я тут на випадок прориву противника", - каже він. "Якщо таке станеться, то всі поїдуть, я залишусь та прикрию відхід наших хлопців". У своїй роботі Їжак використовує PSLR-1 - модифіковану радянську реактивну систему залпового вогню РПГ-7.

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"Закордонні міни якісні: вони зберігаються в тубусах, їх можна навіть кидати у воду", - розповідає заряджаючий із позивним Лис. "Сепарські - іржаві. З чотирьох пострілів одна вибухає, а три падають в землю".

Відео відзнято за підтримки проєкту Nova Ukraine.