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Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога, - Зеленський у Давосі. ВIДЕО

Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога, заявив Президент України Володимир Зеленський на сесії "Відновлення безпеки та миру" під час щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті виступу українського президента, якій розміщений на офіційному сайті глави держави. 

Повний текст промови Володимира Зеленського: "Пані та панове! Десять годин тому в передмісті Києва сталася трагедія.

Унаслідок трощі гвинтокрила загинули міністр внутрішніх справ України, його колеги та екіпаж вертольота, який упав на дитячий садочок.

14 українських сімей втратили сьогодні своїх рідних. І набагато більше сімей втрачають своїх рідних щодня через війну.

Прошу вас ушанувати памʼять усіх, кого втратила Україна, хвилиною мовчання.

Лише хвилина. А в ній – пам’ять про стількох людей. Україна переживає тисячі таких хвилин. Серед них – три хвилини 14 січня.

Три хвилини – час, за який російська ракета здолала сотні кілометрів, ударила по житловому будинку в Дніпрі та вбила щонайменше 45 людей.

Мій виступ буде стислим. Про час, якого обмаль. Про лічені хвилини. Про роки, які складаються з цих хвилин.

Три роки тому я вперше виступав у Давосі. Наживо. Тема була: побудова сталого та згуртованого світу. Зараз я виступаю онлайн. Тема: співпраця в розділеному та фрагментованому світі.

Висновки? Очевидні. Світ не встигає реагувати на зміни та виклики.

До криз глобальної безпеки, екології, продовольства й енергетики слід додати ще одну. Це криза часу.

До закликів до рішучих, ефективних та спільних дій слід додати ще один. Це заклик до швидкості. Швидкості ухвалення рішень. Реакції цивілізованого світу.

Трагедії випереджають життя. Тиранія випереджає демократію.

Щоб почати війну, Росії знадобилося менше однієї секунди. Щоб упровадити за це перші санкції, світу знадобилися дні.

Час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства.

Україна разом із союзниками протидіє цьому майже рік. Цей час довів: усі наші швидкі рішення дали позитивний результат: відкриття Європою кордонів для українців, зернова угода, енергетична єдність. Все це врятувало мільйони людей. Не лише в Україні.

Не лише Україні, а й усьому світу потрібен саме такий темп рішень і дій.

Світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим. Світ вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною. Світ не має вагатися сьогодні й ніколи більше.

Коли зло прагне реваншу, світу потрібні рішучість і швидкість. Росія експортує терор. Росія ширить світом штам війни. Україна пропонує світу формулу миру. Прошу. Десять кроків, які світ має зробити швидше, ніж РФ зробить нові кроки.

Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога.

Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим.

Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії. Зараз ми щодня захищаємо цінності, які деякі союзники сприймають як даність.

Даністю ж для нас є те, що світ потребує рішучих і швидких кроків.

Пані та панове! Три роки тому я вперше взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Тоді світ боровся проти COVID-19. Боровся й переміг. Зараз світ бореться проти Путіна. І через три роки в Давосі ми будемо говорити про нові виклики й загрози. Що це означатиме?

Що ми точно переможемо нинішню загрозу.

Історія повторюється. Спочатку світ не помічає або недооцінює загрозу. Потім гуртується та протидіє їй. А потім світ перемагає. В усі часи фінал завжди один.

Світ переміг нацизм, апартеїд, пандемії, байдужість до кліматичних змін, фінансові кризи й кремлівський штам. Світ переможе знову.

Ось що можна встигнути сказати за кілька хвилин. Ось що можна усвідомити за кілька хвилин. Світ переможе знову! Настав час зробити це швидше. Слава Україні!"

Автор: 

Давос (238) Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
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18.01.2023 21:35
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18.01.2023 21:32
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18.01.2023 21:33
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18.01.2023 21:32 Відповісти
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18.01.2023 21:33 Відповісти
кацап конченый-однодневка -только кацапы и идиоты могут за зэ-иуду топить


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Реєстрація:21.09.2022
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18.01.2023 21:37 Відповісти
чья бы корова мычала!

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18.01.2023 21:41 Відповісти
еще одно чмо кацапское прилезло -за зэ-иуду только кацапы


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Реєстрація:14.01.2023
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18.01.2023 21:43 Відповісти
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18.01.2023 21:45 Відповісти
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18.01.2023 21:38 Відповісти
то ж саме писали коли Порошенко був Президентом.
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18.01.2023 21:33 Відповісти
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18.01.2023 21:41 Відповісти
бред кацапский
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18.01.2023 22:06 Відповісти
3. Боневтiк
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18.01.2023 21:34 Відповісти
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18.01.2023 21:35 Відповісти
Та нах твоя коаліція як що завдяки твому Зеклоуну загибло вже 100 тисяч українців в одному Маріуполі. При Пороху і вторгнення не було б, бо він ЗСУ не обкрадав і грощі армії в асфальт не закатував.
Лікуйся коротше фанат попрошайки боневтічної.
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18.01.2023 21:39 Відповісти
Ну так для кремля це дійсно найкращій президент України 🤣
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18.01.2023 21:41 Відповісти
Цікаво, ти звичайний провокатор чи просто любиш кидати гівно на вентилятор?
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18.01.2023 21:44 Відповісти
Фантазії хворої людини. Невиліковно хворої.
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18.01.2023 21:45 Відповісти
Вона, треба менше з ними говорити, треба їх більше нахиляти.. саме завдяки цим "соплєжуям" відбувається нинішній пистецЬ..
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18.01.2023 21:32 Відповісти
"хороші часи породжують слабких людей, слабки люди приводять до важких часів"
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18.01.2023 21:34 Відповісти
До чого це? До 2019 року?
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19.01.2023 05:27 Відповісти
вот гнида зеленая кто деньги в дороги вкладывает а не в армию?
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18.01.2023 22:08 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1615766912427769858 1 ч
Дни Путина сочтены: "Союзники по НАТО предоставят Украине более тяжелое вооружение. Украина станет членом НАТО" - Столтенберг
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18.01.2023 21:33 Відповісти
.
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18.01.2023 21:33 Відповісти
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18.01.2023 21:33 Відповісти
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18.01.2023 21:48 Відповісти
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18.01.2023 21:49 Відповісти
Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога, як це зробив я, коли у жовтні 2021 почув про навалу- Зеленський
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18.01.2023 21:49 Відповісти
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18.01.2023 21:50 Відповісти
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18.01.2023 21:51 Відповісти
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18.01.2023 21:52 Відповісти
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18.01.2023 21:55 Відповісти
але зелеботы кацапские ! ваш выход что скажите на это в свое оправдание?
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18.01.2023 22:09 Відповісти
А його жіночка там теж виступала. Але наочно. Цікаво, не будучи державним службовцем, вона туди поїхала за свій кошт, чи за державний?
Щось мені каже, що все ж таки за державний бо навіть допомогу постраждалим від імені свого фонду надавала з гумдопомоги від закордонних благочинців.
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18.01.2023 21:52 Відповісти
Виступ абсолютно доречний, і абсолютно все в тему.
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19.01.2023 00:11 Відповісти
как же боневтик задолбал пустыми выступлениями и видосиками... так к этому он еще и скумбрию свою присовокупил... какой-то кагал...
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19.01.2023 06:24 Відповісти
 
 