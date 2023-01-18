Зеленський про трагедію у Броварах: Щойно будуть встановлені причини катастрофи – ми надамо цю інформацію. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 329-го дня війни.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Минає черговий день цієї страшної війни, який ми мусимо пройти. Мусимо витримати. Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція у Броварах Київської області. На місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку і порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники СБУ. Я дякую всім, хто сьогодні був задіяний у цій рятувальній операції.
Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого впав цей вертоліт. Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів – які допомагали і дітям, і пораненим.
25 людей були поранені – в тому числі 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події.
Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системи МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами і надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно велика втрата для держави. Щойно будуть встановлені чіткі факти стосовно того, що саме призвело до катастрофи, – ми надамо цю інформацію", - сказав Зеленський.
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У кого є голова на плечах вже давно розуміють причини, зайва брехня не досягне мети.
А на зебобіків тратити енергію тим більше
Виявляється, 5 неопізнаних тіл перестали враховувати для покращення фактів.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/77467/?fbclid=IwAR2yVOKnf6ElnIO0HH7sx_ClSP9fyZtUms_AH8LMdQqnC7Jz5bwT6tnpMqw
1. він розвів бардак в Міністерстві (створивши передумови для трагедії)
2. він дав вказівку використати спецтранспорт не за цільовим призначенням (крім Міністра таких можливостей більше ніхто не мав)
3. він дав вказівку або санкціонував відхилитися від затвердженого маршруту польоту - в житлову забудову (він був старшим на борту - без його згоди таке б не відбулось)
Оце результат ЗЕ-призначень по блату: корєшей з свого оточення.
Тому вина також лежить на пілоті та умовному завгарі.
Разве они не должны знать, что произошло на самом деле?
Разве они не должны получить справедливую компенсацию?
Нам даже их имен не назвали - хотя именно они есть невинными жертвами.
А жертву лепят из Монастырского - хотя его вина очевидна.
Зеля уже все знает (ему доложили) - и принял решение замять про**** своего ставленника: как с Трухинымы-Бакановыми-Гогилашвили ...
А потерпевшим как?
зловживання владою
коптер дснс має рятувати а не сраки катати
головний, зами, падруга та фотограф...
яку таку місію вони виконували??
пофоткатись летіли???
в мвс нема своїх коптерів???
потяги не ходять???