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Новини Відео Війна
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Зеленський про трагедію у Броварах: Щойно будуть встановлені причини катастрофи – ми надамо цю інформацію. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 329-го дня війни.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Минає черговий день цієї страшної війни, який ми мусимо пройти. Мусимо витримати. Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція у Броварах Київської області. На місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку і порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники СБУ. Я дякую всім, хто сьогодні був задіяний у цій рятувальній операції.

Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого впав цей вертоліт. Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів – які допомагали і дітям, і пораненим.

25 людей були поранені – в тому числі 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події.

Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системи МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами і надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно велика втрата для держави. Щойно будуть встановлені чіткі факти стосовно того, що саме призвело до катастрофи, – ми надамо цю інформацію", - сказав Зеленський.

Також читайте: Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни, - Зеленський про трагедію у Броварах

Автор: 

Бровари (280) Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+13
Як тільки придумають відмазку так і скажуть.
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18.01.2023 22:29
+6
Абсолютно немає смислу щось там виясняти та пояснювати.
У кого є голова на плечах вже давно розуміють причини, зайва брехня не досягне мети.
А на зебобіків тратити енергію тим більше
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18.01.2023 22:43
+3
МОНАСТИРСЬКИЙ УГРОБИВ 20 ЛЮДЕЙ:

1. він розвів бардак в Міністерстві (створивши передумови для трагедії)

2. він дав вказівку використати спецтранспорт не за цільовим призначенням (крім Міністра таких можливостей більше ніхто не мав)

3. він дав вказівку або санкціонував відхилитися від затвердженого маршруту польоту - в житлову забудову (він був старшим на борту - без його згоди таке б не відбулось)

Оце результат ЗЕ-призначень по блату: корєшей з свого оточення.
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18.01.2023 23:00
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Як тільки придумають відмазку так і скажуть.
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18.01.2023 22:29 Відповісти
хороший у тебя ник, полностью соответствует.
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19.01.2023 00:12 Відповісти
Заздриш?
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19.01.2023 00:20 Відповісти
Абсолютно немає смислу щось там виясняти та пояснювати.
У кого є голова на плечах вже давно розуміють причини, зайва брехня не досягне мети.
А на зебобіків тратити енергію тим більше
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18.01.2023 22:43 Відповісти
Факти не важливі, критично мислити також не потрібно, а важливо притримуватися вірної позиції?
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19.01.2023 04:31 Відповісти
Ги, зешобло крутить фактами, як циган сонцем.
Виявляється, 5 неопізнаних тіл перестали враховувати для покращення фактів.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/77467/?fbclid=IwAR2yVOKnf6ElnIO0HH7sx_ClSP9fyZtUms_AH8LMdQqnC7Jz5bwT6tnpMqw
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19.01.2023 07:52 Відповісти
для русни - что есть Монастырь, что нету. А вот для зеленых - как-то странно: назначили и молчёк. Ни побед, ни посадок... Может не того назначили?
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18.01.2023 22:53 Відповісти
МОНАСТИРСЬКИЙ УГРОБИВ 20 ЛЮДЕЙ:

1. він розвів бардак в Міністерстві (створивши передумови для трагедії)

2. він дав вказівку використати спецтранспорт не за цільовим призначенням (крім Міністра таких можливостей більше ніхто не мав)

3. він дав вказівку або санкціонував відхилитися від затвердженого маршруту польоту - в житлову забудову (він був старшим на борту - без його згоди таке б не відбулось)

Оце результат ЗЕ-призначень по блату: корєшей з свого оточення.
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18.01.2023 23:00 Відповісти
Начинається….
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18.01.2023 23:04 Відповісти
Усні вказівки в цих випадках не конають.
Тому вина також лежить на пілоті та умовному завгарі.
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18.01.2023 23:17 Відповісти
Человек погиб... Помолчите лучше...
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18.01.2023 23:38 Відповісти
помолчать могут адекватные люди, а этих поносит весь день..
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19.01.2023 00:11 Відповісти
Мусора не люди! (C) - цитата " потужного міністра")))
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19.01.2023 05:12 Відповісти
А погибшие в Броварах разве не люди, не человеки?
Разве они не должны знать, что произошло на самом деле?
Разве они не должны получить справедливую компенсацию?

Нам даже их имен не назвали - хотя именно они есть невинными жертвами.
А жертву лепят из Монастырского - хотя его вина очевидна.

Зеля уже все знает (ему доложили) - и принял решение замять про**** своего ставленника: как с Трухинымы-Бакановыми-Гогилашвили ...
А потерпевшим как?
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19.01.2023 07:12 Відповісти
Слова "ГИГАНТА МЫСЛИ".
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19.01.2023 08:38 Відповісти
причина відома
зловживання владою
коптер дснс має рятувати а не сраки катати
головний, зами, падруга та фотограф...
яку таку місію вони виконували??
пофоткатись летіли???
в мвс нема своїх коптерів???
потяги не ходять???
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19.01.2023 09:43 Відповісти
безумовно це трагедію.шкода людей а особливо дітей.. но питання задати прийдеться хватить все що йде на війну тикати під свою сраку..скіки людей могли врятувати використовуючі той гелікоптер по назначенію..хватить з дачі летати в киів на вертолітах.. ви зажрались..чому та криса тімошенко ще в міністерстві..війна все не спише вона напроти оголяе і показуе всю вашу нечістоплотність а ми маемо чудоау памьять. і люба армія ботів ермака не поверне вам поваги
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19.01.2023 10:49 Відповісти
 
 