Зеленський про трагедію у Броварах: Щойно будуть встановлені причини катастрофи – ми надамо цю інформацію. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 329-го дня війни.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Минає черговий день цієї страшної війни, який ми мусимо пройти. Мусимо витримати. Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція у Броварах Київської області. На місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку і порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники СБУ. Я дякую всім, хто сьогодні був задіяний у цій рятувальній операції.

Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого впав цей вертоліт. Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів – які допомагали і дітям, і пораненим.

25 людей були поранені – в тому числі 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події.

Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системи МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами і надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно велика втрата для держави. Щойно будуть встановлені чіткі факти стосовно того, що саме призвело до катастрофи, – ми надамо цю інформацію", - сказав Зеленський.

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