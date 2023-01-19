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Кличко зустрівся з Джонсоном у Давосі та вручив йому відзнаку "Почесний громадянин Києва". ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Давосі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і передав йому відзнаку "Почесний громадянин міста Києва".

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року. Нагороду Борису вручив в Українському домі в Давосі", - повідомив Кличко.

Мер Києва зазначив, що Борис Джонсон продовжує допомагати Україні.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ", - наголосив Віталій Кличко.

Своєю чергою, британський політик запевнив у подальшій підтримці України до повної перемоги.

"путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз — це продовжувати підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна переможе. Україна – вільна, суверенна, незалежна європейська країна!" - наголосив Борис Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон став почесним громадянином Києва

Автор: 

Київ (19469) Кличко Віталій (3512) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+22
ми всі вдячні джонсону це наш козак.. справжній украінець.
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19.01.2023 11:39
+12
Поздоровляємо!
....і безкоштовний проїзд у Київському метро 😂 (шутка)

І кияни, і всі українці щиро вдячні Вам, пане Борисе!
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19.01.2023 11:41
+10
Джонсонюк красава!!!
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19.01.2023 11:58
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ми всі вдячні джонсону це наш козак.. справжній украінець.
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19.01.2023 11:39 Відповісти
Джонсонюк красава!!!
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19.01.2023 11:58 Відповісти
Вдячність ,найкращому другу,Борису 🙏❤️💙💛!
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19.01.2023 12:36 Відповісти
Поздоровляємо!
....і безкоштовний проїзд у Київському метро 😂 (шутка)

І кияни, і всі українці щиро вдячні Вам, пане Борисе!
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19.01.2023 11:41 Відповісти
а тепер потрібно і Раші Сунаку дати, а то якось неправильно танки Сунак виділяє а не Джонсон
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19.01.2023 11:47 Відповісти
сунак-падла і довіри йому немає, вважає себе самим хитровиробленим, але швидше за все скоро почуємо про відкати його сім'ї від кремля
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19.01.2023 13:06 Відповісти
на виборах мера Києва голосуємо за Джонсонюка
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19.01.2023 11:54 Відповісти
Лихо і круто. Два боксера і нагороди Київської Русі Британії в особі її супер прем'єр-міністра.
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19.01.2023 12:24 Відповісти
один з небагатьох реальних почесних громадян
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19.01.2023 12:30 Відповісти
Джонсон-Киевский,пора дать княжеский титул🐵
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19.01.2023 12:32 Відповісти
Путін *****.
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19.01.2023 12:38 Відповісти
Добрий день Everybody
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19.01.2023 12:34 Відповісти
Цікаву думку почув від валлійця, колеги по роботі. На мою фразу, що Джонсон має велику популярність в Україні за його дпопмогу він відповів, що Джонсон є «ванкер» (***) і він тільки використовує настрої в британському суспільстві. На що я відповів, що це навіть краще. Так що Джонсон, він звичайно козак але головне, що Україна має підтримку англійського суспільства. В Америці не все так однозначно виглядяає.
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19.01.2023 12:37 Відповісти
а лаврова чи піскова там поблизу не було? А то могли б Кличко різко розвернутися та випадково зачепити їм щелепу. 😂😂😂
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19.01.2023 13:03 Відповісти
Справа правильна.

Але сама нагорода слабенька до неї треба якісь мінімальні преференції додавати.
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19.01.2023 13:43 Відповісти
 
 