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Новини Відео Війна
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Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна РФ проти України має стати останньою такою війною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виставки Russian War Crimes у Давосі.

"Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село. За кожне зруйноване життя. За кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами і мінами. Ми маємо повернути справедливість. Ми можемо повернути справедливість. Ми повинні покарати зло", - наголосив Зеленський.

За його словами, війна РФ проти України повинна стати останньою такою війною.

"Ніколи більше жодна інша держава не має стати на такий шлях терору. Цього не забезпечить помста злочинцям. Саме тому потрібна справедливість", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не зовсім впевнений, що Путін живий. Не розумію, з ким у Москві і про що говорити, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) росія (65191)


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Топ коментарі
+12
Як він задовбав.🤦
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19.01.2023 13:18
+7
19 лютого 2022 року Мюнхен
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19.01.2023 14:08
+6
Рашу необхідно знищити,інакше вона знищить цивілізований світ.
Амінь🙏
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19.01.2023 13:18
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даёшь рекордное количество видосиков в сутки! например для начала 5... я думаю, что после достижения рекордной цифры по всей Украине начнут массово выбрасывать телевизоры...
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19.01.2023 13:17 Відповісти
Як він задовбав.🤦
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19.01.2023 13:18 Відповісти
Дуже гарна промова Презідента України.

Змістовна, зрозуміла, та гарно презентована англійською мовою.

Промова своєчасна. Українці мають усі підставити пишатися цім виступом
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19.01.2023 16:41 Відповісти
🤦
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19.01.2023 17:33 Відповісти
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19.01.2023 23:42 Відповісти
Рашу необхідно знищити,інакше вона знищить цивілізований світ.
Амінь🙏
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19.01.2023 13:18 Відповісти
Як саме знищити?
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19.01.2023 13:24 Відповісти
Розчленувати на корінні народи мордора. Це весі, мордва, пермяки, мокші, вєді, чуді, муроми та багато інших на маленькі державні утворення позбавивши ядерної дубини.
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19.01.2023 13:30 Відповісти
Чудова пропозиція, підтримую . А хто це зробить і як саме?
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Всім Миром треба це робити. Всім відомо скільки горя принесло людству оте ************ кодло всіх часів починаючи з князів, потім церів і до тепер сцаря-хуйла.
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19.01.2023 15:06 Відповісти
Нажать, точно не всім відомо. А "всім миром" добре хату сусідові будувати, а в міжнародній політиці треба спочатку домовитися.
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19.01.2023 17:10 Відповісти
Як? Це вже другорядне питання.

Головне - знищити режим *****. Варіантів купа
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19.01.2023 16:18 Відповісти
Що заважає подумати над цим зарані?
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19.01.2023 17:06 Відповісти
Запитайте у генерала Залужного.

Він знак ЯК
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19.01.2023 20:47 Відповісти
А Сонце мені вручну не треба за горизонт закотити¿
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19.01.2023 20:49 Відповісти
каждому выжившему украинцу по 1000000 долларов от россии в качестве морального ущерба.
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19.01.2023 13:19 Відповісти
Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село…

За кожну циглину, та за кожну сльозину.
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19.01.2023 16:20 Відповісти
трохи почав втомлювати! ....... А ВАС?
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19.01.2023 13:22 Відповісти
Деяких, а може і багатьох, які впевнені, що вони не схожі на рашистів та їхнє ідолопоклоніння, надихає.

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19.01.2023 13:38 Відповісти
Піди тролю, відпочинь. Кадирівці вже тебе зачекалися..
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19.01.2023 16:29 Відповісти
до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 13:22 Відповісти
Мишкович, нас не **& якійсь Письков…
Та що сказав *****.

Мало кому цікаві руськие взагалі.

А от як діють ЗСУ, та скільки знищено кацапів - дуже важливо.
Разом до Перемоги!
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19.01.2023 16:26 Відповісти
коли Ви запівніч буде проходити повз ОПу, то побачити вогник від акумулятора у вікні другого поверху, отак і пише
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19.01.2023 14:06 Відповісти
а може там 5 зель? один киздить ,другій в Давосі -третій скумбрію жарить
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19.01.2023 13:25 Відповісти
Ти теж за здачу півдня.
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19.01.2023 13:29 Відповісти
Іран вже "відповів " за збитий український літак?
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19.01.2023 13:34 Відповісти
Чергова лапша на вуха жертв лохотронщиків.

Реальність:

"Активи путінських олігархів в Україні НЕ конфісковані. Це не допоможе перемогти."

https://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/63ad5393ee5db/

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19.01.2023 13:35 Відповісти
Коли воно вже припинить *******? Таке ******* можна тільки, якби ми стояли під Москвою, а не тоді, коли навіть своя земля не звільнена!
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19.01.2023 13:40 Відповісти
Геніальна думка найвеличнішого діяча всіх часів і народів.
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19.01.2023 13:42 Відповісти
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19.01.2023 14:05 Відповісти
19 лютого 2022 року Мюнхен
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19.01.2023 14:08 Відповісти
Русня повинна бути на лаві підсудних у Гаазі.

Так воно і Буде.
Амінь!
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19.01.2023 16:32 Відповісти
Слава Украине!

Президент Зеленский Правильно Говорит!

Героям Слава!
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19.01.2023 17:41 Відповісти
"Тихенько в ліс уходництво" по зелемські:
- гучно звільнені зникають безслідно
Рябошапка
Демченко
Баканов
Наумов
Гогілашвілі
Шевченко
Вітренко
Де ці всі герої?
На яких фронтах?
Можливо хтось знає , крім Зе )
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19.01.2023 17:43 Відповісти
А до войны рашу ссал называть агрессором и окупантом.Во всех речах у него было -"та сторона".Кто именно "та сторона"упорно молчал.Боялся обидеть орков.
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19.01.2023 17:48 Відповісти
З росією все зрозуміло. А ти сам думаєш пропетляти і уникнути відповідальності за свою злочинну бездіяльність? Не вийде,покидьок! На твоїх руках кров сотень тисяч українців та сотні зруйнованих міст та селищ! Тобі і твоїй шоблі шашлики засунем в одне місце та замуруєм асфальтом!
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19.01.2023 18:13 Відповісти
1. По перше: Не « з росіею», а с парашею.
не соромся назвати кацапа кацапом.

2. По друге: хто тобі казав, що війна все спише?!
Все ходи записані.
Приде час…
але це буде ПІСЛЯ перемоги.

До перемоги ще далеко. Ворог у нас один- ***** та его країна.

Він іде на Україну щоб вбити кожного. Щоб вбити людей , міста та державу.

Тому треба згуртуватися, а ні навпаки.
Украіні потрібна Перемога.
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19.01.2023 20:59 Відповісти
Вместе с му****ми, сократившими свою армию, закончившими в голове войну, открівшимит границі агрессору и оббманувшими людей, что привело к их гибели..
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20.01.2023 01:19 Відповісти
казали боги щоб ви помогли..зеленський крои відправиш на фронт монакську дівізію
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20.01.2023 01:30 Відповісти
А Зеленський буде відповідати за підготовку крахни до здачі москалям? За шашлики, за баканових і т.д.?
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20.01.2023 11:27 Відповісти
 
 