Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна РФ проти України має стати останньою такою війною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виставки Russian War Crimes у Давосі.

"Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село. За кожне зруйноване життя. За кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами і мінами. Ми маємо повернути справедливість. Ми можемо повернути справедливість. Ми повинні покарати зло", - наголосив Зеленський.

За його словами, війна РФ проти України повинна стати останньою такою війною.



"Ніколи більше жодна інша держава не має стати на такий шлях терору. Цього не забезпечить помста злочинцям. Саме тому потрібна справедливість", - підсумував президент.

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