Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна РФ проти України має стати останньою такою війною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виставки Russian War Crimes у Давосі.
"Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село. За кожне зруйноване життя. За кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами і мінами. Ми маємо повернути справедливість. Ми можемо повернути справедливість. Ми повинні покарати зло", - наголосив Зеленський.
За його словами, війна РФ проти України повинна стати останньою такою війною.
"Ніколи більше жодна інша держава не має стати на такий шлях терору. Цього не забезпечить помста злочинцям. Саме тому потрібна справедливість", - підсумував президент.
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Змістовна, зрозуміла, та гарно презентована англійською мовою.
Промова своєчасна. Українці мають усі підставити пишатися цім виступом
Амінь🙏
Головне - знищити режим *****. Варіантів купа
Він знак ЯК
За кожну циглину, та за кожну сльозину.
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
Та що сказав *****.
Мало кому цікаві руськие взагалі.
А от як діють ЗСУ, та скільки знищено кацапів - дуже важливо.
Разом до Перемоги!
Реальність:
"Активи путінських олігархів в Україні НЕ конфісковані. Це не допоможе перемогти."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/63ad5393ee5db/
Так воно і Буде.
Амінь!
Президент Зеленский Правильно Говорит!
Героям Слава!
- гучно звільнені зникають безслідно
Рябошапка
Демченко
Баканов
Наумов
Гогілашвілі
Шевченко
Вітренко
Де ці всі герої?
На яких фронтах?
Можливо хтось знає , крім Зе )
не соромся назвати кацапа кацапом.
2. По друге: хто тобі казав, що війна все спише?!
Все ходи записані.
Приде час…
але це буде ПІСЛЯ перемоги.
До перемоги ще далеко. Ворог у нас один- ***** та его країна.
Він іде на Україну щоб вбити кожного. Щоб вбити людей , міста та державу.
Тому треба згуртуватися, а ні навпаки.
Украіні потрібна Перемога.