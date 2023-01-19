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Україна мене "приємно дивує", оскільки не йде на "провокації проти Білорусі", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна його "приємно дивує", оскільки не йде на "провокації проти Білорусі".

Про це він заявив під час зустрічі із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні безпека для нас не тільки ще важливіша. Ви знаєте, задуми наших західних сусідів, не тільки України. Вони намагаються і Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує – Україна поки тримається, вона на провокації проти Білорусі не йде, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, теж знаєте хто", - сказав Лукашенко.

Також білоруський диктатор заявив, що Росія нібито ніколи не була проти миру.

Також дивіться: Лукашенко навідав російських військових у Білорусі: "Спільну справу робимо". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) росія (65191)


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Топ коментарі
+48
На подяку за це ви даєте кацапам обстрілювати Україну зі своєї території, ремонтуєте їм техніку і проводите навчання мʼяса.
Але почекай трохи. Вам теж все нагадають в свій час.
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19.01.2023 15:30
+45
хитрожопа бульба
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19.01.2023 15:29
+32
Вже назріло і перезріло його "здивувати" прильотами по аеродромам і НПЗ, як співучаснику агресії.

Україна проявляє занадто багато цивілізованості і терпіння.
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19.01.2023 15:29
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хитрожопа бульба
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19.01.2023 15:29 Відповісти
Паразит на тілі рабського народу.
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19.01.2023 15:39 Відповісти
Вітер помінявся, а з ним і риторика.
Якщо він раптом скаже, що завжди поважав цілісність України, а Зеленський завжди йому подобався - це означатиме, що перемога України вже на носі, а РФія вже не вивозить і скоро їй п...ць.
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19.01.2023 16:08 Відповісти
Там одразу екзистенційна помилка, бо назва каналу має бути не "Пул першого", а "Пол шестого")=
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19.01.2023 16:35 Відповісти
🤣💯
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19.01.2023 16:47 Відповісти
Вже назріло і перезріло його "здивувати" прильотами по аеродромам і НПЗ, як співучаснику агресії.

Україна проявляє занадто багато цивілізованості і терпіння.
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19.01.2023 15:29 Відповісти
Тонкий розрахунок. Ракет мало, цілей багато. Вважаю, що генштабу ЗСУ нінафіг не треба, шоб до кацапського натовпу приєдналися зайві 20-30 тис драників. Тому пуляють тільки по кацапськім цілям. Але то не буде тривати вічно.
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19.01.2023 15:32 Відповісти
На подяку за це ви даєте кацапам обстрілювати Україну зі своєї території, ремонтуєте їм техніку і проводите навчання мʼяса.
Але почекай трохи. Вам теж все нагадають в свій час.
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19.01.2023 15:30 Відповісти
от же ж гадьониш колхозний!
зловлять тебе кракени і відкрутять більбочки !
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19.01.2023 15:32 Відповісти
А ведь в реале тварь изощрённая, предаст всегда, лицемер феерический.
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19.01.2023 15:57 Відповісти
Пипетку открутят
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19.01.2023 16:25 Відповісти
Хоть би карту успіть забрать...цікаво шо на ній нанесено?
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19.01.2023 16:32 Відповісти
В мене приємно здивує бульбафюрер,який висить на ліхтарі.
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19.01.2023 15:32 Відповісти
Вбийте хто-небудь цю потвору, щоб не чик-чирикав.
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19.01.2023 15:32 Відповісти
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19.01.2023 16:57 Відповісти
"Я весь на нервах в ожидании ответа на наши преступления" - дипломатическим языком.
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19.01.2023 15:32 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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19.01.2023 15:32 Відповісти
Здохни,********.
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Европарламент уже одобрил трибунал против двух старых ********* - ***** и луки мудищева
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Чує падла що запахло жареним

Не допоможе, в Гаазі будете разом з ****** і обкуреним коньом
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Ге ж:
"Я добры, літасцівыя заходнія спадары!"
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Ох тьі, Саша, жопа на двое разорванная. Не поможет. Звони "професору" в Ростов, он тебе риелтора посоветует на сьемную квартирку
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Здивує,коли випросиш.
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Ти будеш "приємно" вражений, чмо...
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19.01.2023 15:34 Відповісти
Карту, *****, покажи! Кто пАдталківаєт?!
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19.01.2023 15:34 Відповісти
Ми тебе ще більше здивуємо коли прийде час, я в цьому не сумніваюсь. Для цього навіть ЗСУ не треба, коли ********* не здатна буде тебе захистити, озброєний підготовлений та обстріляний полк Калиновського тебе в соло загризе.
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19.01.2023 15:34 Відповісти
Єта гнида всегда была такой,вспомните как он с 2013 года подлизывал украинцам и западным странам выступая якобы в роли посредника в конфликте,были даже моменты когда он на пуйла что то гнал,теперь все наоборот кардинально, сидит и жопу пуйлу лижет,но чея неладное уже пытаеться снова подлизываться
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19.01.2023 15:35 Відповісти
я їх провоку, провокую, а вони не ведуться..
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19.01.2023 15:36 Відповісти
Приемно здивують бульбофюрера коли замість розірвання на шматки люди білоруського легіону будуть його просто вішати вниз головою разом з колею і хреніним. Як варіант запропонуть йому місце на ракеті Х-22.
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19.01.2023 15:36 Відповісти
Яка гидота...сама провокує,та захопюється нашою витримкою...мерзота рідкісна,ще й іронізує...
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19.01.2023 15:37 Відповісти
!"батьку"! Чекаю в Україні! Я тобі навіть варениками з картоплею пригощу в горлянку...!!!!)))) Додому не відпущу!!!! Навіть ЧАЙ не встигнеш випити!!!!))))
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19.01.2023 15:37 Відповісти
Встретились два... параноидальных психопата.
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19.01.2023 15:37 Відповісти
Не бзди, Лука! Це тільки зараз! Коли твій господар остаточно "обсереться" і кацапи почнуть гризтися між собою - йому стане не до тебе І тоді ми тобі все пригадаємо!!! І авіанальоти з території Білорусі, і ракетні удари, і сотні тисяч кацапів з північного кордону Обдерем як липку!!! Буде Білорусь поколінь два виплачувать репарації А твоя "вата" буде бульбою вареною обходиться! (Олійки ми так і буть - виділимо По карточках!)
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19.01.2023 15:37 Відповісти
Ну ви щедрі, яка олійка! Нехай всухом'ятку давляться.
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19.01.2023 20:25 Відповісти
Лука прекрасно понимает, что Белорусь уже 100500 раз заслужила удары по своей территории. Но в Белорусии работает очень мощная российская пропагандистская машина. И эта машина сразу начнет вещать, что Белорусия ОБЯЗАНА вступить в войну. И есть подозрение, что белорусские граждане по своей ватности и зомбированности пропагандой не намного отличаются от москалей. И тогда у Луки просто не останется выбора. Вот он и хватается за соломинку, лживо восхваляя Украину за сдержанность, т.к. в отличии от путлера у Луки остались какие-то остатки здравомыслия.
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19.01.2023 15:37 Відповісти
дурість.. ця потвора настіки хитра і підла він по хитрості і підлісті превзойшов свого наставніка *****.. ні грама віри.
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20.01.2023 01:26 Відповісти
здивуєшся ще більше як рядом з ****** в Гаазі на лавку підсудних сядешь (якщо звісно доживете!!)
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19.01.2023 15:37 Відповісти
Звичайно! Регулярно здаємо білоруських активістів батькові !
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19.01.2023 15:38 Відповісти
Переможемо путьку і тобі одразу ***** прийде. Не хвилюйся)
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19.01.2023 15:38 Відповісти
Цього підара потрібно буде ******* ракетою,у його резиденції.
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19.01.2023 15:38 Відповісти
Цього підара потрібно буде ******* ракетою,у його резиденції.
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19.01.2023 15:38 Відповісти
Але кожен українець добре знає бульбенфюрера,як ворога України і посібника рашистського вбивці ,якого руки теж в крові українського народу
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19.01.2023 15:39 Відповісти
3,14дорас!
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19.01.2023 15:41 Відповісти
бульбофюрер и лавролошадь-идите *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.01.2023 15:43 Відповісти
Дві мерзотні гниди, будете висіти на одній березі
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19.01.2023 15:50 Відповісти
Чует что кырдык уже скоро!
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19.01.2023 15:53 Відповісти
Ааааа, шляпа вусата!!! Відчуває своїм бульбобардаком, що ******* близько!!! Думає як його відпетляти від смертної кари та у військові злочинці не записали
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19.01.2023 15:53 Відповісти
до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 15:59 Відповісти
жирний вусань дозволив цапам створювати провокації проти білорусі.
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19.01.2023 16:02 Відповісти
Це щось мені нагадало один з давнішніх висерів Лаврова, про Захід який не йде на поступки навіть незважаючи на те що _ми їм і емігрантів, ми їм і жилєтки у Франції, а вони не хочуть розуміти_. Так і Лука. Ми й ракетами пуляєм і міни кладемо з нашої території, а вони не хочуть нічого у відповідь.
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19.01.2023 16:03 Відповісти
Это пока...что,****...
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19.01.2023 16:14 Відповісти
Усатая шлюха.
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19.01.2023 16:19 Відповісти
Ziemniaczany car zapomina kto ciągnie za jego sznurki. Kanalia zapłaci za pomaganie kacapom
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19.01.2023 16:27 Відповісти
****-буєр
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19.01.2023 16:28 Відповісти
Цар в'юнів.
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19.01.2023 16:28 Відповісти
мы готовимся к нападению и стягиваем технику, а данилов лох не верит...
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19.01.2023 16:28 Відповісти
Опустив коня, пишається що Україна дає відпір
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19.01.2023 16:38 Відповісти
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19.01.2023 16:47 Відповісти
У цього бульбофюрера, в #опі стирчить дзига...бо він на неї крутиться,як флюгер.))))
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19.01.2023 17:01 Відповісти
Щось таракан не формі. З таким мордасом йому грошей не дадуть.
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19.01.2023 17:02 Відповісти
А ты тут только плюшками баловался, ублюдок красножопый?
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19.01.2023 17:05 Відповісти
Мене Україна теж дивує: все сходить цим тварям з рук, навіть посла там тримають.
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19.01.2023 17:16 Відповісти
кодло зеленского - не Украина
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19.01.2023 17:41 Відповісти
Ошибочная информация - послы отозваны взаимно.
Дипотношения ещё не разорваны, как с россией, но понижены до уровня временных поверенных в делах. А послов нет уже много месяцев, с самого начала, практически.
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19.01.2023 17:57 Відповісти
Цитата від 29 грудня 2022 року: "Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через інцидент із падінням ракети на білоруській території". Не бздіть у борошно, не підіймайте пил.
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20.01.2023 12:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/19/7332843/
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20.01.2023 12:41 Відповісти
З Ваших слів і наведеного лінка виходить, що не взаємно, а в односторонньому порядку, лише білоруські дипломати уїхали, а наші - ні . . . Цікаво і не типово, треба ще раз перевірити.
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20.01.2023 12:44 Відповісти
Два циника - он сидит и аккуратно посылает Лаврова нах......, тот сидит, кивает головой и думает : "Сам туда иди . . .".

А висеть на суку, в конечном итоге, обоим. 99,9%.
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19.01.2023 17:51 Відповісти
Кремлёвская соска
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19.01.2023 18:05 Відповісти
Сверхнаглость....
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19.01.2023 18:07 Відповісти
А білорусія неприємно здивувала, що погодилась стати співучасником злочинів росії проти України
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19.01.2023 18:09 Відповісти
Колгосп "Червоне дишло".
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19.01.2023 18:29 Відповісти
А дивував би ти чортів у пеклі
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19.01.2023 18:30 Відповісти
Что то грустная какая то лошадь, хоть бы овсом покормили и водички дали попить.
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19.01.2023 20:04 Відповісти
Та пішов він в..... Біловезьку пущу зі своїм здивуванням!
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19.01.2023 20:27 Відповісти
Да кому ты нужен? Отродье ты дрыстливое!
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19.01.2023 22:26 Відповісти
всякому овощу свій час.. ще ти не раз обделаешся старий підор в наших руках
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20.01.2023 01:21 Відповісти
Дивлячись на пику цього вилупка згадую те, що казав один мій знайомий: "******************"...
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20.01.2023 14:11 Відповісти
 
 