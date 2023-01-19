Україна мене "приємно дивує", оскільки не йде на "провокації проти Білорусі", - Лукашенко. ВIДЕО
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна його "приємно дивує", оскільки не йде на "провокації проти Білорусі".
Про це він заявив під час зустрічі із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні безпека для нас не тільки ще важливіша. Ви знаєте, задуми наших західних сусідів, не тільки України. Вони намагаються і Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує – Україна поки тримається, вона на провокації проти Білорусі не йде, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, теж знаєте хто", - сказав Лукашенко.
Також білоруський диктатор заявив, що Росія нібито ніколи не була проти миру.
Топ коментарі
+48 Зэлэный_Змий
показати весь коментар19.01.2023 15:30
+45 Руслан Скрипник
показати весь коментар19.01.2023 15:29
+32 lammer ya
показати весь коментар19.01.2023 15:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо він раптом скаже, що завжди поважав цілісність України, а Зеленський завжди йому подобався - це означатиме, що перемога України вже на носі, а РФія вже не вивозить і скоро їй п...ць.
Україна проявляє занадто багато цивілізованості і терпіння.
Але почекай трохи. Вам теж все нагадають в свій час.
зловлять тебе кракени і відкрутять більбочки !
Не допоможе, в Гаазі будете разом з ****** і обкуреним коньом
"Я добры, літасцівыя заходнія спадары!"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
Дипотношения ещё не разорваны, как с россией, но понижены до уровня временных поверенных в делах. А послов нет уже много месяцев, с самого начала, практически.
А висеть на суку, в конечном итоге, обоим. 99,9%.