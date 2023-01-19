Україна мене "приємно дивує", оскільки не йде на "провокації проти Білорусі", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна його "приємно дивує", оскільки не йде на "провокації проти Білорусі".

Про це він заявив під час зустрічі із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні безпека для нас не тільки ще важливіша. Ви знаєте, задуми наших західних сусідів, не тільки України. Вони намагаються і Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує – Україна поки тримається, вона на провокації проти Білорусі не йде, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, теж знаєте хто", - сказав Лукашенко.

Також білоруський диктатор заявив, що Росія нібито ніколи не була проти миру.

Також дивіться: Лукашенко навідав російських військових у Білорусі: "Спільну справу робимо". ВIДЕО