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19 січня МіГи в Білорусі злітали з гіперзвуковими ракетами "Кинджал", - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО

Міноборони Республіки Білорусь оприлюднило відео зльотів МіГ-31К ВКС РФ з аеродрому в Мачулищах вранці 19 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Беларускі Гаюн"

Як зазначається, на кадрах відомства, а точніше телеканалу ВоенТВ, можна помітити, що МіГ-31К здійснювали зльоти разом із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Також у дописі звертають увагу на те, що на відео спеціально замазали бортові номери МіГів.

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Автор: 

авіація (4125) Білорусь (7931) крилаті ракети (1073)


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Топ коментарі
+12
На Водохреще.
Скрепненько. По- кацапські.
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19.01.2023 15:39
+8
Шкода, що не всі загорілись.

Колись же повинна прийти відпалата сволочам.
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19.01.2023 15:40
+5
Нехай політають, може вироблять моторесурс та впадуть і кинджалом прямо в сраку лукашилу.
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19.01.2023 15:51
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На Водохреще.
Скрепненько. По- кацапські.
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19.01.2023 15:39 Відповісти
Шкода, що не всі загорілись.

Колись же повинна прийти відпалата сволочам.
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19.01.2023 15:40 Відповісти
Нехай політають, може вироблять моторесурс та впадуть і кинджалом прямо в сраку лукашилу.
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19.01.2023 15:51 Відповісти
Щось не дуже віриться, що ці кинджали справжні. а не муляж. Де відео хоча б випробувань цих ракет (не мультик)? І якщо їх у кацапів є начебто аж 47 штук, важко повірити в те, що вони не запустили хоча б одну з них для демонстрації їх можливостей.
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19.01.2023 16:36 Відповісти
МУЛЯЖ! якщо вони висять на підвісці літака - черех годин 25-30 потреба їх запустити!!! ТУ
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19.01.2023 17:06 Відповісти
вроде по Делятину в начале войны именно их и применили
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19.01.2023 19:11 Відповісти
то не ракета! Прототип....Ваговий макет! Перший етап випробувань не вдався - помпаж двигуна....))))
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19.01.2023 17:04 Відповісти
Один раз кинджал запустили - по ТРЦ "Ретровіль" у Києві
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19.01.2023 17:24 Відповісти
Це, м'яко кажучи, неправда.
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20.01.2023 03:36 Відповісти
Не пишіть,що це гіперзвукові ракети. Таких ракет ні в кого немає. А це би означало, що москалі попереду. Це ракета від комплексу іскандер. Самі москалі, про це колись писали.
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19.01.2023 18:11 Відповісти
Хто б навчив білорусів користуватись коктейлями (бандерівськими смузі)!
Там роботи у них не початий край. Ешеллони з технікою, проходять по мостам естакадам, шляхопроводам, стоять у відстійниках , ооох
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19.01.2023 18:53 Відповісти
А де ж каністри від "бояри" з їхніми солдатами? Це не "гаюн" нам повідомив галіматью про цистерни, а місцеві ідіоти тиражують? Треба ж якось головою обробляти інформацію. Який сенс приховувати прибуття гарматного м'яса? Навпаки, вони все це возять туди-сюди, щоб цсі бачили.
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19.01.2023 20:08 Відповісти
Без номера, без індикації..... МУЛЯЖ! ВАГОВИЙ МАКЕТ! Пілоти тренуються літати з різними центровками!!!!
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21.01.2023 14:51 Відповісти
 
 