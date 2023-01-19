19 січня МіГи в Білорусі злітали з гіперзвуковими ракетами "Кинджал", - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО
Міноборони Республіки Білорусь оприлюднило відео зльотів МіГ-31К ВКС РФ з аеродрому в Мачулищах вранці 19 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Беларускі Гаюн"
Як зазначається, на кадрах відомства, а точніше телеканалу ВоенТВ, можна помітити, що МіГ-31К здійснювали зльоти разом із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".
Також у дописі звертають увагу на те, що на відео спеціально замазали бортові номери МіГів.
Топ коментарі
+12 Чайка Київ
показати весь коментар19.01.2023 15:39
+8 lammer ya
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+5 Petrov Viktor
показати весь коментар19.01.2023 15:51
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Скрепненько. По- кацапські.
Колись же повинна прийти відпалата сволочам.
Там роботи у них не початий край. Ешеллони з технікою, проходять по мостам естакадам, шляхопроводам, стоять у відстійниках , ооох