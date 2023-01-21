У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві попрощалися з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства.
Прощання відбулося в Українському домі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вшанувати пам’ять загиблих до їхніх трун прийшли рідні й близькі, друзі, колеги та керівництво країни. Зокрема, на церемонії були президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, голова ГУР Кирило Буданов, митрополит ПЦУ Епіфаній, глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Денис Монастирський, Євген Єнін, Михайло Павлушко та Микола Анацький поховані на Байковому цвинтарі Києва. Похорон Тетяни Шутяк та Андрія Маринченка буде у Хмельницькому та Каневі. Церемонія прощання та похорон екіпажу вертольота відбудеться сьогодні в Ніжині.
Автор фото та відео Олег Богачук
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.
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Але ж кому це треба окрім батьків і кількох небайдужих.
Винуватий дуже ?
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700 Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона
Ті, хто винуваті в трагедії - тим почесті, караули, медалі... БО СВОЇ
А ті, хто невинні жертви-броварчани - навіть імен не називають