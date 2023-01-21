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У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства.

Прощання відбулося в Українському домі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вшанувати пам’ять загиблих до їхніх трун прийшли рідні й близькі, друзі, колеги та керівництво країни. Зокрема, на церемонії були президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, голова ГУР Кирило Буданов, митрополит ПЦУ Епіфаній, глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Денис Монастирський, Євген Єнін, Михайло Павлушко та Микола Анацький поховані на Байковому цвинтарі Києва. Похорон Тетяни Шутяк та Андрія Маринченка буде у Хмельницькому та Каневі. Церемонія прощання та похорон екіпажу вертольота відбудеться сьогодні в Ніжині.

Автор фото та відео Олег Богачук

У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 01
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 02
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 03
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 04
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 05
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 06
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 07
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 08
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 09
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 10
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 11
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 12
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 13
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 14
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 15
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 16
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 17
У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС 18

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) похорон (1283) Богачук Олег (1457) Єнін Євген (348) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+30
Круто. До чуваків прощатися приїхали каравани крузаків, оренда залу, купи квітів. А в цей час на лікування задавлених ними дітей з усього світу збирають по копійці.
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21.01.2023 15:53
+14
Сумно, коли хоронять цвіт нації, як наприклад, Романа Ратушного. А коли зажмурилося все вище керівництво самого корумпованого відомства в країні - то якось похєр на них.
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21.01.2023 16:27
+13
Тільки сьогодні була стаття про тяжко пораненого воїна, якого необхідно лікувати за кордоном.
Але ж кому це треба окрім батьків і кількох небайдужих.
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21.01.2023 15:58
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Це вкрай сумно(
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21.01.2023 15:52 Відповісти
Сумно, коли хоронять цвіт нації, як наприклад, Романа Ратушного. А коли зажмурилося все вище керівництво самого корумпованого відомства в країні - то якось похєр на них.
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21.01.2023 16:27 Відповісти
100+
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21.01.2023 16:56 Відповісти
А ти уяви як пох всім на тебе..
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21.01.2023 17:19 Відповісти
Сумно те, що дітей гелікоптер роздавив!! І те що дитина з тяжкими опіками в реанімації і ні один покидьок з влади і копійки не дав на лікування!!!
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21.01.2023 17:12 Відповісти
Питання все ще актуальне. Куди летіли?! Версію Зе ми всі чули, іншого почути ніхто і не сподівався. Куди летіли насправді знають лише наближені.
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21.01.2023 23:10 Відповісти
У тому чорному джипі з номером "память", певно кірюша тімошенко приїхав.
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21.01.2023 15:53 Відповісти
Краще б його в ньому привезли.
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21.01.2023 16:00 Відповісти
краще плять на тему... щоб голуби насерили .
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21.01.2023 16:57 Відповісти
С.У.М.
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21.01.2023 15:53 Відповісти
Круто. До чуваків прощатися приїхали каравани крузаків, оренда залу, купи квітів. А в цей час на лікування задавлених ними дітей з усього світу збирають по копійці.
показати весь коментар
21.01.2023 15:53 Відповісти
Тільки сьогодні була стаття про тяжко пораненого воїна, якого необхідно лікувати за кордоном.
Але ж кому це треба окрім батьків і кількох небайдужих.
показати весь коментар
21.01.2023 15:58 Відповісти
А де ж Єрмак ?
Винуватий дуже ?
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21.01.2023 15:57 Відповісти
"на их месте должен был быть Я" (дерьмак)
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21.01.2023 15:59 Відповісти
богам почесна варта та перша алея а решті похорони по селам та збір коштів постраждалим.... совок совком
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21.01.2023 16:01 Відповісти
Вічна пам'ять справжнім Героям.
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700 Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона
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21.01.2023 16:25 Відповісти
Лубкович Юрій Олегович, чому про нього нічого не написали?
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21.01.2023 16:50 Відповісти
Раньше на похоронах женщины носили траурные черные платки. Это подчеркивает уважение к усопшим. Но сейчас эта традиция начисто забыта. На фото все женщины ходят без этих атрибутов как на празднике...
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21.01.2023 16:53 Відповісти
Таке чекає всіх,хто обікрав УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД,а на вінки народ уже скинеться.
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21.01.2023 17:15 Відповісти
Цього не мало було статись ,диверсія чи інші причини має встановити слідство ,при всій критиці але це керівництво МВС значно краще було аваковського.
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21.01.2023 17:47 Відповісти
Ятак розумію що для прощаня вивели на вулицю всіх співробітників МВС міста Києва та області для масовки
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21.01.2023 17:55 Відповісти
Лайно зелене "проваджають", на дітей загиблих і поранених насрати зеленим покидькам.
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21.01.2023 18:14 Відповісти
КРАЇНА ЗЕЛЕНСЬКОГО:

Ті, хто винуваті в трагедії - тим почесті, караули, медалі... БО СВОЇ

А ті, хто невинні жертви-броварчани - навіть імен не називають
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21.01.2023 18:39 Відповісти
Не будьте схожими на кацапів: реагуйте як цивілізовані люди. Вічна пам"ять загиблим!
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21.01.2023 19:27 Відповісти
На 7 фото ( по центру ) Євген Мецгер?
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21.01.2023 19:41 Відповісти
як людей шкода но як міністр монастирский був повний нуль..в нас не поліція в нас опг.. подивіться поліція в г ковель на ютубі.
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21.01.2023 19:51 Відповісти
 
 