Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців увечері 21 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці глави держави.

"Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах.

Мої співчуття всім рідним і близьким… Боляче про це думати, боляче говорити. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних – собі і державі. Не повернеш...

Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять…

Світла пам’ять усім, чиї життя забрала війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж