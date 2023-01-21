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Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців увечері 21 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці глави держави. 

"Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах.

Мої співчуття всім рідним і близьким… Боляче про це думати, боляче говорити. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних – собі і державі. Не повернеш...

Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять…

Світла пам’ять усім, чиї життя забрала війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - зазначив Зеленський. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (603) Єнін Євген (348) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+51
"..ми щодня крадемо й будемо красти надалі.і нам насерти на всіх і кожного,бо довбойобів,що нас підтримають не поменьшало..."
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21.01.2023 21:03
+42
Жопомордий ні слова не сказав про сьогоднішні корупційні скандали. Ось вам і відповідь на те чи будуть з цим розбиратися.
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21.01.2023 21:05
+25
Цинічне брехливе чмо ніщо!

Де вибачення перед волонтерами, проти яких відкрито сотні справ?
Де вибачення перед Ющенком за "сеньйор-голодомор"?
Де вибачення перед Порохом та вірянами за "термос"?
Де вибачення перед Громадянами України за "актрису німецьких фільмів для дорослих"?
Де вибачення за "********* палички" перед родинами Небесної сотні?

Зате є вибачення перед вівцей@бом ка-диркіним!

Допоки цього не буде, я ніц не повірю жодному слову цього малороса без Батьківщини.
А далі будуть інші питання з циклу "якщо я порушу закон, то сам піду...."
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21.01.2023 21:16
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"..ми щодня крадемо й будемо красти надалі.і нам насерти на всіх і кожного,бо довбойобів,що нас підтримають не поменьшало..."
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21.01.2023 21:03 Відповісти
Це він про дємченка, другана літінанта баканова, лозинського з арестовичем? На черзі втрата рєзнікова чи верещучки?
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21.01.2023 21:43 Відповісти
Якби так трапилося як ви сказали і Ми втратили б Верещучку а Заодно і базіка Резнікова з його обіцянками попереду паровоза щодо танків, "Зараз буде Рамштейн і нам дадуть все що ми хочемо і танки теж" 90% українців би дуже зраділи цій новині.
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21.01.2023 22:18 Відповісти
Жопомордий ні слова не сказав про сьогоднішні корупційні скандали. Ось вам і відповідь на те чи будуть з цим розбиратися.
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21.01.2023 21:05 Відповісти
Дивись, клоуне щоб не вийшло так, що це ти їх разом з єрмачихою і замовив.
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21.01.2023 21:06 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=719233883162677 💥НОВІ ФАКТИ❗ 📌Як саме ліквідували керівництво МВС України
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21.01.2023 21:28 Відповісти
Та і *** з ним, з тим монастирським і з рештою жлобів які були в гелікоптері.🤣🤣🤣
Солдати кожен день на фронті гинуть але про них ніхто не згадує...
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21.01.2023 21:06 Відповісти
екіпаж і цивільних таки жалко.
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21.01.2023 21:10 Відповісти
то "настоящий полковник!"абдристович, тепер лозинський,... это большые жертвы!
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21.01.2023 21:09 Відповісти
Буча.
Під час зйомок, і між дублями.
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21.01.2023 21:09 Відповісти
Професійний клоун.
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21.01.2023 21:26 Відповісти
Клоуни взагалі то до пофесійної групи належать, а Зеля просто самодіяльність, бо навіть задрипаний інститут культури Поплавського не поступав
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21.01.2023 21:31 Відповісти
Да, я клоун и горжусь етім. Це його слова.
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21.01.2023 21:46 Відповісти
Не забывайте каломойскийШмара его учредитель!
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21.01.2023 21:51 Відповісти
Клоун - це Нікулін, Карандаш, Олєг Попов....

А оце недолуге - юродивий паяц. Без мізків, таланту та на мотузці свого хазяїна. Просто - найвеличніше верховне НІЩО!
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21.01.2023 21:52 Відповісти
Жил бы мирно , не психуя,
Развлекая всх окрест .
Ну скажи , какого -уя ,
В Президенты ты полез?
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21.01.2023 22:22 Відповісти
Він ще себе вважав актором, а тепер вже і президентом)
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21.01.2023 22:13 Відповісти
Робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - зазначив Зеленський.
🤡🤡🤡
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21.01.2023 21:09 Відповісти
паразит на смертях та життях українців - як же я ненавиджу цю лицемірну, вульгарну та брехливу суку.

Сподіваюся в одну прекрасну ніч воїни ЗСУ його повісять разом із Єрмаком та рештою офісу + урядом крадіїв
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21.01.2023 21:13 Відповісти
Ризик залишається, що зазомбовані бенямарафоном рідні і знайомі наших воїнів знову проголосують за цього покидька, бо ЗСУ просто не до цього трешу в країні, вони захищають нас від рашистів поки зелені покидьки піаряться на їх перемогах і мародерять водночас
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21.01.2023 21:35 Відповісти
Згадувати кажеш...
Саме тому зелені перевертні відмінили екзамен з історії України ?
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21.01.2023 21:16 Відповісти
Цікаво, чи згадує він про сержанта Журавля, якого не врятували лише тому, що "а то пуцин нападе" і "нада проста пєрєстать стрєлять".
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21.01.2023 21:37 Відповісти
На його совісті вже не один Журавель
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21.01.2023 21:41 Відповісти
Воно то так. Тільки Журавель помирав майже у прямому ефірі багато годин.
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21.01.2023 21:44 Відповісти
Так. В мене і досі перед очима та світленька дівчинка, його дочка. І вбитий горем батько.
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22.01.2023 04:28 Відповісти
Цинічне брехливе чмо ніщо!

Де вибачення перед волонтерами, проти яких відкрито сотні справ?
Де вибачення перед Ющенком за "сеньйор-голодомор"?
Де вибачення перед Порохом та вірянами за "термос"?
Де вибачення перед Громадянами України за "актрису німецьких фільмів для дорослих"?
Де вибачення за "********* палички" перед родинами Небесної сотні?

Зате є вибачення перед вівцей@бом ка-диркіним!

Допоки цього не буде, я ніц не повірю жодному слову цього малороса без Батьківщини.
А далі будуть інші питання з циклу "якщо я порушу закон, то сам піду...."
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21.01.2023 21:16 Відповісти
👍
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21.01.2023 21:22 Відповісти
а ніхто і не вірить, він мабуть і сам не вірить.
сприймають за вечірнього дурника і не більше.
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21.01.2023 21:29 Відповісти
Якби так було насправді, а то в Україні є ще дурні, точніше дурепи , які ******* слухати Зеленського та Арестовича, бо це їх заспокоює.
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21.01.2023 22:25 Відповісти
Нахрен его выбачэння. Хай паскуда валит в отставку со всей своей ненажерлывой кодлой и сделает хоть один хороший поступок, который пойдёт ему в карму. На место президента всегда есть подходящий человек из военных
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21.01.2023 23:05 Відповісти
Я і після вибачень жодному його слову не повірю
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22.01.2023 00:14 Відповісти
Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш, - Зеленський. Джерело:
Гніда - завдяки твому правлінню був захоплений Маріупіль і там кацапами було вбито 100 тисяч людей. Місто Маріупіль стало цвинтарем.
ЦЕ ТОБІ ПРО ЦЕ ТРЕБА ПАМЯТАТИ
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21.01.2023 21:16 Відповісти
А де ті віслючки, які голосували про "домовитись посередині" та "тільки не Порошенко", чи Ви вважаєте їх невинними в тому, що Україна вмивається кров'ю. Не треба всю провину перекладати на особу, яка з самого початку за своїми морально-діловими якостями та розумовими здібностями не відповідала посаді, на яку претендувала. Просто жарти з життям часто це життя і обривають. За галочку в бюлетені треба платити. шкода, що плата береться з усіх.
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21.01.2023 22:26 Відповісти
гірше всього, що віслюки самі гинути не хочуть, ховаються то в тероборонах, то у щ0е різними способами.
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22.01.2023 01:02 Відповісти
По чому яйця, для бійців, пане Верховний? забувся сказати, не за Ваші гроші, а за бюджетні, за гроші платників податків? Кому ж йде пінка?
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21.01.2023 21:16 Відповісти
Пінку вони додають у мівінку. Шоб не так горло дерло.
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21.01.2023 22:58 Відповісти
https://youtu.be/3e5PBuoZBQc ...
Мы ежедневно теряем совесть стыд и срам..., утром бабло,вечером стулья... можно и наоборот..но доляры пары и фунты вперёд

Зеля Астанавитесь...ЦРУ и ФБР все видят...в Госдепе тоже....
Привет сексологу Илащук 😛😛
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21.01.2023 21:19 Відповісти
Даааа., Вова нарисовываются у тебя проблемы.. и не вздумай покрывать эти проблемы... или завтра в прямом эфире..
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21.01.2023 21:19 Відповісти
Ипи в прямом эфире..
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21.01.2023 21:20 Відповісти
Це не у вови проблеми, а у всіх нормальних українців величезна проблема; проблема з вовою. І цю проблему нам усім прийдеться вирішувати. Вирішувати кардинально.
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21.01.2023 22:17 Відповісти
Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/v-ukrajini-zaraz-nemaye-korupciji-bagato-korupcioneriv-vyjihaly-razom-z-vkradenymy-groshyma-zelenskyy
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21.01.2023 21:19 Відповісти
Виходить, що війна помогла «побороти» корупцію, а тепре в Україні залишилися одні чесні люди, а те, що Міноборони на харчуванні військових тирять кошти, а то таке, своїм можна, та й сам у профіті буде
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21.01.2023 21:26 Відповісти
Та да! 😊 Це він Коболєва мав на увазі? До речі, Коболєв не крав, а чесно, хоч і нахально нарахував собі премію.
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21.01.2023 21:49 Відповісти
Дійсно, нахіба красти, коли можна вельми законно нарахувати самому собі афігєнні бабки під час війни, коли пересічний громадянин почав катастрофічно швидко бідніти? Совість пана коболєва чиста, незаплямована; він нею не користується...
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21.01.2023 22:24 Відповісти
Напеве Ви не в курсі. Коболєв, як і решта керівництва Нафтогазу отримали премію, затверджену Наглядовою радою ще два роки тму за результатими роботи по поверненню Україні ща рішенням Лондонського суду декількч мільярдів доларів. 😊
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21.01.2023 22:38 Відповісти
А після цього зелені підераси скасували позов до рашки про стягнення одного боргу, бо нібито кацапи все одного не заплатити б.
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21.01.2023 22:48 Відповісти
А как Вам Витренко? Незаплямована и кристально чесна людына. Премии себе не выписывал ни разу и жил на ооочень скромную зарплату. Где он сейчас кстати? Тоже потерялся, как Баканов?
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21.01.2023 23:18 Відповісти
а я шкодую, що наше населення обрало такого лідора, як Людина-асфальт
замість того, щоб готуватися до війни - крали на дорогах та послаблювали країну, що і призвело до цієї війни
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21.01.2023 21:22 Відповісти
СБУ затримало групу коригувальників в Дніпрі. Нагадаю, перше, що зробив Зеленський - зняв заборону Порошенка на в'їзд чоловіків з росії. І перед 24.02 в Україну безперешкодно в'їхали 11 тис кацапів.
Зе зрада.
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21.01.2023 21:25 Відповісти
Тварини смердючі. Сподіваюся в українському СІЗО їм мізки на місце вставлять, бажано через те місце, яким вони думали, коли вирішили бути коригувальниками для підороси.
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21.01.2023 22:30 Відповісти
чорт продажный клоун насмехается над своими жертвами
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21.01.2023 21:25 Відповісти
Ну сьогодні ховали не простих, таких як наші воїни, а почестей в сто крат більше, хто сидів в тилу.
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21.01.2023 21:26 Відповісти
... Да только вот уже Год как Предает...
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21.01.2023 21:27 Відповісти
Шашличник.
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21.01.2023 21:32 Відповісти
В лютому 2022 всі дізналися що у Зеленського "сталеві яйця". В січні 2023 всі дізналися, що "сталеві яйця Зеленського" завищені в ціні в 2-3 рази... (c)
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21.01.2023 21:33 Відповісти
.
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21.01.2023 21:42 Відповісти
Щось вони після виборів значно покруглішали.
А чи не голодують?
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22.01.2023 04:28 Відповісти
та то вони з переживань і голоду попухли))
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22.01.2023 18:34 Відповісти
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.

Ну що ж, Володя, пнувся як жаба на корчі, Пороха обдрищував, тепер розгрібай.
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21.01.2023 21:42 Відповісти
ФУ ФУ ФУ!!!КЛОУН!!!ТЫ КАКОГО ВООБЩЕ БАЗАРИШ!!!ТЫ ТАКОЙЖЕ СМЕРТНЫЙ!!!И ТО ЧТО ТЫ ПРЕЗЕРВАТИВ ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ТЫ ИМЕЕШ ПРАВА ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ О ТАКОМ!!!МРАЗЬ!!!
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21.01.2023 21:46 Відповісти
Мы теяем лучших Людей Украины,а такое Г как ты твоё окружение переживут все и вся.
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21.01.2023 21:47 Відповісти
Таки да , таргани i щури завжди виживають де завгодно.
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21.01.2023 22:33 Відповісти
краще б ти "потєрявся" i весь склад твоєї гнилої #ОПи.
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21.01.2023 21:56 Відповісти
Втрачаємо кращих? Шось сталося з лисим або з Юзіком?
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21.01.2023 21:59 Відповісти
... сьогодні втратили (для квартального общака) Лозинського ...
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21.01.2023 22:02 Відповісти
Що ти жи2 знаєш про втрату друзів і знайомих? Завтра будуть хоронити чоловіка моєї однокласниці,командира роти,який загинув під Соледаром,тобі зчистку ніколи не зрозуміти горя України!
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21.01.2023 22:22 Відповісти
Шановне панство, а чи не можуть буди сьогоднішні корупційні скандали у команді найогиднішого спецоперацією москалів?!

умовний єрмачок/хламідія/сам найогидніший побудували схему крадіжок на харчах для армії; домовилися про відсоток відкату, а тепер самі зливають через ЗМІ своїх поплічників;

А це б'є по іміджу України. Варто задуматися, чому саме у такий вирішальний час, коли мають дати танки/дальнобійні ракети/авіацію спливає все це гівно?!

Чому не місяць тому, чому не тиждень?! Момент влучно підібраний.

Великі щури зливають малих і вже непотрібних, як ящірка скидає свій хвіст.
Думай-ТЕ!
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21.01.2023 22:32 Відповісти
Твоїми старанням Зє-гідрант: Оманським домовленостяи, гдєта пасрєдінє, урізанням фінансування армії, великим крадівництвом, агенту ФСБ в ОПі.
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21.01.2023 22:41 Відповісти
Введіть в http://www.google.com.ua/ www.google.com.ua/ запит: хто найбільший придурок у світ
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21.01.2023 22:44 Відповісти
Живу біля цвинтаря. Прапори, боляче на них дивитись. Це розплата за поцілунки з москалями, тривалістю більше 300 років.Махно сюсюкався з Леніним, що призвело до захоплення Криму та всієї України. Шевченко поїхав вчитися манєрам до Пітербурху, Корольов вирішив підвищити кваліфікацію у Москві, Скрипка підзаробив у Старых песнях о главном.. Цей список нескінченний. Тому над нами сміються, клеючи ярлик "адиннарот".Як швидко Махно забув про Батурін, Скрипка за Голодомор, чи забудуть за цю війну, питання риторичне.
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21.01.2023 22:45 Відповісти
про Шевченка - його силоміць вивезли в підорбург як кріпака.
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22.01.2023 01:08 Відповісти
Він їздив, або повертався туди за власним бажанням неодноразово вже бувши вільним, живши там не один рік. Махно активно допомагав московитам окуповувати Україну.Просте питання, чому ніхто не каже що Махно сєпар-колаборант. Ось за це мовчання на нас кажуть "адиннарот". За козаків, що присягали царю, за те що Шевченко вертався до Росіі, за те що нам до лампочки що Махно не герой-легенда, а московитський поплічник окупації.
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22.01.2023 07:19 Відповісти
Добра людина, сердечна, він усіх нас об'єднує у цей складний час, тримаймося разом з ним.
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21.01.2023 22:48 Відповісти
Зеля об'єднав всіх зрадників навколо себе, дав можливість з 2019 року повернутися покидькам з розряду Бені, Портнова назад в Україну, справді добра і сердечна людина
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21.01.2023 22:52 Відповісти
Так проблема з здрадниками дуже суттева, але так виходить що в нас правова держава, і треба вагомі докази.
Але Портнова навіть при колишньому президентові, не знайшли доказів щоб засудити.
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21.01.2023 23:17 Відповісти
не треба ******* адвокат сраний,при попередньому Президенті,портнов носа до України не показував,цікаво чому га дебелику?
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22.01.2023 02:07 Відповісти
Що там з яйцями для ЗСу
по 17 гривень за штуку ссуки?
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21.01.2023 23:09 Відповісти
а зе особисто подякував пану рєзнікову за "ресторанне" меню для армії? а подякував своїм колегам за нехлюйство та ігнор інформації про напад рф через що і проsрали південь, "Мрію"? і за те, що "оборонка" до війни працювала аж 1 день на тиждень?
і що ще там, у владних кулуарах, твориться, поки Україна втрачає найкращих своїх людей у кривавій бойні?
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21.01.2023 23:26 Відповісти
НЕ МОЖНА ЗНІМАТИ КУРЕЙ, ЯКІ НЕСУТЬ ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ.
МОЖЕ ЗГОДОМ І ПЕРЕД НИМИ БУДЕМО ВИБАЧАТИСЯ...
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22.01.2023 04:24 Відповісти
а хіба хтось каже про "зняти"? мова про те, щоб з'ясувати, куди саме ті "золоті яйця" несуться)) і про те, щоб підвести згодом підсумки і зробити правильні висновки. щоб надалі доля країни вирішувалась не "по приколу".
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22.01.2023 18:33 Відповісти
Шашликі?
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22.01.2023 02:29 Відповісти
ОТ БИ ПОБАЧИТИ СПИСОК РОДИЧІВ МОЖНОВЛАДЦІВ, ЯКІ ВОЮЮТЬ
А ТО З ЧУЄМО ЗДЕБІЛЬШОГО ПРО ПЕРЕПИСАНЕ НА НИХ МАЙНО І БІЗНЕСИ.
ПАДЛИ.
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22.01.2023 04:22 Відповісти
человек без стыда и без совести, уклонист без образования снова несет пургу... наверное, собрался на шашлычок...
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22.01.2023 05:36 Відповісти
 
 