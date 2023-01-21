Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців увечері 21 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці глави держави.
"Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах.
Мої співчуття всім рідним і близьким… Боляче про це думати, боляче говорити. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних – собі і державі. Не повернеш...
Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять…
Світла пам’ять усім, чиї життя забрала війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Солдати кожен день на фронті гинуть але про них ніхто не згадує...
Під час зйомок, і між дублями.
А оце недолуге - юродивий паяц. Без мізків, таланту та на мотузці свого хазяїна. Просто - найвеличніше верховне НІЩО!
Развлекая всх окрест .
Ну скажи , какого -уя ,
В Президенты ты полез?
🤡🤡🤡
Сподіваюся в одну прекрасну ніч воїни ЗСУ його повісять разом із Єрмаком та рештою офісу + урядом крадіїв
Саме тому зелені перевертні відмінили екзамен з історії України ?
чмоніщо!
Де вибачення перед волонтерами, проти яких відкрито сотні справ?
Де вибачення перед Ющенком за "сеньйор-голодомор"?
Де вибачення перед Порохом та вірянами за "термос"?
Де вибачення перед Громадянами України за "актрису німецьких фільмів для дорослих"?
Де вибачення за "********* палички" перед родинами Небесної сотні?
Зате є вибачення перед вівцей@бом ка-диркіним!
Допоки цього не буде, я ніц не повірю жодному слову цього малороса без Батьківщини.
А далі будуть інші питання з циклу "якщо я порушу закон, то сам піду...."
сприймають за вечірнього дурника і не більше.
Гніда - завдяки твому правлінню був захоплений Маріупіль і там кацапами було вбито 100 тисяч людей. Місто Маріупіль стало цвинтарем.
ЦЕ ТОБІ ПРО ЦЕ ТРЕБА ПАМЯТАТИ
Мы ежедневно теряем совесть стыд и срам..., утром бабло,вечером стулья... можно и наоборот..но доляры пары и фунты вперёд
Зеля Астанавитесь...ЦРУ и ФБР все видят...в Госдепе тоже....
Привет сексологу Илащук 😛😛
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/v-ukrajini-zaraz-nemaye-korupciji-bagato-korupcioneriv-vyjihaly-razom-z-vkradenymy-groshyma-zelenskyy
замість того, щоб готуватися до війни - крали на дорогах та послаблювали країну, що і призвело до цієї війни
Зе зрада.
А чи не голодують?
Ну що ж, Володя, пнувся як жаба на корчі, Пороха обдрищував, тепер розгрібай.
умовний єрмачок/хламідія/сам найогидніший побудували схему крадіжок на харчах для армії; домовилися про відсоток відкату, а тепер самі зливають через ЗМІ своїх поплічників;
А це б'є по іміджу України. Варто задуматися, чому саме у такий вирішальний час, коли мають дати танки/дальнобійні ракети/авіацію спливає все це гівно?!
Чому не місяць тому, чому не тиждень?! Момент влучно підібраний.
Великі щури зливають малих і вже непотрібних, як ящірка скидає свій хвіст.
Думай-ТЕ!
Але Портнова навіть при колишньому президентові, не знайшли доказів щоб засудити.
по 17 гривень за штуку ссуки?
і що ще там, у владних кулуарах, твориться, поки Україна втрачає найкращих своїх людей у кривавій бойні?
МОЖЕ ЗГОДОМ І ПЕРЕД НИМИ БУДЕМО ВИБАЧАТИСЯ...
А ТО З ЧУЄМО ЗДЕБІЛЬШОГО ПРО ПЕРЕПИСАНЕ НА НИХ МАЙНО І БІЗНЕСИ.
ПАДЛИ.