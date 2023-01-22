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У Стокгольмі на протесті спалили Коран, у Туреччині "відповіли" палаючим прапором Швеції. ВIДЕО

На протесті у Швеції спалили Коран, у Туреччині натомість спалили прапор Швеції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомили, що примірник Корану біля консульства Туреччини спали лідер данської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан, у нього є шведське громадянство.

У Туреччині водночас у відповідь спалили державний прапор Швеції. Акція відбулася під будівлею посольства Швеції в Стамбулі.

Влада Швеції поки ніяк не відреагувала на неї.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Туреччини звинуватило Швецію у порушенні зобов'язань, взятих перед Анкарою щодо процесу членства в НАТО. Також міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар назвав "безглуздим" призначений на 27 січня візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона до Туреччини і повідомив, що Анкара скасувала його. Причиною стали антитурецькі протести у Стокгольмі.

Також читайте: "Повішення" опудала Ердогана: Туреччина скасувала запрошення спікеру парламенту Швеції

Автор: 

Коран (4) протест (2398) Туреччина (3500) Швеція (955)


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Топ коментарі
+50
Тільки мені здається, що з цих протестів стирчать росіянські ріжки?
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22.01.2023 13:21
+40
корисні ідіоти...руснява провокація
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22.01.2023 13:20
+30
Зачем палить книгу, которую уважают многие сотни миллионов людей на нашей планете? И какое отношение Коран имеет к Турции? Спалили бы турецкий флаг перед посольством Турции и нет вопросов. Надеюсь, дадут штраф побольше и общественные работы за такие поступки.

Действительно пахнет кацапской сволочью. Кацапы содержали на себе под 80-90% всех грязных организаций по всему миру. Это наглядно было видно после 24-го февраля, когда многие из них перестали делать свои акции, т.к. им перестали башлять деньги. Все эти зеленые с агрессивным закрытием атомных электростанций и остальные - ну чисто же на кацапов работают. Нормальные зеленые не будут наносить ущерб экономике, так как в будущем имея бабло можно все исправить, а вот без денег и без электроэнергии страны попадут на крючок, что и произошло.
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22.01.2023 13:27
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корисні ідіоти...руснява провокація
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22.01.2023 13:20 Відповісти
Однозначно
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22.01.2023 13:43 Відповісти
100%
треба комусь бунти в европі
і ми знаємо кому
всі знають що сталося з тим хто намалював карикатуру на пророка Мухамеда
це відкрита провокація, і ці люди знали що роблять
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22.01.2023 14:44 Відповісти
Тільки мені здається, що з цих протестів стирчать росіянські ріжки?
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22.01.2023 13:21 Відповісти
К бабке не ходи - там торчат солберецкие шпили и не только с датским и шведским гражданством. На лубянке выдадут какое надо!
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22.01.2023 13:59 Відповісти
Да, так выглядит путлеровская многоходлвочка. Но парадокс в том, что Швеция и Турция решат этот вопрос за неделю-две, а путлер или сам сдохнет, или его ждет виселица. Конец диктаторов и палачей известен. Хотя сам по себе он не опасен, опасно стадо, которое ему верит...
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22.01.2023 14:18 Відповісти
Турки - це інородне тіло в НАТО
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22.01.2023 13:22 Відповісти
Свого часу була реальна загроза захоплення Босфору та Дарданел радянським союзом. І щоб попередити це, західні країни у терміновому порядку прйняти туреччину до нато.

Після вторгнення Німеччини на територію СРСР Туреччина оголосила про свій нейтралітет. Проте на Потсдамській конференції влітку 1945 року радянським урядом були пред'явлені територіальні претензії до країни. Сталін мав на меті приєднати території Закавказзя, що з 1878 року належали Російській імперії, а в 1921 році за радянсько-турецьким договором «Про дружбу і братерство» були передані Туреччині. Велика Британія та США боялися експансії «червоної чуми» й підтримували в цьому питанні саме Туреччину. Крім того, стратегічною ціллю Москви ще з ХІХ століття були Босфор та Дарданелли - протоки, контроль над якими дозволив би перетворити Чорне море на «внутрішнє море Росії». У ХХ столітті не полишав цих намірів і СРСР. Як наслідок, через апетити Радянського Союзу, що загрожували суверенітету Турецької Республіки, Анкара взяла курс на зближення із Заходом.

Північноатлантичний альянс утворився 4 квітня 1949 року. Уже з того часу Анкара розуміла важливість Альянсу як противаги Радянському Союзу. Турецька влада розглядала вступ до НАТО як певну гарантію своєї територіальної цілісності. Проте країні не вдалося стати членом Альянсу одразу в 1949 році. Це пояснювалося тим, що уряди європейських країн-членів НАТО не вважали Туреччину європейською державою ні в географічному, ні в культурно-історичному, ні в релігійному планах.

У 1950 році розпочалася війна між Республікою Корея та КНДР. Участь Туреччини в Корейській війні мала значний вплив на її політичний розвиток. У цій війні Турецька Республіка надавала допомогу Республіці Корея й виступала проти комуністичних сил, яких уособлювали КНДР, КНР та СРСР. Цей крок був вододілом, який показував, що Туреччина прагне зближення з європейськими державами та поділяє цінності «вільного, демократичного світу». Таким чином, 18 лютого 1952 року Туреччина стала офіційним та повноправним членом Північноатлантичного альянсу.
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22.01.2023 13:35 Відповісти
Контроль над проливами ще АНТАНТА обіцяла царю-батюшкє після першої СВО , але не зрослось..
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22.01.2023 14:11 Відповісти
Полюбом кацапские свиньи подливают масла в огонь.
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22.01.2023 13:23 Відповісти
100 % кацапський засланець спалив
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22.01.2023 13:23 Відповісти
Кацапня ні разу не палиться.
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22.01.2023 13:25 Відповісти
Кацапи так відволікають від геноциду в Україні
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22.01.2023 13:26 Відповісти
Зачем палить книгу, которую уважают многие сотни миллионов людей на нашей планете? И какое отношение Коран имеет к Турции? Спалили бы турецкий флаг перед посольством Турции и нет вопросов. Надеюсь, дадут штраф побольше и общественные работы за такие поступки.

Действительно пахнет кацапской сволочью. Кацапы содержали на себе под 80-90% всех грязных организаций по всему миру. Это наглядно было видно после 24-го февраля, когда многие из них перестали делать свои акции, т.к. им перестали башлять деньги. Все эти зеленые с агрессивным закрытием атомных электростанций и остальные - ну чисто же на кацапов работают. Нормальные зеленые не будут наносить ущерб экономике, так как в будущем имея бабло можно все исправить, а вот без денег и без электроэнергии страны попадут на крючок, что и произошло.
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22.01.2023 13:27 Відповісти
В тому і весь сенс.
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22.01.2023 13:30 Відповісти
спалили Коран щоб підбурити якомого більше людей, бо спаливши турецький прапор підбурили б тільки турків
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22.01.2023 15:00 Відповісти
немає більш жахливої сили аніж ідіоти що збираються до купи.
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22.01.2023 13:27 Відповісти
Ни шведы, ни турки не принимали участия в данной провокации - как с одной, так и с другой стороны присутствовали русские свиньи. Как по мне - то сегодня не время страдать куйней ибо такие действия только на пользу террористическому режиму бункерной нечисти.
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22.01.2023 13:28 Відповісти
ХТО НАТІВЦЯМ РІДНІШИЙ? ШВЕЦІЯ ЧИ ТУРЕЧЧИНА?

Я ДУМАЮ, ВИШВИРНУТЬ ТУРЕЧЧИНУ, ПРИЙМУТЬ ШВЕЦІЮ.
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22.01.2023 13:29 Відповісти
Никто Турцию из НАТО не выкинет. Иначе НАТО потеряет не только огромную армию но и черноморский регион.
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22.01.2023 14:12 Відповісти
Чому ? Румунія, Болгарія ... Україна ... Молдова
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22.01.2023 14:28 Відповісти
а хто з них контролює Босфор і Дарданелли?)))
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22.01.2023 15:03 Відповісти
И как они контролируют Боспор и Дарданеллы?
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22.01.2023 18:41 Відповісти
Військовий флот у них є ? Авіація, у т.ч. морська ? Залізниця і транспортна авіація ? Супутники ?
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22.01.2023 19:44 Відповісти
А у Турции есть. Потому она и нужна НАТО.
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22.01.2023 20:48 Відповісти
"НАТО потеряет ... черноморский регион" - я відрефлексував на цю заяву.
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22.01.2023 22:37 Відповісти
смішний ти)) Турцію прийняли в НАТО щоб приборкати і щоб вона не стала учасницей Варшавського договору
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22.01.2023 15:02 Відповісти
Третий этап войны - информационно-диверсионный. Расшатывание единства как в Украине так и за ее пределами. Все должны помнить об этом в том числе и страны запада.
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22.01.2023 13:32 Відповісти
Ще б пісюнами помірялись..
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22.01.2023 13:38 Відповісти
Навіщо в НАТО Туреччина та Угорщина? Ну, ОК, Туреччина хоча б сильна держава і контролює протоки, а Угорщина? Безпринципна хрінь, що сидить на дотаціях, але має купу понтів.
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22.01.2023 13:39 Відповісти
Угорщина для того, щоб кацапня собі у центрі Європи військове звалище на кшалт "калінінграду" не зробила
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22.01.2023 14:09 Відповісти
Цьому Расмусу Полудану росянам достатньо було забашлятии пару тисяч евро, він би і парламент Швеції підпалив.
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22.01.2023 13:59 Відповісти
а ***** тем временем потирает руки.............................долбни
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22.01.2023 14:08 Відповісти
Рашистські роки стирчать, і до гадалки не ходи, 100500%
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22.01.2023 14:13 Відповісти
Опечатка: роги, роги підлої тварюки
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22.01.2023 14:14 Відповісти
Идиоты.
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22.01.2023 14:13 Відповісти
Це не перший раз історія з цим кораном... В Данії здається цей ідіот уже палив коран...
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22.01.2023 14:17 Відповісти
Датский безмозглый в Щвеции совершил поступок психически больного человека. При чем тут Коран. Абсолютно не при чем. Этот человек если не болен ,то он должен ответит за свой поступок. За то что сеет вражду между людьми разной веры. Думаю этот случай не принесет вреда Украине. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.01.2023 14:19 Відповісти
Я думаю єто чистой водьі провокация.
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22.01.2023 15:12 Відповісти
А як щодо слова "одночасно"? Звідкіля в Туреччині наперед знали, що буде у Швеції відбуватися? Значить це було вже заплановано, а значить точно свинособаки розхитують, щоб турки не дали згоду на прийняття Швеції в НАТО.
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22.01.2023 14:25 Відповісти
ВСІ європейські "ультра-праві" - на підсосі у кремлядів
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22.01.2023 14:32 Відповісти
это и есть сатана, он не верует ни в какую рилигию, от таких мразей исходит ненависть и всякое зло
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22.01.2023 14:33 Відповісти
..стопудово там задіяні тупорили, без фантазій, кдбшні кацапи на боці і "шведів" і "турків"...
шведи та турки, зберіться та дайте москалям мзди, не ведіться на конфлікт, саме це і є мета кремлядів
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22.01.2023 14:35 Відповісти
А русня точно не перепутала? Может было задумано наоборот? У них же всё наоборот...
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22.01.2023 14:53 Відповісти
"В Швеції - коран, в Туреччині - флаг Швеції. І дивись не переплутай, Кутузов!" (С)
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22.01.2023 15:08 Відповісти
Шось в мене таке відчуття, що обидві акції організувала одна і та сама організація. Самі здогадайтеся яка
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22.01.2023 15:06 Відповісти
А флаг Швеции гореть не хочет.
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22.01.2023 15:36 Відповісти
Судя по эффективности, зажигалки были московитские - работают с 10 раза.
( Хальт! Русишь партизанен? Спички "Гомельдрев"? Даффай-даффай !" )
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22.01.2023 16:01 Відповісти
Давненько турок не пиз...ли)
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22.01.2023 16:34 Відповісти
Шведы вызвали посла турции за допущение надругания над своим флагом?
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22.01.2023 19:47 Відповісти
Хорошо герб Швеции не тронули.Ведь 3 короны их=3 Огням-гербу Баку.И названия (корон и огней) одни и теже,но переводятся ТОЛЬКО с ИндоПэриджанского.
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22.01.2023 20:10 Відповісти
А як колись захищали тих хфванцузьких карикатуристів, які зобразили Пророка терористом. Є речі (священні для певних суспільств), які краще не чіпати і не прикриватись демократією.

За спалення Корану треба когось посадити, як такого, хто розпалює міжрелігійну ворожнечу.
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22.01.2023 20:14 Відповісти
Я думав Ердоган розумніший
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22.01.2023 20:32 Відповісти
Эрдоган не должен использовать Ислам ради интересов турции, если ему не наравится Швеция надо всего лищь покинуть блок нато
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23.01.2023 19:54 Відповісти
Я не подеживаю сатаниста который сжег Коран, Всевышний создаст ему по заслугам,у Корана есть очень сильный покровитель,можете не сомневаться этот жалкий человечишка очень скоро будет раскаиваться, но будет поздно
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23.01.2023 20:04 Відповісти
 
 