У Стокгольмі на протесті спалили Коран, у Туреччині "відповіли" палаючим прапором Швеції. ВIДЕО

На протесті у Швеції спалили Коран, у Туреччині натомість спалили прапор Швеції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомили, що примірник Корану біля консульства Туреччини спали лідер данської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан, у нього є шведське громадянство.

У Туреччині водночас у відповідь спалили державний прапор Швеції. Акція відбулася під будівлею посольства Швеції в Стамбулі.

Влада Швеції поки ніяк не відреагувала на неї.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Туреччини звинуватило Швецію у порушенні зобов'язань, взятих перед Анкарою щодо процесу членства в НАТО. Також міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар назвав "безглуздим" призначений на 27 січня візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона до Туреччини і повідомив, що Анкара скасувала його. Причиною стали антитурецькі протести у Стокгольмі.

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