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У Дніпрі біля будинку, в який влучила російська ракета, провели панахиду за загиблими. ВIДЕО

Сьогодні у Дніпрі відбулася панахида за загиблими у результаті найпотужнішого удару Росії по Дніпру.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Пряме влучання ворожої ракети у багатоповерхівку міста забрало життя 46 мирних людей. Такі офіційні дані на сьогодні, 22 січня.

Заупокійне богослужіння відбулося безпосередньо біля дев’ятиповерхівки, в яку поцілила російська ракета.

Панахида зібрала рекордну кількість людей, яким дозволили пройти до будинку.

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На сьогодні у багатоповерхівці по Набережній Перемоги, 118 відновлено:

- електропостачання у 16 під’їздах;

- водо- та теплопостачання також у 16 під’їздах;

- газопостачання уже є у 13 під’їздах. Ще три чекають на висновки експертів.

- запущено 14 ліфтів. Ще по двох підйомниках призначена експертиза на понеділок.

Загалом, у будинку в який влучила ракета буде здійснено монтаж близько 1 500 вікон, ще 500 у будинках поблизу.

Постраждалі від атаки ворога 14 січня отримають на руки до 2 мільйонів гривень.

Мільйон гривень виділяє місто і мільйон гривень, за попередньою домовленістю, надійде до міста з області. Також багато бажаючих допомогти. В Україні це фонд Kiddo та Монобанк. У світі це міста-побратими Дніпра і посольства багатьох країн, на прохання яких в Україні буде відкрито спеціальний рахунок держказначейства, куди з-за кордону можна перевести гроші.

Ці гроші також підуть напряму постраждалим людям.

Компенсацію за свої втрачені квартири люди отримають вже через місяць після проведення інструментального обстеження будинку.

За розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова ухвалено рішення анулювати всі заборгованості за комунальні послуги для людей, які втратили житло після удару російської ракети.

Поблизу місця трагедії в НВК № 66 за адресою просп. Героїв, 3 відкрито штаб допомоги постраждалим . Він працює до щоденно з 8:00 і до 20:00.

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Також свої послуги місту запропонувала приватний нотаріус. Вона буде допомагати постраждалим в нотаріальному оформленні документів", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Дніпро (3273) панахида (54)


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Кацапам ніколи не буде прощення. Терористи, які сіли в наші літаки,які ми їм передали, взяли наші ракети, які ми їм передпали і вдарили по мирному місту. Це не вкладається в голові. Ті, що згідно "Будапештського меморандуму" мали б захищати наш суверенітет, бо крім літаків і ракет ми їм віддали ядерну зброю, напали на нас. Кинули ракеті в мирних, на голови дітей і жінок.
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22.01.2023 20:51 Відповісти
Ані москалям, ані тим, хто називав їх братами.
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22.01.2023 21:04 Відповісти
Земля пухом всим загиблим Дніпровцям від ракети кацапів.
Нажаль молитва нічим вже не може допомогти загиблим ....
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22.01.2023 21:39 Відповісти
Молитва допомагає душам, тих, кого вбила московія.
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23.01.2023 07:31 Відповісти
Що душа жива живе після смерті Слово Бога ні чи чирк, це церковне вчення від людей
По суті робиться ритуал для заспокоєння людей і про воскресіння з мертвих у майбутньому
як це було з Їсусом Христосм ані слова
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23.01.2023 13:17 Відповісти
Нехай царствують невинні душі, загублені кровожерливими недобратами..
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22.01.2023 22:07 Відповісти
Якщо панахиду відправляли попи МП, то це цинізм вищого гатунку.
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22.01.2023 22:50 Відповісти
Це були священники від ПЦУ, канонічної Православної Автокефальної церкви в Україні. Московські попи заробляють на хрещенні дитини, при похованнях, там в них свої розцінки(своя такса). Нажаль, в місті Дніпрі і інших містах люди не розібравшися ходять до тих храмів і не виключено, що при похованнях вбитими російською ракетою, якраз відспівували попи від УПЦ МП, бо їх послуги прикріплені фактично до кожної "ритуальної послуги".
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23.01.2023 07:36 Відповісти
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22.01.2023 22:50 Відповісти
 
 