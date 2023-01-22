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Керівника патрульної поліції Львівщини Пилипенка відсторонили від обов’язків через "подарунок" дівчині. ВIДЕО

Начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко, як підозрюють, подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на авто по центральній площі Львова. Його усунули з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі патрульна поліція України.

Як зазначили у відомстві, сьогодні, 22 січня, у мережі поширили відео, на якому Пилипенко, попередньо, дарує своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.

"За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків", - ідеться в повідомленні.

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У патрульній поліції додали, що вже призначено службове розслідування.

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

подарунок (61) звільнення (2675) патрульна поліція (1442) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+59
Нема мозгів, щитай каліка, позор і ідіотизм в одному відео.
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22.01.2023 20:47
+54
як гидко,що у нас так багато бидла і дуже часто воно зосереджене саме там,де його немає бути
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22.01.2023 20:48
+49
я вже давно пишу що зелені ****** а з ними всі силовики
і кругом курви, курви, курви
речниками, радниками, послами, на тендерах
в Україні такої сексуально озабоченої влади ще не було...
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22.01.2023 20:48
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Гірше не перпустка, а поводження таких організмів на дорогах. Сидять в люксових мерсах і пальці гнуть. "Та я, да я , ти ти знаєш хто мій чоловік" і починається.
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22.01.2023 22:39 Відповісти
А девушка хоть того стоила?
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22.01.2023 22:40 Відповісти
Жахливі відчуття...
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22.01.2023 22:44 Відповісти
Кабаки и бабы доведут до цугундера!

https://www.youtube.com/watch?v=ptZwdFjAoJ4&ab_channel=MaratChariev
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22.01.2023 22:45 Відповісти
А як взагалі таке тупе бидло стало главою?
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22.01.2023 22:46 Відповісти
А подружка йому навіщо?!
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22.01.2023 23:49 Відповісти
а были ли нормальные? прям на профессоров права и философии вряд ли когда-то был большой спрос на всяких "глав". да и не обучают уже наверное, там, мораль, этика и т.п. и чем дальше тем как правило хуже. так что от последователя наверное будет сюрприз похлеще.
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23.01.2023 03:08 Відповісти
Ці клоуни,- двоє постолів пара🤔🧐😁 У місті Львові для узагальнюючої назви цієї парочки є файне слово "bydlo", що з польської означає "скотиняка",- львів'яни мене зрозуміють.
Файна наука фізіогноміка, - досить одного погляду на ці рильця, щоб зрозуміти всю глибину інтелекту цієї іванки-стефанки-марічки та такого ж, їй, до пари, іванка-дурника😁 Зуміло ж це чудо від'ємної селекції якось з гірського села спуститись та до міста не добігти😝😝😝😝😝😜🤪 Цікаво, а яке рило у того керівника, який того недолугого рекомендував на це керівне крісло в поліції,- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😝😝
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22.01.2023 22:48 Відповісти
Мені від такого вже і ржати гидко…
за.бали ці інфузорії навкруги і у всіх сферах…
******* просто☹️
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23.01.2023 05:00 Відповісти
А скільки таких перепусток ВЖЕ роздано?
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22.01.2023 22:54 Відповісти
Мають мабуть всі, крім Садового !
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22.01.2023 23:06 Відповісти
там за деньги а тут по любви.
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23.01.2023 03:09 Відповісти
***, какой же колхоз.... черти конченные...
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22.01.2023 23:01 Відповісти
З сюжету тільки в кінці зрозуміло, що вона таки вміє говорити.
Оце так престиж, всім назло проїхати через площу.
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22.01.2023 23:11 Відповісти
Нелюди! Розбили коханння поліцая і головного шпеціаліста, помічника депутата обласної ради. Ото помогла і депутату і коханому-двом дурням, які її утримують!
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22.01.2023 23:20 Відповісти
Яким треба бути *упим?
І це нач. а що з підлеглими?
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22.01.2023 23:35 Відповісти
Підлеглі нормальні.
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23.01.2023 07:35 Відповісти
як і його подруга? Помічниця та консультанка депутата..
Ця парочка щонайменше - недолугі жлоби.
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23.01.2023 10:18 Відповісти
ви ще не бачили витівки нашого з ковеля
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23.01.2023 00:49 Відповісти
А що за кайф порушувати закон людині, яка повинна цей закон охороняти? Це така вихованість? Дуже хотілося бути вибірковим? Або «можу собі дозволити»? Скільки вже можна бути такими неандертальцями? Побільше розголосу менше буде бидла..
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23.01.2023 02:13 Відповісти
Ну, якщо у начальника патрульної поліції немає мізків на знімати і тим більше не викладувати компромат на самого себе....
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23.01.2023 02:47 Відповісти
То вона виклала. Недалеко від його розуму відійшла. Яке йшло, такого й здибало. І вона - помічник депутата. Допоможе і йому перепустку отримати. А Департаменту патрульної поліції - респект, не чекали журналістського розслідування.
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23.01.2023 03:04 Відповісти
І коли ж вона встигла на "свій" мерседес заробити...
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23.01.2023 03:07 Відповісти
Дура однозначно. Ну получила ты пропуск, ну промолчи, неужели непонятно. Тщеславие погубило многих. А баба, видимо, слишком тупая, не читала классиков
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23.01.2023 08:13 Відповісти
Хорошо, что не промолчала, а подставила и себя и его. Представляете - жители Львова все время видели бы эту шмару со спецпропуском на "своем" мерседесе. Пусть и дальше тщеславие губит таких дур и их самцов.
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23.01.2023 10:02 Відповісти
Тупість, від якої просто гидко…
Дивишся на цю дівчину і не можеш зрозуміти… чи вона взагалі думає..
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23.01.2023 04:56 Відповісти
Прикро, у що перетворили Патрульну поліцію... Знаю особисто багатьох патрульних, порядні, високоморальні, професійні та освічені люди. Не думав, що ними керує такий жлоб... Сподіваюся - більше там немає подібних
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23.01.2023 07:33 Відповісти
К сожалению, это норма у нас: идиот начальник и нормальные рядовые
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23.01.2023 08:14 Відповісти
Читав і плакав. "Як відомо, у Романа Пилипенко бездоганний послужний список. Народився у місті Макіївка Донецької області. У 5 років разом з родиною переїхав до Донецька." Кому відомо? "Розпочав кар'єру в правоохоронних органах Роман Пилипенко одразу після завершення університету в Донецьку у 2008 році: пішов в обласне управління державної служби боротьби з економічними злочинами. Також працював на посаді старшого оперуповноваженого спец. відділу боротьби з правопорушеннями в сфері інтелектуальної власності та високих технологій при Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області."
Як випусник Донецької школи міліції на Засідько, 13, уявляю його зв"язки.
"У 2014 році працював у приватній фірмі" ???!!!
Як "донецький" "донецькому", тут орден "За заслуги", як мінімум.
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23.01.2023 13:44 Відповісти
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/yak-nachalnyk-patrulnoyi-politsiyi-lvivshyny-myie-avto-kokhanoyi-na-sluzhbovii-myitsi-video-107252 Як начальник патрульної поліції Львівщини миє авто коханої на службовій мийці (відео)

На цьому відео людина зовні дуже подібна на начальника УПП Романа Пилипенка миє на службовій мийці на території УПП автомобіль, як дві краплі води подібний на попередній автомобіль його дівчини Василини.
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23.01.2023 21:56 Відповісти
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