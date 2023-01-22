Керівника патрульної поліції Львівщини Пилипенка відсторонили від обов’язків через "подарунок" дівчині. ВIДЕО

Начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко, як підозрюють, подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на авто по центральній площі Львова. Його усунули з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі патрульна поліція України.

Як зазначили у відомстві, сьогодні, 22 січня, у мережі поширили відео, на якому Пилипенко, попередньо, дарує своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.

"За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків", - ідеться в повідомленні.

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У патрульній поліції додали, що вже призначено службове розслідування.

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