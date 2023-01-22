Керівника патрульної поліції Львівщини Пилипенка відсторонили від обов’язків через "подарунок" дівчині. ВIДЕО
Начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко, як підозрюють, подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на авто по центральній площі Львова. Його усунули з посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі патрульна поліція України.
Як зазначили у відомстві, сьогодні, 22 січня, у мережі поширили відео, на якому Пилипенко, попередньо, дарує своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.
"За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків", - ідеться в повідомленні.
У патрульній поліції додали, що вже призначено службове розслідування.
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Файна наука фізіогноміка, - досить одного погляду на ці рильця, щоб зрозуміти всю глибину інтелекту цієї іванки-стефанки-марічки та такого ж, їй, до пари, іванка-дурника😁 Зуміло ж це чудо від'ємної селекції якось з гірського села спуститись та до міста не добігти😝😝😝😝😝😜🤪 Цікаво, а яке рило у того керівника, який того недолугого рекомендував на це керівне крісло в поліції,- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😝😝
за.бали ці інфузорії навкруги і у всіх сферах…
******* просто☹️
Оце так престиж, всім назло проїхати через площу.
І це нач. а що з підлеглими?
Ця парочка щонайменше - недолугі жлоби.
Дивишся на цю дівчину і не можеш зрозуміти… чи вона взагалі думає..
Як випусник Донецької школи міліції на Засідько, 13, уявляю його зв"язки.
"У 2014 році працював у приватній фірмі" ???!!!
Як "донецький" "донецькому", тут орден "За заслуги", як мінімум.
На цьому відео людина зовні дуже подібна на начальника УПП Романа Пилипенка миє на службовій мийці на території УПП автомобіль, як дві краплі води подібний на попередній автомобіль його дівчини Василини.