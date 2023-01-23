Підбитий танк, 5 БТР та 30 окупантів, - результати "наступу" росіян на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив кадри, на яких видно результати невдалого наступу росіян на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На відео "наступ" окупантів на запорізькому напрямку. Знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.

Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти спробували наступати малими групами у Запорізькій області, але були відкинуті, - Сили оборони