Підбитий танк, 5 БТР та 30 окупантів, - результати "наступу" росіян на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив кадри, на яких видно результати невдалого наступу росіян на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На відео "наступ" окупантів на запорізькому напрямку. Знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.
Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Y.M. Z.
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Чей Крым - ботяра?
Ты согласен что армия рашки проводит геноцид украинского народа?
Вылупился ты 3 дня назад. Обычно так рождаются аккаунты кремлеботов да и манера поведения у тебя ватная.
Будьте пильними і бережіть себе. 💙💛
молимось за Вас, дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
На добраніч усім оркам, що лежать по-домашньому.