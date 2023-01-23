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16 061 37

Підбитий танк, 5 БТР та 30 окупантів, - результати "наступу" росіян на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив кадри, на яких видно результати невдалого наступу росіян на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На відео "наступ" окупантів на запорізькому напрямку. Знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.

Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти спробували наступати малими групами у Запорізькій області, але були відкинуті, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (17359) Генштаб ЗС (6570) Запорізька область (3601) наступ (230)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо, Українські Воїни!

Будьте пильними і бережіть себе. 💙💛
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23.01.2023 00:58
+13
Донаступались.
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23.01.2023 00:47
+12
Нашим Воїнам щира подяка за чудові новини ,
молимось за Вас, дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.01.2023 01:00
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Донаступались.
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23.01.2023 00:47 Відповісти
А їм подобається по граблях бігати..
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23.01.2023 00:50 Відповісти
Зсу це сила ,але на майже рік війни є різниця між БМП і БТР.
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23.01.2023 00:50 Відповісти
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23.01.2023 00:57 Відповісти
немає сьогодні мабудь жодної новини, де б ця ботяра кацапська не наклала купу лайна
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23.01.2023 01:02 Відповісти
чому всі тупі боти пишуть про час реєстрації? ... це типу шах і мат, немає чого відповісти по ділу ... під новинами про мобілізацію ти обсираєшся, а про танчики першим прийшов писати - типовий диваний "патріот" - воюйте але не є, ніщіть орду але без мене
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23.01.2023 01:03 Відповісти
2 вопроса
Чей Крым - ботяра?
Ты согласен что армия рашки проводит геноцид украинского народа?
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23.01.2023 01:11 Відповісти
Тварина пишуть люди ,а боти такы як ти ригають і думають що їх не видно.Включають мага українця і роблять все щоб зробити більше діалогу і срача.Вас гадів видно за кілометри.Також манеру писати і выдповыдати також видно за кілометр ти гівно кацапське ви особливо палитись за слово патріот.Потухни перхоть з під яєць.
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23.01.2023 01:25 Відповісти
То бе приходять з повісткою до військомату, захищати державу від орків, що ти будеш робити?
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23.01.2023 01:26 Відповісти
Я не тільки там був а вже давно там де ти всцишься від першого вибуху.Я буду п@здити таких як ти !В баню гівно путінське
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23.01.2023 01:28 Відповісти
де ти там був свиня брехлива?
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23.01.2023 01:41 Відповісти
Где ты был - черт?
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23.01.2023 01:43 Відповісти
Какой смысл отвечать такой свинье как ты на этот вопрос? Мое дело что я буду делать.
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23.01.2023 01:32 Відповісти
Прикрати пальссывацца шакшотай хухеля - палисся мардва.
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23.01.2023 09:48 Відповісти
Реєстрація: 20.01.2023

Вылупился ты 3 дня назад. Обычно так рождаются аккаунты кремлеботов да и манера поведения у тебя ватная.
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23.01.2023 01:09 Відповісти
Дякуємо, Українські Воїни!

Будьте пильними і бережіть себе. 💙💛
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23.01.2023 00:58 Відповісти
Нашим Воїнам щира подяка за чудові новини ,
молимось за Вас, дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.01.2023 01:00 Відповісти
Музика така гарна.
На добраніч усім оркам, що лежать по-домашньому.
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23.01.2023 01:01 Відповісти
Красівоє
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23.01.2023 01:05 Відповісти
серуни поїбані!😂
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23.01.2023 10:40 Відповісти
 
 