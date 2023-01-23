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Прикордонна аеророзвідка виявила окупантів і навела артилерію, яка завдала ударів по окупантах . ВIДЕО

На Бахмутському напрямкові прикордонні аеророзвідники виявили перегрупування і спробу закріплення сил противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Координати в режимі реального часу передані артилерії Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом прикордонники знищили розвідувальну групу й відбили штурм окупантів, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

прикордонники (1099) Бахмут (1560) коригування (49)


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Молодцы ребята)
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23.01.2023 02:14 Відповісти
Птахи Мадяра.

t.me/PtakhyMadyara/1031
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23.01.2023 09:22 Відповісти
Fuck Telegram.
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23.01.2023 02:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p-xVynU5b3o
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23.01.2023 02:27 Відповісти
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23.01.2023 03:05 Відповісти
Кацапи отримали по зубах і втекли до пекла 😠
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23.01.2023 03:50 Відповісти
чому в росії установлюють ппо на будівлі? можливо вони готуються нанести удари по центрам прийняття рішень в Україні, і страхуються на випадок можливої отвєткі.
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23.01.2023 04:52 Відповісти
Вони вже рік наносять удари по "центрам прийняття рішень" в цивільних будівлях різноманітних районів Києва. Щось ніяк отвєтка не летить.
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23.01.2023 05:50 Відповісти
 
 