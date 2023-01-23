Прикордонна аеророзвідка виявила окупантів і навела артилерію, яка завдала ударів по окупантах . ВIДЕО

На Бахмутському напрямкові прикордонні аеророзвідники виявили перегрупування і спробу закріплення сил противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Координати в режимі реального часу передані артилерії Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом прикордонники знищили розвідувальну групу й відбили штурм окупантів, - ДПСУ. ФОТО