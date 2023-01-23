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Прикордонна аеророзвідка виявила окупантів і навела артилерію, яка завдала ударів по окупантах . ВIДЕО
На Бахмутському напрямкові прикордонні аеророзвідники виявили перегрупування і спробу закріплення сил противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Координати в режимі реального часу передані артилерії Сил оборони.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом прикордонники знищили розвідувальну групу й відбили штурм окупантів, - ДПСУ. ФОТО
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