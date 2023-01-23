Росіянка, яка просила Путіна "#бануть хорошенько" по Дрездену, скаржиться у російське МЗС на німецьку поліцію: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВIДЕО
Росіянка Альона Дирксен, що мешкає у Німеччині, поскаржилася на німецьку поліцію у російське МЗС і просить її захистити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Дірксен, до поліції вона звернулася сама і зробила заяву про те, що на неї та її бізнес тиснуть проукраїнські активісти, однак поліція розпочала розслідування проти неї та пред'явила їй звинувачення за заклики до тероризму.
Нагадаємо, Дірксен - власниця російського ресторану "Родина" в Дрездені, у жовтні опублікувала відео, на якому закликала Путіна "#бануть хорошенько" по Дрездену.
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Топ коментарі
+101 LoraUA
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+67 Вадим Думи
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с этой убогой шалавы хватит и сраней-рязаней.
Яка була бадьора, а як прикрутило то сиротою казанською прикидається. Пи"дуй до білих ведмедів, там ніхто не буде переслідувати.
Брехливая, как и Лавров!!! Она же ничего особенного не говорила, за что ее привлекают к уголовной ответственности.
Чемодан, вокзал, параша.
Restaurant Rodina, Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Німеччина
Поставив одну зірочку по усім параметрам і залишив комментар з закликом бойкотувати заклад тому, що ця брудна свиня закликала Путіна бомбардувати Дрезден.
І вас запрошую "подякувати" тварюці.