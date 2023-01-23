Росіянка, яка просила Путіна "#бануть хорошенько" по Дрездену, скаржиться у російське МЗС на німецьку поліцію: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВIДЕО

Росіянка Альона Дирксен, що мешкає у Німеччині, поскаржилася на німецьку поліцію у російське МЗС і просить її захистити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Дірксен, до поліції вона звернулася сама і зробила заяву про те, що на неї та її бізнес тиснуть проукраїнські активісти, однак поліція розпочала розслідування проти неї та пред'явила їй звинувачення за заклики до тероризму.

Нагадаємо, Дірксен - власниця російського ресторану "Родина" в Дрездені, у жовтні опублікувала відео, на якому закликала Путіна "#бануть хорошенько" по Дрездену.

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