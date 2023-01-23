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Росіянка, яка просила Путіна "#бануть хорошенько" по Дрездену, скаржиться у російське МЗС на німецьку поліцію: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВIДЕО

Росіянка Альона Дирксен, що мешкає у Німеччині, поскаржилася на німецьку поліцію у російське МЗС і просить її захистити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Дірксен, до поліції вона звернулася сама і зробила заяву про те, що на неї та її бізнес тиснуть проукраїнські активісти, однак поліція розпочала розслідування проти неї та пред'явила їй звинувачення за заклики до тероризму.

Нагадаємо, Дірксен - власниця російського ресторану "Родина" в Дрездені, у жовтні опублікувала відео, на якому закликала Путіна "#бануть хорошенько" по Дрездену.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

Німеччина (7351) Лавров Сергій (1581) путін володимир (23811) ресторани (334) русский мир (452)


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Топ коментарі
+101
Кацапська галоша )
Назад в Кислодрищенськ!
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23.01.2023 08:55
+83
Чумадан-вокзал-*****.
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23.01.2023 08:55
+67
Оооо свиноматка завыла, а шо случІлась? А шо с **алом ))))
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23.01.2023 08:56
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Родину любить издалека не нужно. Езжай домой.
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23.01.2023 12:54 Відповісти
А уезжать-то как не хочется, здесь все так душевно, по-домашнему!
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23.01.2023 13:02 Відповісти
сучке по заслучке ! едь в росийскую дыру шваль
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23.01.2023 17:10 Відповісти
Родина тебя защитит - вали за урал!
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23.01.2023 13:16 Відповісти
На болота ехай **** и там жалуйся падла.
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23.01.2023 13:43 Відповісти
Dirksena get dirst
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23.01.2023 13:55 Відповісти
Старик кабаев сдох, пиши Шредеру))
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23.01.2023 15:05 Відповісти
Хай ***** назад у расіюшку
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23.01.2023 15:28 Відповісти
шалава кацапська
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23.01.2023 15:46 Відповісти
дамой, в расею! В бобруйск, животное!
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23.01.2023 16:27 Відповісти
Нк они и тупые,а ещё америкосов тупыми называли.
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23.01.2023 16:47 Відповісти
перед тим як відправити іі додом. треба іі хорошенько *******.
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23.01.2023 17:13 Відповісти
Нє! Просто додому. Нехай її там буряти іпуть. Нєфіх в європах зоофілію розводити...
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23.01.2023 17:51 Відповісти
Да уж, они там точно все с ума посходили, мозги на изнанку порыворачивали!
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23.01.2023 17:37 Відповісти
А что же случилось??? Анти реклама это же так ХОРОШО а ты теперь СЛЮНИ С СОПЛЯМИ пускаеш . Мид российской федерации заберите СВОЮ ЛЮБИТЕЛЬНИЦУ е....ть по Дрездену поближе к мкаду !!!!
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23.01.2023 18:27 Відповісти
.

с этой убогой шалавы хватит и сраней-рязаней.

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23.01.2023 19:55 Відповісти
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23.01.2023 18:40 Відповісти
Na xauz , tvaryna kacaps'ka !!!
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23.01.2023 18:46 Відповісти
Як то кажуть-говорять-бійтесь своїх бажань, бо вони мають властивість збуватися. Ця кацапска падла не знає, як у 2015 році таку саму ватницю-пілядь із Маріуполя , що наводила рашистські "Гради" на це місто, ******* одна із цих шальних ракет, відірвавши добродійці обидві ноги просто в центрі цього нещасного міста..... Бажаю цій лярві такого самого кінця..
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23.01.2023 20:23 Відповісти
выслать эту проблядь назад в говнорашку! к сожалению и в Израиле таких ублюдков хватает.....
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23.01.2023 21:20 Відповісти
Пусть в россии откроет ресторан "жрите и точка". Или "Родина" на ее родине.
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23.01.2023 22:49 Відповісти
Спочатку лярва закликає "банути а потім, коли за це потягли в уголовку, скиглити почала.
Яка була бадьора, а як прикрутило то сиротою казанською прикидається. Пи"дуй до білих ведмедів, там ніхто не буде переслідувати.
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24.01.2023 00:25 Відповісти
Призывать бомбить Дрезден-это тоже самое, что не отзываться плохо о раше.

Брехливая, как и Лавров!!! Она же ничего особенного не говорила, за что ее привлекают к уголовной ответственности.

Чемодан, вокзал, параша.
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24.01.2023 00:56 Відповісти
Зайшов у Карти Google набравши у пошуку:
Restaurant Rodina, Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Німеччина
Поставив одну зірочку по усім параметрам і залишив комментар з закликом бойкотувати заклад тому, що ця брудна свиня закликала Путіна бомбардувати Дрезден.
І вас запрошую "подякувати" тварюці.
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24.01.2023 01:32 Відповісти
Дякую що підказали - теж залишив "комєнтарій*.
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24.01.2023 07:33 Відповісти
Ну що рило свиняче"чта случілось,не ,не смєшно,нє поняла?Eто Гєрманія"!!!
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24.01.2023 08:52 Відповісти
Sehr gut! Koffer-->Bahnhof-->3,14-orRaschka
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24.01.2023 09:57 Відповісти
Rusish shvayn захрюкала. І взагалі, чому вона приперлась в Німеччину, чим їй не до душі її засРашка? Понаїхало до європейських держав свинорусів мерзнути і дивитись на гей-паради.
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07.02.2023 15:12 Відповісти
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