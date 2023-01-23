"Розмова про війну, перемогу і майбутнє": Київський безпековий форум проводить почесну лекцію голови Центру громадянських свобод Матвійчук. ВIДЕО

З нагоди Дня Соборності України Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", проводить у столиці почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року, голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

У рамках заходу відбудеться дискусія "Розмова про війну, перемогу і майбутнє", участь в якій візьмуть Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов", Героя України Дениса Прокопенка, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, президент Українського Пен, головний редактор UkraineWorld Володимир Єрмоленко, громадський діяч Валерій Пекар, журналіст Віталій Портников, письменниця Олена Стяжкіна.

У рамках події виступатимуть Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит А. Брінк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк. Модератор – директор КБФ Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

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