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"Розмова про війну, перемогу і майбутнє": Київський безпековий форум проводить почесну лекцію голови Центру громадянських свобод Матвійчук. ВIДЕО

З нагоди Дня Соборності України Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", проводить у столиці почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року, голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

У рамках заходу відбудеться дискусія "Розмова про війну, перемогу і майбутнє", участь в якій візьмуть Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов", Героя України Дениса Прокопенка, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, президент Українського Пен, головний редактор UkraineWorld Володимир Єрмоленко, громадський діяч Валерій Пекар, журналіст Віталій Портников, письменниця Олена Стяжкіна.

У рамках події виступатимуть Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит А. Брінк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк. Модератор – директор КБФ Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

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Автор: 

Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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О, сєня -кролік проявився. Мабуть дійсно почалися передвиборчі перегони. Ця падла не думає, що в Україні війна.
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23.01.2023 10:15 Відповісти
Одні воюють, а ті потриндіти форуми якісь. І так кругом. Більше форумів розмов обмінів досвідом ніж якоїсь роботи
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23.01.2023 11:34 Відповісти
Куля в лоб намалювалася.. розбудили мабуть..
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23.01.2023 17:06 Відповісти
ГНИДИ
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23.01.2023 17:14 Відповісти
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23.01.2023 17:18 Відповісти
а зря.подивись на рогозина. той вже на сраці не сидить
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23.01.2023 17:39 Відповісти
кулявлоба. сабаков. вже примазались до настоящої ПАТРІОТКИ=О.МАТВІЙЧУК.
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23.01.2023 17:47 Відповісти
Чого це Гройсмана ніхто не згадує ? Тільки Яценюка ...
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23.01.2023 17:51 Відповісти
💯
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24.01.2023 00:06 Відповісти
 
 