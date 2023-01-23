Пропагандистка Симоньян про технологічну ізоляцію Росії: "Мы вернемся в 90-е! Даже кнопочные телефоны работать не будут. Обидно". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян визнала технологічну залежність Росії і зазначила, що у разі ізоляції РФ для росіян стануть недоступними вже звичні речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка, зокрема, сказала, що через можливу технологічну ізоляцію "превратятся в тыкву" телефони, планшети та інші цифрові прилади. Росія повернеться до технологічного стану 90-х років, адже власним технічним розвитком країна зовсім не займалася.

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