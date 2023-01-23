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Пропагандистка Симоньян про технологічну ізоляцію Росії: "Мы вернемся в 90-е! Даже кнопочные телефоны работать не будут. Обидно". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян визнала технологічну залежність Росії і зазначила, що у разі ізоляції РФ для росіян стануть недоступними вже звичні речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка, зокрема, сказала, що через можливу технологічну ізоляцію "превратятся в тыкву" телефони, планшети та інші цифрові прилади. Росія повернеться до технологічного стану 90-х років, адже власним технічним розвитком країна зовсім не займалася.

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Автор: 

росія (65146) санкції (11824) технології (812) ізоляція (62)


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Топ коментарі
+76
Зато у вас останется ваше вонючее "Вяличие!"
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23.01.2023 10:32
+51
а як ви хотіли кацапи дибільні - бикувати, поклавши х*й на міжнародне право, шантажувати увесь світ ядерною зброєю, розпочати війни в суверенних Молдові, Грузії, Азербайджані, Україні, Ічкерії, сирії, тощо і щоб вам дибілам за це нічого не було ??? цивілізований світ і так багато скрізь пальці дивився на влаштовані вами геноциди по усій Європі та на Близькому Сході !!! рано чи пізно усьому приходить кінець !!!
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23.01.2023 10:35
+45
Не о том, Марго, беспокоишься, не о том...
Телефонов, понимаешь, не будет, планшеты скиснут, интернет отключат...
Это все мелочи, а ты лучше думай о том, как ты будешь смотреться когда в петле повиснишь.
Бобры злопамятные, бобры все помнят, бобры ничего не забывают.
Бобры, они такие!!!
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23.01.2023 10:40
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Писали, що вийшли більше 1000 відомих брендів.
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23.01.2023 14:16 Відповісти
А МЕНІ ще в 1997 році жінка----зав.лабораторією в науково-дослідному інституті в Тюмені сказала----------теперь можна опять закриваться от гнилого запада. Кажу----так вони далі будуть розробляти щось новеньке. Вона--нам и этого хватит.------------тоді ще не було ні мобілок, ні інтернету. На комп'ютерах тільки друкували та робили обчислення. Ще грали.
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08.01.2025 09:12 Відповісти
Якщо своїм технологічним розвитком не займалися, то який бен ви рветеся в Україну, яка хоче мати справи з тими, хто технологічним розвитком займався? Самі в лайні і Україну туди ж, щоб в ній не стало краще ніж у вас. Мене аж тошнить від їхніх поглядів.
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23.01.2023 12:51 Відповісти
Задумываясь спустя год войны о том, что все компьютеры раши , работающие на Виндовс, могут в один прекрасный день не запуститься по щелчку пальцев компании Майкрософт, дедушка пыня где внизу сильно-сильно липко вспотел. "Меня об этом не информировали",- подумал он
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23.01.2023 12:56 Відповісти
Ага, бункерне х...ло той ще "хакер"
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23.01.2023 14:48 Відповісти
Лучше в каменный век. Для всего мира ТАК лучше.
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23.01.2023 13:07 Відповісти
Бичарка
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23.01.2023 13:23 Відповісти
Та пішла би вона в боброву хатку!
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23.01.2023 13:27 Відповісти
Эта курва говорит дело. Так и надо сделать. Варвары не могут жить в цивилизованном мире.
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23.01.2023 13:52 Відповісти
чует падаль свой скорый конец,вот и на правду потянуло.
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23.01.2023 13:56 Відповісти
Да и древних проводных телефонов не будет, потому что телефонные станции и прочее оборудование тоже импортное. Всё это будет постепенно выходить из строя, а заменить нечем. И своё уже не сделаешь, все савецкие заводы снесены, там теперь человейники и бизнес-центры. Только зачем вам бизнес-центры, бизнес весь накрылся...
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23.01.2023 14:48 Відповісти
а тварь повесят
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23.01.2023 15:25 Відповісти
....так і буде, тварюки з параші!!!!
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23.01.2023 15:53 Відповісти
.

цiкаво, цю рашистську сволоту будуть вiшати верх ногами, чи класичним методом?
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23.01.2023 15:54 Відповісти
Здавайтесь поки не пізно. Всеодно вам непотрібен Донбас, Крим і вся Україна. Вони не ваші і вашими ніколи не будуть. Ви, рузькіє, марно вбиваєте людей. Всіх нас не вбити, набоїв не вистачить. Та і не по сєнькі ця шапка.
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23.01.2023 15:54 Відповісти
Типичный журналист. В технике ни бельмеса.
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23.01.2023 16:00 Відповісти
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23.01.2023 16:12 Відповісти
макака ты армянская, пи*дец, чуешь, приходит
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23.01.2023 16:19 Відповісти
яки девяності дура.. ти вже в 1900році руская хачіко
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23.01.2023 17:08 Відповісти
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23.01.2023 17:41 Відповісти
гарний в тебе комент я в захваті
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23.01.2023 17:44 Відповісти
Брешиш собака...путєн сказав: Санкції тільки на користь, для росії.
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23.01.2023 17:25 Відповісти
Телефони то таке. А от замість тампакса будеш користуватися наждачною бумагою. От тоді ти завиєш.
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23.01.2023 17:42 Відповісти
да не. ***** сказав замінити коровьей лепешкою
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23.01.2023 18:29 Відповісти
Наждачка буде ДУЖЕ ШИКАРНО ! ЗВИЧАЙНИЙ ЛАПУХ з РИПЯХАМИ САМЕ ЯКРАЗ !!!
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24.01.2023 09:17 Відповісти
Как же ты без работы? Ведь все аудио видео и тв передатчики тоже забугорные. Будешь бобров на рынке продавать?
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23.01.2023 18:26 Відповісти
Вєчно потная, блєстящая от жира , вонючка симонян.
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23.01.2023 18:50 Відповісти
👍
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23.01.2023 19:44 Відповісти
Какие проблемы? Малиновые пиджаки сможете производить?
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23.01.2023 19:06 Відповісти
Розводьте поштових голубів
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23.01.2023 21:14 Відповісти
А щоб цього не було, достатньо виконати пару пунктів.
1. С'***** з України.
2. Повернути всі наші території
3. Заплатити репарації
а потім, ми подумаємо.
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23.01.2023 22:05 Відповісти
Если вы вернётесь в начало 90-х то вам ещё ОЧЕНЬ КРУПНО повезёт !! Вас надо вернуть в начало 70-х вот только ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ дойдет , КАК ВТОРГАТЬСЯ на ЧУЖУЮ ТЕРИТОРИЮ , ГРАБИТЬ, УБИВАТЬ и НАСИЛОВАТЬ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ , БОМБИТЬ, ШКОЛЫ , БОЛЬНИЦЫ , ТЕЦ , ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ и ГРАЖДАНСКУЮ инфраструктуру ЗИМОЙ !!! Переживаеш за кнопочные телефоны ? Приручай голубей , СКОРО пригодиться !!!!
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24.01.2023 09:11 Відповісти
ПАПУАСАМ ЯДЕРНІ РАКЕТИ І ПІДЛОДКИ НЕ ПОТРІБНІ
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24.01.2023 15:48 Відповісти
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