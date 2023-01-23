Підрозділ прикордонників просунувся вперед та зайняв ворожу позицію біля Бахмуту, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники біля Бахмуту влаштували окупантам марафон під вогнем, після чого захопили їхню позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Учора один з прикордонних підрозділів просунувся вперед та зайняв ворожу позицію. Вогневу підтримку забезпечили прикордонники-мінометники. Під впливом щільного вогню окупанти свій рубіж покинули, після чого бійці ДПСУ зачистили місцевість та закріпились. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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