УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4654 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
15 842 14

Підрозділ прикордонників просунувся вперед та зайняв ворожу позицію біля Бахмуту, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники біля Бахмуту влаштували окупантам марафон під вогнем, після чого захопили їхню позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Учора один з прикордонних підрозділів просунувся вперед та зайняв ворожу позицію. Вогневу підтримку забезпечили прикордонники-мінометники. Під впливом щільного вогню окупанти свій рубіж покинули, після чого бійці ДПСУ зачистили місцевість та закріпились. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонна аеророзвідка виявила окупантів і навела артилерію, яка завдала ударів по окупантах . ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Бахмут (1560)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Слава нашим найкращим воїнам, нехай Господь Бог вас оберігає 💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
23.01.2023 11:02
+17
Всім виконавцям-респект...
показати весь коментар
23.01.2023 11:03
+10
Слава Солдатам Великой Ukrainy
показати весь коментар
23.01.2023 11:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава нашим найкращим воїнам, нехай Господь Бог вас оберігає 💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
23.01.2023 11:02 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
показати весь коментар
23.01.2023 11:03 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Ганьба МО що й досі не всі мають навушники й руками доводиться закривати вуха при пострілі.
показати весь коментар
23.01.2023 11:09 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukrainy
показати весь коментар
23.01.2023 11:13 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2023 11:27 Відповісти
Це коли сержанти і рядові мають більшу цінність чим генерали.
показати весь коментар
23.01.2023 11:38 Відповісти
Це мужні Захисники України за спинами яких привладні особи:
гуманітаряться, харчуються, миротворчаться, нових «супер агентів» ліплять із лайна, в конвертах грошенята отримують у ВРУ, а потім «ловлять» та «викривають» самих себе на корупційних оборудках, засідають у тимчасово слідчих комісіях, як по вагнерівцях, убивцях Українців, саботують ДОЗ, призначають гоголішвілів, асфальтують гроші, призначають секспослиць, цілуються з опозажопівцями, після їх прибуття від *****, і борються, борються, борються…. ????!!
Разумовський-Стефанчук-Зеленський в курсі інших гучних питань та здобутків…
А Українці, в цей кривавий час, протистоять рашистам ***** своїм життям!!!
Слава Україні та Захисникам України!! Підтримуймо Збройні Сили та військових!
Пильнуймо осіб при владі!!
показати весь коментар
23.01.2023 11:39 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
23.01.2023 12:23 Відповісти
Ясно що воюють усі, але чому прикордонники? У них інші функції.
показати весь коментар
23.01.2023 12:29 Відповісти
розумію, що питання, м*яко кажучи, дивне, але ...
показати весь коментар
23.01.2023 12:30 Відповісти
У прикордонників є спецпідрозділи швидкого реагування які уміють воювати. Як бачите у них є важке озброєння.

Вони і воюють.
Вони ще в ООС на Донбасі на лінії розмежування також стояли.
показати весь коментар
23.01.2023 16:52 Відповісти
Мочи русню.
показати весь коментар
23.01.2023 13:49 Відповісти
Обожнюю вас, хлопці !!!!
показати весь коментар
23.01.2023 15:24 Відповісти
по радіву слухав ..боєць з передової Бахмуту говорив...як би не волонтери ,то була б жопа.Міноборони,то гівно
показати весь коментар
23.01.2023 18:35 Відповісти
 
 