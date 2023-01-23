Підрозділ прикордонників просунувся вперед та зайняв ворожу позицію біля Бахмуту, - ДПСУ. ВIДЕО
Прикордонники біля Бахмуту влаштували окупантам марафон під вогнем, після чого захопили їхню позицію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Учора один з прикордонних підрозділів просунувся вперед та зайняв ворожу позицію. Вогневу підтримку забезпечили прикордонники-мінометники. Під впливом щільного вогню окупанти свій рубіж покинули, після чого бійці ДПСУ зачистили місцевість та закріпились. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Толик Инкогнито #552513
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+17 Александр Чуднивец #474549
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+10 bigcatwar
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Ганьба МО що й досі не всі мають навушники й руками доводиться закривати вуха при пострілі.
гуманітаряться, харчуються, миротворчаться, нових «супер агентів» ліплять із лайна, в конвертах грошенята отримують у ВРУ, а потім «ловлять» та «викривають» самих себе на корупційних оборудках, засідають у тимчасово слідчих комісіях, як по вагнерівцях, убивцях Українців, саботують ДОЗ, призначають гоголішвілів, асфальтують гроші, призначають секспослиць, цілуються з опозажопівцями, після їх прибуття від *****, і борються, борються, борються…. ????!!
Разумовський-Стефанчук-Зеленський в курсі інших гучних питань та здобутків…
А Українці, в цей кривавий час, протистоять рашистам ***** своїм життям!!!
Слава Україні та Захисникам України!! Підтримуймо Збройні Сили та військових!
Пильнуймо осіб при владі!!
Героям слава!!!
Вони і воюють.
Вони ще в ООС на Донбасі на лінії розмежування також стояли.