Російський танк рухається по "визволеному" українському селу і розстрілює залишки зруйнованих будинків. ВIДЕО
Російські танкісти у захопленому українському селі очевидно для розваги розстрілюють залишки зруйнованих будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з такою розвагою російських окупантів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+44 Олександр Дніпро
показати весь коментар23.01.2023 12:03
+43 ПравдаЛюбка
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показати весь коментар23.01.2023 12:16
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Вверху: Мариуполь. Оккупация нацистами в 1942.
Внизу: "Освобождение" путинистами в 2022
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це таким, як Шольц потрiбно показувати.
буденний россiянський фашизм-рашизм.
Украина обязана остановить это дерьмо...🔥💥🔥☠️💀👽🔥💥🔥
то може справа в тобі а не у ватанах?
НЕ ВСЕ ТАМ ВАТАНЫ.
Зависит от ТВОЕГО окружения.
если ты сам чмо - то и окружение у тебя будет такое же.
Вот и у меня в Луганской области остались несколько родственников. Старые уже, но все - за Украину. Соседка одна за РФ, но она сама россиянка, лет 10 как переехала. Хотя это тоже не обязательно - есть и бывшие росияне - фанаты Украины.
Один мужик в селе вообще украинский флаг вывесил в начале войны и не снимает. В ОККУПАЦИИ.
а такие как ты с криками - они там все вата! - своими тупыми высерами делают все чтобы увеличить раскол в стране и без того не маленький.
дебилб.
можливо, ще є спротив
мене бентежить більше гарна система стабілізації дула
невже за радянських часів такого досягли? чи знов хтось з західних партнерів "допоміг"?