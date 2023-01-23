Українські воїни виносять пораненого побратима з поля бою до місця евакуації. ВIДЕО
Українські воїни на ношах винесли пораненого побратима з поля бою до місця евакуації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту допомоги українському військовому опублікований у соцмережі.
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Слава націі !! Героям слава !
Voroga-u peklo !
Тримайся козаче!! Низький уклін тобі від усієї України!!!
Це не лайно служок з Печерську ..