Українські воїни виносять пораненого побратима з поля бою до місця евакуації. ВIДЕО

Українські воїни на ношах винесли пораненого побратима з поля бою до місця евакуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту допомоги українському військовому опублікований у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант скаржиться, що ніхто не забирає вбитих росіян: "Наши пацаны - дагестанцы лежат! Разорванные в хлам! Никто их не забирает!". ВIДЕО 18+