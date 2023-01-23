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Новини Відео Війна
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Українські воїни виносять пораненого побратима з поля бою до місця евакуації. ВIДЕО

Українські воїни на ношах винесли пораненого побратима з поля бою до місця евакуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту допомоги українському військовому опублікований у соцмережі.

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Автор: 

поранення (2802) евакуація (2312) медична допомога (113)


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Храни Вас Боже , хлопці.

Слава націі !! Героям слава !
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23.01.2023 13:01 Відповісти
Одужання !
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23.01.2023 13:32 Відповісти
Молюся за твоє одужання, воіне. Хай тобі щастить.
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23.01.2023 14:26 Відповісти
Povnogo oduzhannya poranenomu Zaxisniku Ukraini !
Voroga-u peklo !
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23.01.2023 13:46 Відповісти
Одужання! Мабудь снайпер?
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23.01.2023 13:59 Відповісти
дай боже тобі здоровья рідненький
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23.01.2023 17:06 Відповісти
Слава Воїнам, в т.ч. військовим медикам!!!
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23.01.2023 21:17 Відповісти
аби все добре!
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23.01.2023 21:21 Відповісти
Ось, як відрізняються Українці від привладних та слуг каламойськага…
Тримайся козаче!! Низький уклін тобі від усієї України!!!
Це не лайно служок з Печерську ..
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23.01.2023 23:20 Відповісти
 
 