"Ловці шахедів" вже захищають енергетичні об’єкти України від російських дронів, - Федоров. ВIДЕО

Наразі закупили шість систем протидії ворожим дронам-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", які росіяни маскують під "свої" "Герані".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники", - написав міністр.

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