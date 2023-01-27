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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Ловці шахедів" вже захищають енергетичні об’єкти України від російських дронів, - Федоров. ВIДЕО

Наразі закупили шість систем протидії ворожим дронам-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", які росіяни маскують під "свої" "Герані".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники", - написав міністр. 

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Автор: 

захист (157) Федоров Михайло (878) дрони (4695)


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Топ коментарі
+12
Хто про це розповідає? Ідіоти!
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27.01.2023 17:46
+6
Виглядає гарно, продюсери від влади можуть зробити навіть президента з актора самодіяльності.
Хочется побачити реальні успіхи, не кіношні.
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27.01.2023 18:14
+3
То вже не таємниця. То все описано на військових сайтах.
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27.01.2023 18:33
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Хто про це розповідає? Ідіоти!
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27.01.2023 17:46 Відповісти
Піар, рейтинг.. суки...
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27.01.2023 17:55 Відповісти
То вже не таємниця. То все описано на військових сайтах.
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27.01.2023 18:33 Відповісти
Виглядає гарно, продюсери від влади можуть зробити навіть президента з актора самодіяльності.
Хочется побачити реальні успіхи, не кіношні.
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27.01.2023 18:14 Відповісти
Угу.Другий за результативністю збір.
Після притулосупутника.
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27.01.2023 18:32 Відповісти
не слідкував, супутник не віднайшовся?
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28.01.2023 07:15 Відповісти
 
 