Тричі завдавав кульових поранень, - ЗМІ знайшли фермера, в якого стріляв аграрій Поворознюк. ВIДЕО

Скандальний бізнесмен-аграрій, президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк тричі стріляв у фермера з Кіровоградської області Юрія Ткача. В легенях у Ткача досі залишилися кулі. Проте жодного покарання Поворознюк за це не поніс, бо має родичів та кумів у владі.

Про це Юрій Ткач розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Ткач наголосив, що Поворознюк тримає в страху мешканців усього району, а правоохоронні органи області мало реагують на його дії, оскільки Поворознюк стверджує, що має зв'язки у вищих органах влади, зокрема із колишнім заступником керівника Офісу Президента України Кирилом Тимошенком та самим президентом Володимиром Зеленським.

"Це людина, яка може відібрати, застрелити, вбити. Погана така людина. На його совісті багато чого… Особисто Олександр Поворознюк стріляв у мене, - сказав співрозмовник журналіста. - Я пережив клінічну смерть… Дві кулі від невстановленої зброї у мене досі у правій легені. Це видно на знімку…".

Також відповідаючи на запитання журналіста, чи має Поворознюк судимість, фермер із Петрово сказав, що всі судимості умовні, оскільки дядько Поворознюка був головою суду і тому все сходило з рук. Крім того, за словами Ткача, у Поворознюка родичі та куми були в органах - усі звернення залишалися поза увагою.

Фермер в інтерв'ю Гордону розповів, що Поворознюк нібито має власну організовану злочинну групу і що він "каже всім, що за ним стоїть" президент України Володимир Зеленський. При цьому у прокуратурі та місцевій поліції Поворознюка бояться.

"У нього вдома стоять вежі. Там охорона з автоматами скрізь. І в машині в нього багато добра армійського... Снайперські гвинтівки, автомати... Востаннє він випустив чергу в мене з автомата. Це була черга. Двоє тварин було поранено, я впав за бугор. І була автоматна черга. І він мені вигукує: Це тобі від Зеленського! Якби я не впав, мене б чисто перерізало автоматною чергою. Він має законний автомат, але це автомат мисливського варіанту - одиночний. А то був бойовий автомат - 7,62", - розповів Ткач Гордону.

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Гордон запитав у Ткача, чи не вважає той, що Поворознюк збожеволів, щоб називати прізвище Зеленського?

"А він усім каже, що за ним стоять Зеленський та Кирило Тимошенко. Я вам говорю. Ось як діти гуляють, є хлопчики. Вони побилися між собою, і один хлопчик каже: "А я мамі скажу". - "А я - татові". Так само і він каже: "А я - Зеленському чи Кирилу (Тимошенку)", - відповів фермер на запитання журналіста.

Гордон повідомив фермера про роботу незалежної групи журналістів щодо розслідування діяльності Поворознюка та запитав, чи не боїться Юрій Ткач наслідків після публікації відео.

"Не боюся! Хтось повинен його зупинити", - сказав фермер Дмитру Гордону. Також він висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський не залишить цієї ситуації поза увагою, а Генпрокуратура дасть правову оцінку діям Поворознюка.

Раніше одіозний бізнесмен, президент футбольного клубу "Інгулець" із Петрово (Кіровоградська область) Олександр Поворознюк заявляв, що в ОП на нього роблять ставку.

"І він (Поворознюк. - Авт.) ходить своїм знайомим, друзям розповідає, що Офіс Президента робить на нього ставку на майбутніх виборах. Я просто одразу говорю це Офісу Президента, щоб вони знали це, що він бравірує цим, розповідає, що у нього особливі стосунки з Офісом, що його хочуть у першу п'ятірку майбутньої партії пропонувати, що його тому розкручують", - розповів засновник видання "ГОРДОН" " Дмитро Гордон в ефірі стриму з телеведучим Василем Головановим.

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