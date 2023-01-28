Есть, пацаны, поработали, - воїни 3 штурмової бригади нищать окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Андрій Білецький оприлюднив відео бою 2-го батальйону 3-ї штурмової бригади проти російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри бою він опублікував у телеграмі.
"Бахмутський напрямок. Працює другий батальйон Третьої штурмової бригади. Знищені російські позиції, нові трофеї та живі емоції бійців без цензури. Тримаємо азовський бойовий дух, холодну голову та почуття гумору у навіть найважчих замісах", - зазначив Білецький.
Топ коментарі
+45 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар28.01.2023 19:59
+42 Валентина Саюн #551086
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+26 AbOriginal_UA
показати весь коментар28.01.2023 20:01
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ЗЛО ж не тільки в Кремлі сидить... замахи на крота Ермака були?
Отож...
Всих або влаштовує або дууууже добре охороняють цю тушку.
До речі, не кріт а штатний робітник-завгосп України.
А на орко телеге бесконечно открывает новую страницу.
https://twitter.com/LaraLar93023545/status/1619312924451012610
https://www.reddit.com/r/*********/
Там куча классных видео без ретуширования
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10nmheo/a_russian_soldier_tried_to_throw_a_drone_dropped/
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10msy91/ua_drone_view_of_ua_soldier_attacking_russian/
https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/10lzjt6/timed_to_perfection/
Особое внимание на ноги "спасателя"