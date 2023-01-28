Есть, пацаны, поработали, - воїни 3 штурмової бригади нищать окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Андрій Білецький оприлюднив відео бою 2-го батальйону 3-ї штурмової бригади проти російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри бою він опублікував у телеграмі.

"Бахмутський напрямок. Працює другий батальйон Третьої штурмової бригади. Знищені російські позиції, нові трофеї та живі емоції бійців без цензури. Тримаємо азовський бойовий дух, холодну голову та почуття гумору у навіть найважчих замісах", - зазначив Білецький.

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