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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Есть, пацаны, поработали, - воїни 3 штурмової бригади нищать окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Андрій Білецький оприлюднив відео бою 2-го батальйону 3-ї штурмової бригади проти російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри бою він опублікував у телеграмі.

"Бахмутський напрямок. Працює другий батальйон Третьої штурмової бригади. Знищені російські позиції, нові трофеї та живі емоції бійців без цензури. Тримаємо азовський бойовий дух, холодну голову та почуття гумору у навіть найважчих замісах", - зазначив Білецький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полк ССО "Азов" став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ: Бойовий шлях розпочинається у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1560) Білецький Андрій (209) Азов (777)


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Топ коментарі
+45
Це просто супер! Слава ЗСУ!!!
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28.01.2023 19:59
+42
Азов це назавжди. Тримайтесь і бережіть Україну
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28.01.2023 20:00
+26
Хай вас Бог береже, наші захисники !
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28.01.2023 20:01
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Це просто супер! Слава ЗСУ!!!
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28.01.2023 19:59 Відповісти
Не сомневаюсь, что супер... на долбанном телеграм.
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29.01.2023 00:44 Відповісти
так есть же и на твиттер
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29.01.2023 09:50 Відповісти
Азов це назавжди. Тримайтесь і бережіть Україну
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28.01.2023 20:00 Відповісти
пару оленівок і відучать...

ЗЛО ж не тільки в Кремлі сидить... замахи на крота Ермака були?

Отож...

Всих або влаштовує або дууууже добре охороняють цю тушку.

До речі, не кріт а штатний робітник-завгосп України.
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29.01.2023 07:43 Відповісти
ты первый...
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28.01.2023 20:05 Відповісти
😂
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28.01.2023 20:21 Відповісти
ты
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28.01.2023 20:06 Відповісти
І хто тебе за язика тягнув!? 😁
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28.01.2023 20:22 Відповісти
Цифра 17.
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28.01.2023 20:42 Відповісти
Хай вас Бог береже, наші захисники !
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28.01.2023 20:01 Відповісти
Жалко посмотреть нельзя...its to big go to telegram for watch.
А на орко телеге бесконечно открывает новую страницу.
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28.01.2023 20:08 Відповісти
То ж на twitter посилання дали....
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28.01.2023 20:25 Відповісти
А ссылку можно?
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29.01.2023 00:45 Відповісти
Читайте текст новини. Після слова "Білецький".

https://twitter.com/LaraLar93023545/status/1619312924451012610
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29.01.2023 00:48 Відповісти
Дякую!
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29.01.2023 00:54 Відповісти
Вот вам в знак благодарности:
https://www.reddit.com/r/*********/

Там куча классных видео без ретуширования
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29.01.2023 01:04 Відповісти
Зачотні відео. Дякую! 🤝
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29.01.2023 01:28 Відповісти
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28.01.2023 20:22 Відповісти
Мочи русню.
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28.01.2023 20:32 Відповісти
ruski , ti papalsi
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29.01.2023 00:04 Відповісти
Які Воїни-Козаки)))), а яка Земля- який шар Чорнозему!!! Після війни Україна повинна стати НАЙУСПІШНІШША у Всьому!!!!
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28.01.2023 21:07 Відповісти
Азов, просто Азов!Слава Украине!
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28.01.2023 21:36 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.01.2023 22:12 Відповісти
ВАМ ДУЖЕ ВЕЛИКА ХВАЛА ЗА НАШЕ ЖИТТЯ! СЛАВА НАШИМ ЗАХИСНИКАМ!!!!!
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28.01.2023 22:05 Відповісти
Респек!!!! Мужики - красава!!!!
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28.01.2023 23:05 Відповісти
Премия Дарвина нашла номинанта:
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10nmheo/a_russian_soldier_tried_to_throw_a_drone_dropped/
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29.01.2023 00:50 Відповісти
Расстрел тараканов в норе:
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10msy91/ua_drone_view_of_ua_soldier_attacking_russian/
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29.01.2023 01:19 Відповісти
Моё любимое из последних видео:
https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/10lzjt6/timed_to_perfection/

Особое внимание на ноги "спасателя"
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29.01.2023 01:24 Відповісти
 
 