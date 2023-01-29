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У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ендрю Бегшоу займався гуманітарною евакуацією із зони бойових дій. На початку січня він разом з іншим волонтером Крістофером Перрі зник на Донбасі. Пізніше стало відомо, що волонтери були вбиті росіянами.

Прощання відбулося в Трапезному храмі Софійського монастиря, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Ендрю Бегшоу прийшли українські волонтери, які займаються евакуацією з гарячих точок.

Ендрю Бегшоу був громадянином Великої Британії, але жив у Новій Зеландії. Він приїхав до України в квітні 2022 року і став до волонтерської справи, доставляючи мешканцям фронтових регіонів продукти й ліки, а також евакуюючи цивільних із зони бойових дій.

Читайте: Двоє британських волонтерів, які вважалися зниклими безвісти, загинули під час спроби гуманітарної евакуації із Соледару

Ендрю Бегшоу та Кріс Пері були вбиті росіянами під час спроби евакуації літньої жінки. В їхнє авто потрапив артилерійський снаряд.

Друг волонтера Ігнат Івлєв-Йорк відкрив у пам’ять про Ендрю Бегшоу збір для волонтерів, які евакуюють цивільних мешканців з лінії фронту. Кошти можна переказати на картку 5375 4112 0327 7970.

Також дивіться: Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор фото та відео Олег Богачук

У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 01
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 02
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 03
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 04
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 05
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 06
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 07
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 08
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 09
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 10
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 11
У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром 12

Автор: 

Велика Британія (5578) похорон (1283) волонтери (1332) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+24
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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29.01.2023 13:22
+21
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29.01.2023 13:23
+20
Земля пухом
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29.01.2023 13:34
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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29.01.2023 13:22 Відповісти
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29.01.2023 13:23 Відповісти
Колись довелося зустрічати, людина помер закордоном, зрозумів, чому груз 200, мертве тіло ж треба теж розтаможити, як це не цинічно звучить, на вантажному терміналі, якщо воно перетинає кордон країни

Так от дивно, чому британця поховали тут, в Україні, а не на батьківщині, тобто у Новій Зеландії.
Далеко? Та будь яка найдешевша туристична страховка покриває транспортування тіла, а навіть якби і не було її, то невже людині яка віддала життя за Україну не знайшли б гроші на транспортування тіла додому...
Ще, служба в Софії, тобто Православна Церква України, але ж британці зазвичай або католики або англіканського віросповідання, невже він був Православний та прихожанин ПЦУ?
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29.01.2023 13:34 Відповісти
пацачок , тобі що до того. маєте сатану фуйла то і моліться на нього
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29.01.2023 14:15 Відповісти
Бачу, знаєтесь на темі, відповідь цікава та інформативна))
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29.01.2023 14:28 Відповісти
Блін, їх тут із десяток на Цензорі, працюють не криючись. Тролять як коптять.
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30.01.2023 00:59 Відповісти
груз 200 это что бы легче было считать вес при погрузке на самолет (тело+цинк+сопровождоющий) в роде абозночение пошло с афгана!
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29.01.2023 14:17 Відповісти
Земля пухом
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29.01.2023 13:34 Відповісти
Скрылся = пропал
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29.01.2023 13:44 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.01.2023 13:45 Відповісти
Світла пам'ять
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29.01.2023 14:04 Відповісти
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29.01.2023 19:54 Відповісти
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29.01.2023 21:16 Відповісти
 
 