У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ендрю Бегшоу займався гуманітарною евакуацією із зони бойових дій. На початку січня він разом з іншим волонтером Крістофером Перрі зник на Донбасі. Пізніше стало відомо, що волонтери були вбиті росіянами.

Прощання відбулося в Трапезному храмі Софійського монастиря, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Ендрю Бегшоу прийшли українські волонтери, які займаються евакуацією з гарячих точок.

Ендрю Бегшоу був громадянином Великої Британії, але жив у Новій Зеландії. Він приїхав до України в квітні 2022 року і став до волонтерської справи, доставляючи мешканцям фронтових регіонів продукти й ліки, а також евакуюючи цивільних із зони бойових дій.

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Ендрю Бегшоу та Кріс Пері були вбиті росіянами під час спроби евакуації літньої жінки. В їхнє авто потрапив артилерійський снаряд.

Друг волонтера Ігнат Івлєв-Йорк відкрив у пам’ять про Ендрю Бегшоу збір для волонтерів, які евакуюють цивільних мешканців з лінії фронту. Кошти можна переказати на картку 5375 4112 0327 7970.

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Автор фото та відео Олег Богачук























