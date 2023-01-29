У Києві попрощалися в британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув під Соледаром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ендрю Бегшоу займався гуманітарною евакуацією із зони бойових дій. На початку січня він разом з іншим волонтером Крістофером Перрі зник на Донбасі. Пізніше стало відомо, що волонтери були вбиті росіянами.
Прощання відбулося в Трапезному храмі Софійського монастиря, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Попрощатися з Ендрю Бегшоу прийшли українські волонтери, які займаються евакуацією з гарячих точок.
Ендрю Бегшоу був громадянином Великої Британії, але жив у Новій Зеландії. Він приїхав до України в квітні 2022 року і став до волонтерської справи, доставляючи мешканцям фронтових регіонів продукти й ліки, а також евакуюючи цивільних із зони бойових дій.
Ендрю Бегшоу та Кріс Пері були вбиті росіянами під час спроби евакуації літньої жінки. В їхнє авто потрапив артилерійський снаряд.
Друг волонтера Ігнат Івлєв-Йорк відкрив у пам’ять про Ендрю Бегшоу збір для волонтерів, які евакуюють цивільних мешканців з лінії фронту. Кошти можна переказати на картку 5375 4112 0327 7970.
Автор фото та відео Олег Богачук
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Так от дивно, чому британця поховали тут, в Україні, а не на батьківщині, тобто у Новій Зеландії.
Далеко? Та будь яка найдешевша туристична страховка покриває транспортування тіла, а навіть якби і не було її, то невже людині яка віддала життя за Україну не знайшли б гроші на транспортування тіла додому...
Ще, служба в Софії, тобто Православна Церква України, але ж британці зазвичай або католики або англіканського віросповідання, невже він був Православний та прихожанин ПЦУ?