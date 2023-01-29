Порошенко про закупівлю харчів для ЗСУ: Треба негайно відновити дію Prozorro і повернути право командира відмовлятись від неякісних продуктів. ВIДЕО

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт закликав повернути закупівлі харчового забезпечення для ЗСУ через систему Prozorro і відновити право командирів відмовлятися від продуктів, якщо вони неналежної якості або надто дорогі.

П’ятий Президент нагадав, що якісна реформа харчування в армії була проведена після 2014 року, однак зараз чимало прогресивних новацій у закупівлях для ЗСУ скасовані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Хочу нагадати, що саме наша команда провела в ЗСУ в 2014-2015 роках реформу харчового забезпечення. У 2007 – 2008 роках була зруйнована система харчового забезпечення, передали це на відкуп аутсорсингу, і нам довелося відновлювати систему харчового забезпечення, збільшивши рівень з 17 грн до 80", – зауважив п’ятий Президент.

"В чому був ключовий елемент? Командир частини мав можливість відмовитися, якщо якість була погана, якщо вартість харчів була висока і якщо солдатам не вистачає, бо харчі дорогі. Право командира було скасовано. Я вимагаю, щоб ми відновили право, коли командир буде мати можливість відмовитися від неякісної або дуже дорогої їжі. Це найкращий контролер, бо командир є батьком для воїнів, батьком для солдат", – переконаний Порошенко.

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"Чому скасували запроваджену нами систему Prozorro при закупівлі усіх товарів військового призначення, крім держоборонзамовлення? Треба негайно відновити дію системи Prozorro для того, щоб кожен солдат чи волонтер мав можливість перевірити, скільки ж коштують ті яйця – чи 7 гривень, чи 17-ть. І припинити навіть розмови про будь-які зловживання", – вважає Порошенко.

"А ті, хто винен у зловживаннях, мають бути не звільнені, а потрапити у в’язницю", – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, п’ятий Президент з волонтерами ГО "Справа Громад" привіз черговий великий вантаж доя кількох бригад, які воюють на східному фронті. Це вантажівки DAF, спеціально обладнаний кунг доя управління комплексом БПЛА Poseidon, "Старлінки", потужні генератори, автомобільні шини, пральні машини, а також хімічні грілки. Загальна сума цієї партії допомоги перевищує 9 млн грн. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.