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Порошенко про закупівлю харчів для ЗСУ: Треба негайно відновити дію Prozorro і повернути право командира відмовлятись від неякісних продуктів. ВIДЕО

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт закликав повернути закупівлі харчового забезпечення для ЗСУ через систему Prozorro і відновити право командирів відмовлятися від продуктів, якщо вони неналежної якості або надто дорогі.

П’ятий Президент нагадав, що якісна реформа харчування в армії була проведена після 2014 року, однак зараз чимало прогресивних новацій у закупівлях для ЗСУ скасовані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Хочу нагадати, що саме наша команда провела в ЗСУ в 2014-2015 роках реформу харчового забезпечення. У 2007 – 2008 роках була зруйнована система харчового забезпечення, передали це на відкуп аутсорсингу, і нам довелося відновлювати систему харчового забезпечення, збільшивши рівень з 17 грн до 80", – зауважив п’ятий Президент.

"В чому був ключовий елемент? Командир частини мав можливість відмовитися, якщо якість була погана, якщо вартість харчів була висока і якщо солдатам не вистачає, бо харчі дорогі. Право командира було скасовано. Я вимагаю, щоб ми відновили право, коли командир буде мати можливість відмовитися від неякісної або дуже дорогої їжі. Це найкращий контролер, бо командир є батьком для воїнів, батьком для солдат", – переконаний Порошенко.

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"Чому скасували запроваджену нами систему Prozorro при закупівлі усіх товарів військового призначення, крім держоборонзамовлення? Треба негайно відновити дію системи Prozorro для того, щоб кожен солдат чи волонтер мав можливість перевірити, скільки ж коштують ті яйця – чи 7 гривень, чи 17-ть. І припинити навіть розмови про будь-які зловживання", – вважає Порошенко.

"А ті, хто винен у зловживаннях, мають бути не звільнені, а потрапити у в’язницю", – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, п’ятий Президент з волонтерами ГО "Справа Громад" привіз черговий великий вантаж доя кількох бригад, які воюють на східному фронті. Це вантажівки DAF, спеціально обладнаний кунг доя управління комплексом БПЛА Poseidon, "Старлінки", потужні генератори, автомобільні шини, пральні машини, а також хімічні грілки. Загальна сума цієї партії допомоги перевищує 9 млн грн. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

Автор: 

держзакупівлі (383) Порошенко Петро (15174) їжа (428) Prozorro (1949) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+74
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29.01.2023 18:15
+60
У этого клоуна сейчас очень подгорает пятая точка, прямо беда. Не поверили западные лидеры в яйца килограммами и картофель литрами. Ох не поверили. Вчера 11 крупнейших мировых СМИ вышли со статьями о коррупции в украинском МО. Вчера же послы G7 сделали недвусмысленное заявление о недопустимости коррупции для получения помощи. А ещё и ревизоры из США .... Это уже русское ИПСО против Ермака или ещё нет? 🤓
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29.01.2023 18:20
+56
У Зе-компанії одна відповідь: неначасі!
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29.01.2023 18:10
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29.01.2023 20:30 Відповісти
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29.01.2023 20:32 Відповісти
А нічого,що знаючи кількість продуктів та добові норми харчування на одного бійця можно вирахувати всю кількість бійців?Це пофігу?
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29.01.2023 20:33 Відповісти
Це й так відомо. Чисельність особового складу важко приховати.
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29.01.2023 21:24 Відповісти
По дебільним коментам можливо вирахувати твоє - IQ
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29.01.2023 22:15 Відповісти
Зелебоб, іди у сраку, годувати лайном по завищеним цінам, хай тебе жінка годує, але дивлячись на твої мізки, такої дурепи навряд найдеш , а якщо і знайшлася, то тобі і жити з нею
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30.01.2023 09:15 Відповісти
база от гетьмана..но..щас действует монополия власти
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29.01.2023 21:44 Відповісти
підпалив дупи хєрмацьких ботів
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29.01.2023 22:37 Відповісти
минуло чотири роки слідства. Хоч щось підтвердилось? Я вже не кажу, щоб справа хоч би до судового розгляду дійшла. Бо навіть "100%свій" Генпрокурор на подібне заявляв «Тhrash» (сам перекладеш?)
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30.01.2023 00:02 Відповісти
Через Рrozorro мы же кислород им перекроем Дерьмаку и всем его схемам.В данном случае через Резникова и Мин.Обороны..Они уже новую.шкалу ценностей придумали -Рационы.Так все спели красочно.А тут Prozorro.,Как со всем этим жить парнишка из зелёной богодельни
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29.01.2023 23:20 Відповісти
Когда он уже сдохнет?
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05.02.2023 20:24 Відповісти
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