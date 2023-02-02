Чи варто звільнити міністра Резнікова? Генеральні інспектори США | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Така кількість звільнень, обшуків та підозр показує, що далеко не "всі корупціонери виїхали". Про них і поговоримо нині в прямому ефірі. Чи варто звільнити міністра Резнікова? Що робитимуть генеральні інспектори США в Україні?
Про це у прямому ефірі о 20:00 розповість головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Глядачі мають можливість поставити питання у коментарях до відео.
Топ коментарі
+39 Ksenia VB
показати весь коментар02.02.2023 20:05
+30 Sophia-Maria Duglass #550966
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+12 Vadym Tsyrkalyuk #551110
показати весь коментар02.02.2023 20:19
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Мають яо, проте крадуть унітази.
А чи чув ти, собаче рило, "поґоворку": "...в россіі єслі отлічний командарм -- всєґда прєдатєль..." ? Тут тобі, свине, не "партізанскій_атряд", а армія. Йди do dupy, свине!
Тому, в цьому питанні я повністю довіряю інспекторам з далекоЇ, заокеанської, дружньої до нас країни.
- Так отож.
В Украине нужно возрождать советские штрафбаты. Наполнять их исключительно депутатами, судьями, прокурорами, министрами- корупционерами. Всех впойманых на взятках. Воевать они должны исключительно на нулевке: разминировать территории, убирать трупы.
Нє всє йогурти одінаково полєзни! (с)
(((
Питання тут одне чи разом із Резніковим під варту треба брати і Шмигаля чи ні. Тут взагалі УВЕСЬ уряд має йти у відставку. Якщо Шмигаль навіть і не знав що коїтся у його міністерствах, то він як мінімум проф не придатний. Хоча для будь якої, розумово не відсталої людини зрозуміло що все він знав. І президент, і його оточення також, інакше Зеленський вже б відсторонив згаданих вище осіб і почав би слідство що до цих обставин.
Когда с осени у наших волонтеров начались проблемы с растаможкой мавиков, причем по инициативе украинской стороны, я думал, что это фейк какой то.
Прошло еще пару месяцев и ситуация не только не разрешилась, она ухудшилась, в принципе!
А когда я https://www.youtube.com/watch?v=p20QpLQHneM увидел Резникова, утверждающего , что военные не заказывают, это свадебные дроны...
Резникову не понять, как на передовой нужны эти дроны и их как раз ждут военные!
Эта скотина не только не наладила производство, она не только не купила эти дроны, она препятствовала их поставкам в Украину! Эти дроны кто то купил за свои деньги потому что МО не выполняет свои функции! И стоит один от 3К$ между прочим!
Вот почему я за отставку такого тупого, или умного вредителя в руководстве МО!
Дуже нада
его стоит немедленно арестовать, вывести в Гуантанамо, допросить, судить и посадить на пожизеный срок в камеру где отбывал наказание небезизвестный Паша Лазаренко.
потом можно уволить.
и так далее ...
по списку
арест-Гунтанамо-следствие-допрос-суд-тюрьма
почему не в Украине?
ну вы и сами можеие догадаться