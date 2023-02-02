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Чи варто звільнити міністра Резнікова? Генеральні інспектори США | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Така кількість звільнень, обшуків та підозр показує, що далеко не "всі корупціонери виїхали". Про них і поговоримо нині в прямому ефірі. Чи варто звільнити міністра Резнікова? Що робитимуть генеральні інспектори США в Україні?

Про це у прямому ефірі о 20:00 розповість головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Глядачі мають можливість поставити питання у коментарях до відео.

Також дивіться: Бахмут сьогодні: "Як Грозний, як Маріуполь, просто руйнують все по площі". ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7364) Бутусов Юрій (3589) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+39
В штатах його би точно звільнили. І кар'єра би давно закінчилась. Про посадку окрема мова.
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02.02.2023 20:05
+30
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02.02.2023 20:08
+12
а другая великая нация видела только дырку в полу и ворует унитазы
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02.02.2023 20:19
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https://socportal.info/ua/news/reznikov-poobeshchal-garantii-ne-bombit-rossiiu-dalnoboinym-oruzhiem/ https://socportal.info/ua/news/reznikov-poobeshchal-garantii-ne-bombit-rossiiu-dalnoboinym-oruzhiem/

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02.02.2023 20:05 Відповісти
В штатах його би точно звільнили. І кар'єра би давно закінчилась. Про посадку окрема мова.
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02.02.2023 20:05 Відповісти
...когда хохол родился - ты заплакал?
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02.02.2023 20:14 Відповісти
а другая великая нация видела только дырку в полу и ворует унитазы
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02.02.2023 20:19 Відповісти
Чи й не досягнення.
Мають яо, проте крадуть унітази.
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02.02.2023 20:33 Відповісти
Ще й тебе згвалтували напевно
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02.02.2023 20:43 Відповісти
русский, ты слишком долго жрало пропаганду из срального чемоданчика своего фюрера. Про все эти ваши сказки уже давно нужно забыть.
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02.02.2023 20:48 Відповісти
животное, какое тебе дело до того, шо делают люди?
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02.02.2023 20:53 Відповісти
Блин , та не скромничали бы та казалы б, мовляв, ластоногий аалень.
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02.02.2023 21:26 Відповісти
У меня очень развито воображение. Ластоногий олень.....дякую за имидж в моей голове. А чи воно с рогами, чи с бивнями, как у моржа?
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02.02.2023 21:41 Відповісти
Дурненький кацапчику, всі ваші "поґоворкі" вигадала ґебня та вкинула, щоб такі гівнюки, як ви, повторювали.
А чи чув ти, собаче рило, "поґоворку": "...в россіі єслі отлічний командарм -- всєґда прєдатєль..." ? Тут тобі, свине, не "партізанскій_атряд", а армія. Йди do dupy, свине!
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02.02.2023 20:28 Відповісти
та й про тебе є, дуже гарна-курві в очі сци - а вона каже, шо дощ іде
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02.02.2023 20:29 Відповісти
А є ще про- ти кацапа в двері під дупу, а він у вікно рогами пхається
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02.02.2023 20:36 Відповісти
в штатах його б не допустили взагалі до державної служби , як і більшісь"зе не лохів" ,в штатах працювали б у "міськтопі" "шліфовщиками тротуарів, капцями
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02.02.2023 21:32 Відповісти
Макс, здоровеньки)) Все достоитство этого товарисча - сносный английский и в общем подвешенный язык. Это едва ли не единственный в зелекодле ХОТЯ БЫ с таким бэкграундом. Остальные только мычать умеют. Но по ходу пьесы, взялись за них не на шутку. Вряд ли пропетлять сумеют. Только двое сейчас неприкасаемых. Сам Боневтик и Шмыгаль. Хотя.... то таке.. при желании и на их вынос есть вполне себе легитимный сценарий.
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02.02.2023 21:42 Відповісти
Вопрос в системности дербана и заноса кому надо. Были и до Резникова, будут и после него, если не менять процедуры и постоянный контроль за этой воровитой чепухой, у которой смысл жизни : дербануть и смыться
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02.02.2023 20:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EteVYFzv160 За закупки в Минобороны Украины отвечаk ФСБшник
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02.02.2023 20:07 Відповісти
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02.02.2023 20:08 Відповісти
араХамія! Фейсбук.....
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02.02.2023 20:42 Відповісти
😂 В Госдепе.
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02.02.2023 21:44 Відповісти
Варто. Це навіть обговорювати не треба.
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02.02.2023 20:08 Відповісти
Капіталисти, особливі західні, дуже вдало вміють вирішувати питання. Деякі рішення виявляються остаточними (на кладовищі), деякі рішення встигають втекти (як короловська, солод та інші), але це завжди - рішення.
Тому, в цьому питанні я повністю довіряю інспекторам з далекоЇ, заокеанської, дружньої до нас країни.
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02.02.2023 20:10 Відповісти
Стоит. Дедулька торпедировал Оборонзаказ, провалил начало войны вместе со своим Зелей. А кто заявлял, что РФ в начале января перекроет границы и объявит всеобщую мобилизацию? Это как понимать? Ему из Кремля сливают дезу?
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02.02.2023 20:11 Відповісти
ГОЛДЯИЦ ніколи сам нікуди не піде.
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02.02.2023 20:12 Відповісти
Варто тільки за те що він почав їх відмазувати.
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02.02.2023 20:15 Відповісти
Понять. Простить. Отрезать яйца и отпустить
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02.02.2023 22:06 Відповісти
Долой ворюгу Резникова и его бандитов-заместителей!!
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02.02.2023 20:21 Відповісти
Ви вже звільнили одного "коня на переправі". Порошенка поливаючи його тут брудом 24/7 до самих виборів.
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02.02.2023 20:23 Відповісти
- А чого морда в сметані?
- Так отож.
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02.02.2023 21:43 Відповісти
Так говорил Zarathustra@Zaratus53061801

В Украине нужно возрождать советские штрафбаты. Наполнять их исключительно депутатами, судьями, прокурорами, министрами- корупционерами. Всех впойманых на взятках. Воевать они должны исключительно на нулевке: разминировать территории, убирать трупы.
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02.02.2023 20:24 Відповісти
І атакувати ворожі позиції. А розмінування дуже добра ідея, міношукачі давати їм по можливості.
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02.02.2023 20:34 Відповісти
СБУ затримала курей, які несли яйця по 17 гривень!
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02.02.2023 20:26 Відповісти
далеко не "всі корупціонери виїхали"

Нє всє йогурти одінаково полєзни! (с)
(((
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02.02.2023 20:29 Відповісти
Офігеть кричали гості..
Питання тут одне чи разом із Резніковим під варту треба брати і Шмигаля чи ні. Тут взагалі УВЕСЬ уряд має йти у відставку. Якщо Шмигаль навіть і не знав що коїтся у його міністерствах, то він як мінімум проф не придатний. Хоча для будь якої, розумово не відсталої людини зрозуміло що все він знав. І президент, і його оточення також, інакше Зеленський вже б відсторонив згаданих вище осіб і почав би слідство що до цих обставин.
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02.02.2023 20:31 Відповісти
Резніков не є військовим і не має ніякого відношення до оборони і військової служби, ніде не воював. Хай вертається туди, звідки прийшов - у адвокати, захищати злочинців.
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02.02.2023 20:31 Відповісти
Він вже сам став злочинцем, так що не повернеться. Ввійшов у смак....
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03.02.2023 10:50 Відповісти
Я не люблю, когда без конкретики, просто на волне, требуют отставки.
Когда с осени у наших волонтеров начались проблемы с растаможкой мавиков, причем по инициативе украинской стороны, я думал, что это фейк какой то.
Прошло еще пару месяцев и ситуация не только не разрешилась, она ухудшилась, в принципе!
А когда я https://www.youtube.com/watch?v=p20QpLQHneM увидел Резникова, утверждающего , что военные не заказывают, это свадебные дроны...

Резникову не понять, как на передовой нужны эти дроны и их как раз ждут военные!
Эта скотина не только не наладила производство, она не только не купила эти дроны, она препятствовала их поставкам в Украину! Эти дроны кто то купил за свои деньги потому что МО не выполняет свои функции! И стоит один от 3К$ между прочим!
Вот почему я за отставку такого тупого, или умного вредителя в руководстве МО!
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02.02.2023 20:36 Відповісти
Коней на переправі не міняють. Загальне позитивне враження від Резнікова у всіх іноземних партнерів. І головне на кого міняти?! Знов креатури Татарова-Єрмака?!
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02.02.2023 20:41 Відповісти
вони не коні,а картаво - обрізані ішаки.міняю на коней.
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02.02.2023 21:22 Відповісти
ап чем разговор... Украину хотели сдать за два дня... кто? известно... то, что это клоака 95-го квартала достала всех - однозначно... их место на столбе на дороге Бахмут-Авдеевка...
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02.02.2023 20:42 Відповісти
Увольнения ничего не решают, назначат другого Резникова и что?. Паук в центре коррупционной паутины все равно на своем месте
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02.02.2023 20:42 Відповісти
оттого дела СлаБоУмным и отдали... малюк - человек дерьмака... и наверняка все были предупреждены об обысках... такая работа должна начинаться с чистки собственных Авгиевых конюшен в силовых структурах...
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02.02.2023 20:46 Відповісти
Хтось можливо знає, де купить курей які несуть яйця за 17 гривень?
Дуже нада
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02.02.2023 20:47 Відповісти
в срочном порядке открыть амерам дело о растрате денег налогоплательщиков США. Думаю оно десь близенько біля нього
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02.02.2023 21:04 Відповісти
Допросити,арештувати,посадити.Інакше це не держава.
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02.02.2023 21:25 Відповісти
Та знімайте, чортові москалі тільки подякують
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02.02.2023 21:44 Відповісти
ні, не варто, хай краде і далі. ні на що інше очькарік не здатний.
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02.02.2023 21:55 Відповісти
Рєзнік(ов) вже має сидіти в СІЗО і не не на стільці, а на жалі паяльника в дупі!
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02.02.2023 22:03 Відповісти
Нехай на Рєзнікові перевірять ці бронежилети
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02.02.2023 22:53 Відповісти
нет не стоит увольнять.
его стоит немедленно арестовать, вывести в Гуантанамо, допросить, судить и посадить на пожизеный срок в камеру где отбывал наказание небезизвестный Паша Лазаренко.
потом можно уволить.
и так далее ...
по списку
арест-Гунтанамо-следствие-допрос-суд-тюрьма
почему не в Украине?
ну вы и сами можеие догадаться
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02.02.2023 23:22 Відповісти
Якщо задаються такі тупі питання : чи треба звільняти мародера рєзнікова? То в нас все погано і цю війну нам не виграти, на жаль.по доброму рєзнікова і всіх причетних треба осудити і посадити, на довго.Потім треба звільнити і шпиталя і зєлєнского і всіх тих дегенератів що назначав цей зелений 🤡 клоун.Бо вже очевидно що куди не подивися всюди назначенці цієї зеленої нікчеми це мародери і зрадники.
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03.02.2023 09:21 Відповісти
Хто відосики дивиться, будь ласка - до якого висновку дійшов Бутусов?
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03.02.2023 10:01 Відповісти
Резніков це людина Ермака і цим все сказано: Зеленський скоріше здасть Україну ніж піде проти Ермака. Крім того мене турбує ще одне питання: вкрали по оцінках 3-4 млрд. гривень. Як відносно їх повернення? Щось нічого не чути.
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03.02.2023 10:47 Відповісти
Після такого гучного скандалу, Різников як би мав совість, сам би мав подати у відставку з подальшим розслідуванням.
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03.02.2023 11:05 Відповісти
Украине в первую очередь нужно избавляться( садить с полной конфискацией) Оманского Нарко Осла который уже *накерував* на три пожизненных а потом заниматься его кодлой, и начинать с фсбэшного Гандона Елдака....
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03.02.2023 11:28 Відповісти
Тільки реальні терміни (в військовий час-найсуровіші. Інакше інші прийдуть, те саме буде, тільки з іншого боку, якщо покарання тільки звільнення. З таким розкладом мало хто захоче (принаймні менше) заходити на посади, а люди які мотивовані не грошима, а дійсно за державу, за людей, то їм і боятись нічого.
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03.02.2023 13:48 Відповісти
 
 