Чи варто звільнити міністра Резнікова? Генеральні інспектори США | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Така кількість звільнень, обшуків та підозр показує, що далеко не "всі корупціонери виїхали". Про них і поговоримо нині в прямому ефірі. Чи варто звільнити міністра Резнікова? Що робитимуть генеральні інспектори США в Україні?

Про це у прямому ефірі о 20:00 розповість головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Глядачі мають можливість поставити питання у коментарях до відео.

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