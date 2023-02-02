Житловий будинок в Краматорську, в який учора влучила російська ракета. ВIДЕО безпілотника

В мережі опублікований відеозапис, де зафіксовані руйнування житлового будинку у Краматорську, в який влучила російська ракета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.

Нагадаємо, що учора окупанти здійснили ракетний удар по Краматорську, внаслідок чого загинуло 2 особи та був зруйнований будинок.

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