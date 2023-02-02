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Житловий будинок в Краматорську, в який учора влучила російська ракета. ВIДЕО безпілотника

В мережі опублікований відеозапис, де зафіксовані руйнування житлового будинку у Краматорську, в який влучила російська ракета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.

Нагадаємо, що учора окупанти здійснили ракетний удар по Краматорську, внаслідок чого загинуло 2 особи та був зруйнований будинок.

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Автор: 

Краматорськ (653) крилаті ракети (1073) обстріл (28472)


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Такие видео надо постоянно демонстрировать на єкранах в холлах про входе в ООН и ОБСЕ, шоб держать их в нужном тонусе.
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02.02.2023 19:07 Відповісти
+МОК
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02.02.2023 21:45 Відповісти
********
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02.02.2023 19:17 Відповісти
 
 