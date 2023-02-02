Житловий будинок в Краматорську, в який учора влучила російська ракета. ВIДЕО безпілотника
В мережі опублікований відеозапис, де зафіксовані руйнування житлового будинку у Краматорську, в який влучила російська ракета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.
Нагадаємо, що учора окупанти здійснили ракетний удар по Краматорську, внаслідок чого загинуло 2 особи та був зруйнований будинок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wlad West
показати весь коментар02.02.2023 19:07 Відповісти Мені подобається 6
MrStepanovM
показати весь коментар02.02.2023 21:45 Відповісти Мені подобається 0
✘
✘
✘
✘
Moshe Dayan #551172
показати весь коментар02.02.2023 19:17 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль