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Стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 3 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

А потім, у другій половині дня, – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови.

Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій", - підкреслив український президент.

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Він продовжив: "Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо. Посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.

Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом – і я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави.

Нові кроки – будуть. Я дякую кожному нашому воїну! Усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам! Усім, хто стійкий! Я дякую всім, хто допомагає Україні!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація дуже жорстка. На Донбасі відбуваються постійні російські штурми, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+21
"Я тебе ненавиджу. І це моє святе право.

Президенти приходили і уходили, хоч під час війни, хоч під час миру. І земля не зупинялася. Приходили інші на другий день.

Я не бачу твоєї унікальності як лідера держави. Для мене ти як був паяц, так їм і залишився.

Хош добру пораду тобі - віддай булаву Залужному і тікай..., тікай...в Ізраіль, щоб тебе не віддали на суд народний, коли все скінчиця.

Закінчуй свої гастролі, комік. Вже давно не смішно.

Занадто багато часу відібрав ти у Нації, яка б'ється з істотою страшною за своє існування."

(с)
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02.02.2023 22:32
+14
Апять?
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02.02.2023 22:15
+12
Тот кто не умеет мыслить стратегически, увидел стратегическое поражение рашки? Серьезно? Это ему скумбрия по 8 или яйца по 17 такое подсказали?)
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02.02.2023 22:32
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Апять?
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02.02.2023 22:15 Відповісти
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02.02.2023 22:18 Відповісти
у зв"язку з чим сором буде?
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02.02.2023 22:37 Відповісти
Ану ще шо-небудь дристони....Чуєш, кацапофф, іди готуйся до наступу в сортір
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02.02.2023 22:48 Відповісти
Цей шлемазл не розуміє різницю між термінами "тактичний" і "стратегічний", але робить розумний вигляд морди лиця і щось там лепече
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03.02.2023 00:01 Відповісти
А ще слово "ресурс".
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03.02.2023 05:36 Відповісти
Ми майбуть щось не знаємо, схоже десь є невидима пара дивізій квартал-95 яка розчавить кацапів однією лівою. Чуєте кацапи, ви вже програли, хоч 500к мобілізуйте хоч 3 мільйона.
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02.02.2023 22:16 Відповісти
Це лякалка для дурнів.
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02.02.2023 22:33 Відповісти
Нові кроки це єрмак, невже?
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02.02.2023 22:17 Відповісти
ипать! снова вышел на орбиту!!! НЕЕЕЕЕТ!ганджубас подвезли
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02.02.2023 22:18 Відповісти
...подвезли, уже ж...
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02.02.2023 22:25 Відповісти
та то просто нерозбавлений ...
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02.02.2023 23:11 Відповісти
Вундерваффе - яйца по 17 грн
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02.02.2023 22:18 Відповісти
"далекокобiйнi яйця", тому i цiна..
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02.02.2023 22:21 Відповісти
Та є в них ше того ресурсу . Іх як перемкнуло -- на Донбасі лізуть і лізуть . Даваите швидше залізо .
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02.02.2023 22:19 Відповісти
Йде планова утилізація русні,не бздіть.
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02.02.2023 22:34 Відповісти
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02.02.2023 22:22 Відповісти
Тот кто не умеет мыслить стратегически, увидел стратегическое поражение рашки? Серьезно? Это ему скумбрия по 8 или яйца по 17 такое подсказали?)
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02.02.2023 22:32 Відповісти
Ах, да... Забыл добавить... Стратегически ***** проиграл еще в 2008-м, когда принял решение о "курочке клюющей по зернышку" и начал захватывать территории... А вот когда наступит перелом, окончательный перелом, этого незнает никто... Можно делать какие то прогнозы, но их цена, не больше чем словам шашлыковича или абдрыстовича...
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02.02.2023 23:04 Відповісти
"Я тебе ненавиджу. І це моє святе право.

Президенти приходили і уходили, хоч під час війни, хоч під час миру. І земля не зупинялася. Приходили інші на другий день.

Я не бачу твоєї унікальності як лідера держави. Для мене ти як був паяц, так їм і залишився.

Хош добру пораду тобі - віддай булаву Залужному і тікай..., тікай...в Ізраіль, щоб тебе не віддали на суд народний, коли все скінчиця.

Закінчуй свої гастролі, комік. Вже давно не смішно.

Занадто багато часу відібрав ти у Нації, яка б'ється з істотою страшною за своє існування."

(с)
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02.02.2023 22:32 Відповісти
«Еще одно российское наступление будет, возможно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, оно не только полон ненависти к Украине, но также хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев…Ресурсы России действительно велики - много боеприпасов, оружия и людей», - рассказал Моравецкий.
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02.02.2023 22:33 Відповісти
Розхід снарядів на день зменшився у 3-4 рази.
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02.02.2023 22:37 Відповісти
І становить….. 20 000 на день?!!!!
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02.02.2023 22:50 Відповісти
10-15
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02.02.2023 22:51 Відповісти
А-а-а! Ну так, 15 то не 20. Можна розходитись, ми перемогли.

Мудло, ти колись під артобстрілом був?
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02.02.2023 23:00 Відповісти
Так,мудло.
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02.02.2023 23:14 Відповісти
Риба гниє з голови і починати очищення треба з кабінетів, що вище... Профанація тих обшуків та арештів вводить в оману простих людей, що іде боротьба з корупцією. Мені здається самі корупціонери з собою боротися не в змозі...
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02.02.2023 22:39 Відповісти
Це огидне клоунське єпало щовечора, вже сильно остогидло. Краще б він свої стріми вів із камери сізо.
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02.02.2023 22:44 Відповісти
Коли Боневтік каже про програш росссії, якого ще не видно і близько, то здається ніби він знову хоче нагодувати нас "шашличками" як і рік тому.
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02.02.2023 22:49 Відповісти
Коли сумно....я переглядаю розмову Богдана з Гордоном.......Яка в нас Содом з Гоморою.....
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02.02.2023 22:49 Відповісти
Стратех хрєнов , артилеристам на передку шини потрібні на тягачі! А ти тут відосики та бла-бла!!!
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02.02.2023 22:53 Відповісти
Стратегічний ресурс кацапів це корумповані та продажні зелені шльондри
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02.02.2023 22:57 Відповісти
У тебя под носом тотальная коррупция, продажный прокремлевский олигархат, єрмаки вагнеровские и кгбшно-фсбшная агентура, внедрившаяся за долгие десятилетия практически во все органы власти, безопасности Украини, включая ЗСУ и т.д.
У тебя под носом Министр Обороны золотыми яйцами торгует и ты ничего с этим сделать не можешь. (или не хочешь, ****)
И эту дрянь нужно немедленно вымести из Украини и ликвидировать, иначе они разрушат государство изнутри.
А у тебя глава безопасности не вылазит из пресс-конференций и "борется" с ветряными мельницами своим длинным языком.
А ты тут втираешь народу о каких то тактических и стратегических проигрышах врага..!
Где результат, ишак оманский?
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02.02.2023 23:14 Відповісти
(или не хочешь, ****)....
Не хочет делать. Его все устраивало все годы и он делал вид что этого не замечает.
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02.02.2023 23:33 Відповісти
Есть такая непроверенная правда версия, что боневтик был готов отдать юг и восток и не случайно "Азов" оказался на самой границе, к нему у пуйла особые счеты. Но пуйло решил не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда боневтик понял что его кинули.
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02.02.2023 23:35 Відповісти
когда нечем возразить по сути, обосцаные троли пытаюися переходят на личности.
- отлезь гнида
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03.02.2023 00:52 Відповісти
Люди придут в военкоматы, Зеленский, а оружия нет, опять скажут.
А ты в спектакли с обысками играешься.
Надо сейчас к обороне готовится, откинув все лишнее. Вынимай оружие и бк из Запада!
Времени осталось пару дней.
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02.02.2023 23:15 Відповісти
Генераліссімус квартальний казав що це Порох не хоче закінчення війни бо вона йому вигідна. Тепер вона вигідна тобі.
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02.02.2023 23:24 Відповісти
копав яму Пороху, та сам в неї потрапив
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03.02.2023 06:55 Відповісти
хто такий пепа і хто такий свинарчук?
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03.02.2023 15:30 Відповісти
Із за твого ************* відношення до армії і " давайтє міріцца" загинули десятки тисяч людей, а мільйони стали безхатьками🤬
Ви бідери крадете на гомунітарці, на митниці та будь де, де є гроші, моральні уроди усе ваше зелене шобло🖕🖕🖕
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02.02.2023 23:25 Відповісти
На Украинской правде статья, что ВСУ придется уйти из Бахмута и ждать танков. Так и хочется спросить у высоких должностей в НАТО, почему поставки танков не начали в октябре....
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02.02.2023 23:31 Відповісти
Днів 200 жодним чином не дивлюся на Гнусавого ні в широкому колі ні у вузькому смислі. Несе всякі сентенції, які навіть школяру повторювати не потрібно. Пу буде наступати до останнього патрону, бо інакше чекає доля імператора Павла . Або - отступление смерти подобно. Ну а те, що словес розходяться із дійсними справами, то можна і не говорити. Зараз дует пускає над Києвом різнокольорові дими, для маскування.
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02.02.2023 23:44 Відповісти
"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", - командувач угруповання військ "Таврія" Тарнавський Джерело:
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03.02.2023 06:58 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 3 лютого. Джерело:
Як це може бути - вже виступив ввечері 3 лютого?
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03.02.2023 00:12 Відповісти
cм. коммент выше - все ж понятно..
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03.02.2023 00:18 Відповісти
Стратегически если у них останется Коридор в Крым и Донбасс с его залежами полезных ископаемых, то стратегически они приобрели немало за 100к своих дохлых, а Украина стратегически пососала и лишилась миллионов людей и важных территорий.
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03.02.2023 00:17 Відповісти
четырежды уклонист стал резко разбираться в стратегии и тактике... видать совсем причинное место зажали... скоро и носителя капельницы сдаст...
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03.02.2023 05:55 Відповісти
Это не у армии РФ есть ресурсы для тактического наступления, это у ВСУ иссякли силы к действенному сопротивлению. Вина за последнее полностью лежит на Генеральном Штабе и ОП.
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03.02.2023 06:36 Відповісти
клоун 🤡 зєлєнскій який працює у єрмака і готовий приймати з любої сторони як актриса з німецької прон кіно
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03.02.2023 06:50 Відповісти
Никуя себе проиграли!!! Оттяпали 30 процентов территорий, самую большую АЭС, залежи высококачественного угля-антрацита, самые большие в Европе соляные прииски с громаднейшим арсеналом, хоть и допотопного, но оружия. Это так, на вскидку, шо первое на ум пришло. Зеля, ты нас тут случаем не найопываешь своим трындежом?! Лучше расскажи сколько украли твои министры, и сколько уже ты их посадил!
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03.02.2023 07:28 Відповісти
+ выход на Азов, про хамсу можно забыть, крупнейший металлургический завод в опе итд итп!!!
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03.02.2023 07:45 Відповісти
вуйко, я не кацик...
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03.02.2023 09:08 Відповісти
СтратеХ
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03.02.2023 08:00 Відповісти
Не кажи "Гоп!", поки...
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03.02.2023 08:20 Відповісти
брові чорние густие
речі дліние пустие
в голове вакум
н куй нужен такой поц
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03.02.2023 09:50 Відповісти
а наш стратегичний запас зразу ховають по діванам
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03.02.2023 10:19 Відповісти
 
 