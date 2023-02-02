Стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 3 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

А потім, у другій половині дня, – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови.

Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій", - підкреслив український президент.

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Він продовжив: "Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо. Посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.

Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом – і я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави.

Нові кроки – будуть. Я дякую кожному нашому воїну! Усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам! Усім, хто стійкий! Я дякую всім, хто допомагає Україні!"

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