Стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 3 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.
"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.
А потім, у другій половині дня, – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови.
Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій", - підкреслив український президент.
Він продовжив: "Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо. Посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.
Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом – і я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави.
Нові кроки – будуть. Я дякую кожному нашому воїну! Усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам! Усім, хто стійкий! Я дякую всім, хто допомагає Україні!"
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Президенти приходили і уходили, хоч під час війни, хоч під час миру. І земля не зупинялася. Приходили інші на другий день.
Я не бачу твоєї унікальності як лідера держави. Для мене ти як був паяц, так їм і залишився.
Хош добру пораду тобі - віддай булаву Залужному і тікай..., тікай...в Ізраіль, щоб тебе не віддали на суд народний, коли все скінчиця.
Закінчуй свої гастролі, комік. Вже давно не смішно.
Занадто багато часу відібрав ти у Нації, яка б'ється з істотою страшною за своє існування."
(с)
Мудло, ти колись під артобстрілом був?
У тебя под носом Министр Обороны золотыми яйцами торгует и ты ничего с этим сделать не можешь. (или не хочешь, ****)
И эту дрянь нужно немедленно вымести из Украини и ликвидировать, иначе они разрушат государство изнутри.
А у тебя глава безопасности не вылазит из пресс-конференций и "борется" с ветряными мельницами своим длинным языком.
А ты тут втираешь народу о каких то тактических и стратегических проигрышах врага..!
Где результат, ишак оманский?
Не хочет делать. Его все устраивало все годы и он делал вид что этого не замечает.
- отлезь гнида
А ты в спектакли с обысками играешься.
Надо сейчас к обороне готовится, откинув все лишнее. Вынимай оружие и бк из Запада!
Времени осталось пару дней.
Ви бідери крадете на гомунітарці, на митниці та будь де, де є гроші, моральні уроди усе ваше зелене шобло🖕🖕🖕
Як це може бути - вже виступив ввечері 3 лютого?
речі дліние пустие
в голове вакум
н куй нужен такой поц