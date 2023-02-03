Масштабну нарколабораторію та канал збуту психотропів викрили поліцейські Київщини. ВIДЕО
Працівники карного розшуку поліції Київщини, УБН НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області викрили масштабну нарколабораторію та канал збуту психотропів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щомісячний прибуток злочинного угруповання становив до 10 мільйонів гривень.
Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків та вилучили близько 700 г амфетаміну, понад 4 кг Alfa PVP, 3 кг канабісу, понад 800 літрів прекурсорів, пакувальний матеріал, електронні ваги, пістолет для відстрілу гумових куль, набої. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 3 мільйони гривень.
Драгдилерів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу долю зловмисників вирішить суд. За скоєне особам загрожує до 3 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж знову як мусора приписали, я там не бачив як вони зазначили такої кількості амфетаміну й тої другої гидоти, трава так була. 800 літрів прекурсорів там не було, я збільшив у каністрах ізопропиловий спирт, ефір петролейний, а вони дозволені до обігу. По факту затримали дітей із наркотою, але як описали мусора величезна нарколабораторію....