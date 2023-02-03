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Масштабну нарколабораторію та канал збуту психотропів викрили поліцейські Київщини. ВIДЕО

Працівники карного розшуку поліції Київщини, УБН НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області викрили масштабну нарколабораторію та канал збуту психотропів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щомісячний прибуток злочинного угруповання становив до 10 мільйонів гривень.

Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків та вилучили близько 700 г амфетаміну, понад 4 кг Alfa PVP, 3 кг канабісу, понад 800 літрів прекурсорів, пакувальний матеріал, електронні ваги, пістолет для відстрілу гумових куль, набої. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 3 мільйони гривень.

Драгдилерів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу долю зловмисників вирішить суд. За скоєне особам загрожує до 3 років позбавлення волі.

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Автор: 

затримання (4339) Київська область (4025) Нєбитов Андрій (189) боротьба з наркотиками (147)


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Вони в офіс преЗедента ходили?
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03.02.2023 09:54 Відповісти
ми знаемо що поліція кришуе виготовленя і збут наркоти.
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03.02.2023 10:17 Відповісти
так, але треба добиватися щоб поліція не кришувала виготовлення і збут наркотиків, а переслідувала за вигтовлення і збут наркотиків. За кришування теж мають переслідувати.
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04.02.2023 22:33 Відповісти
Прочиталося - "відкрили"...
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03.02.2023 10:37 Відповісти
Ви звернули увагу, що мусора краще екіпіровані, ніж деякі наші бійці на передовій з калашамт без обвесів. Ну затримали цих дітей, які йшли до успіху невдало...
Але ж знову як мусора приписали, я там не бачив як вони зазначили такої кількості амфетаміну й тої другої гидоти, трава так була. 800 літрів прекурсорів там не було, я збільшив у каністрах ізопропиловий спирт, ефір петролейний, а вони дозволені до обігу. По факту затримали дітей із наркотою, але як описали мусора величезна нарколабораторію....
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03.02.2023 11:07 Відповісти
Бариги гнічим не кращі орків. Наркоторгівля-замах на державу, вбивство людей, особливо молодих, в масових масштабах. Треба розстрілювати без церемоній
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03.02.2023 12:37 Відповісти
Так-так, враховуючи що мусара як правило або кришують наркотрафік, або самостійно продають - дуже цікаво було б на це подивитися.
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03.02.2023 14:58 Відповісти
та де, їх навпаки постійно намогаються легалізувати, мовляв є люди, яким це необхідно, які страждають. Ну так є, так і раніше були, до лікаря, лікар прописує ліки, купуєш в аптеці. Яка проблема? Проблема що непідйомно дорого. Ну так може як в ЄС, най держава трохи меньше на марафон дасть але профінансує дорогі ліки від болю для тих, кому треба?! Ні, ну як же ж, краще легалізувати це все і най наркоторговці будуть ще багатші, а молодь най гине пачками, бо легальне значить правильне, пігулки щоб на егзамінах не нервуватися чи що там, просто в школах будуть продавати, і все пропала нація.
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03.02.2023 15:52 Відповісти
Зеленський ліквідував управляння по боротьбі з наркотрафіком, мабуть дуже просили в кремлі зберегти героїновий канал з Азії
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03.02.2023 15:02 Відповісти
 
 