Масштабну нарколабораторію та канал збуту психотропів викрили поліцейські Київщини. ВIДЕО

Працівники карного розшуку поліції Київщини, УБН НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області викрили масштабну нарколабораторію та канал збуту психотропів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щомісячний прибуток злочинного угруповання становив до 10 мільйонів гривень.

Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків та вилучили близько 700 г амфетаміну, понад 4 кг Alfa PVP, 3 кг канабісу, понад 800 літрів прекурсорів, пакувальний матеріал, електронні ваги, пістолет для відстрілу гумових куль, набої. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 3 мільйони гривень.

Драгдилерів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу долю зловмисників вирішить суд. За скоєне особам загрожує до 3 років позбавлення волі.

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