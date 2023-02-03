Бійці 103-ї бригади тероборони за допомогою дрона знищили ворожий польовий склад боєприпасів. ВIДЕО
Бійці 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони знищили ворожий польовий склад боєприпасів за допомогою бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
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АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1621402877632647168 1 ч
Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, не будут развернуты в Украине в ближайшее время - первые поставки займут около девяти месяцев, - Bloomberg.
Ну і питання - навіщо снаряди отак з коробок на купу висипати?