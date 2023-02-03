Бійці 103-ї бригади тероборони за допомогою дрона знищили ворожий польовий склад боєприпасів. ВIДЕО

Бійці 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони знищили ворожий польовий склад боєприпасів за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

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