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Бійці 103-ї бригади тероборони за допомогою дрона знищили ворожий польовий склад боєприпасів. ВIДЕО

Бійці 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони знищили ворожий польовий склад боєприпасів за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

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боєприпаси (2271) знищення (7235) дрони (4699)


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03.02.2023 10:12 Відповісти
Красунчики. З Богом
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03.02.2023 10:14 Відповісти
такое пишут......
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1621402877632647168 1 ч
Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, не будут развернуты в Украине в ближайшее время - первые поставки займут около девяти месяцев, - Bloomberg.
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03.02.2023 10:15 Відповісти
"Весільні дрони Мавіки " по словам МО Рєзнікова це вам не яйця в кілограмах...
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03.02.2023 10:44 Відповісти
Можна дивитися вічно,як палає рашка! Дякуємо нашим воїнам!
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03.02.2023 10:51 Відповісти
Такий собі складик - пару десятків артилерійських снарядів насипом, причому без гаубиці. Певне тікали що і портки і снаряди погубили. Тим не менше результат прекрасний

Ну і питання - навіщо снаряди отак з коробок на купу висипати?
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03.02.2023 19:33 Відповісти
А до чого тут "гаубиці" коли то танкові ********** лежать?
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04.02.2023 12:59 Відповісти
 
 